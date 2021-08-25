Правозащитники осудили включение Погорова в список экстремистов и террористов

25 августа 2021, 21:00

Включение ингушского активиста Ахмеда Погорова в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга на стадии обвинения некорректно и может отразиться на приговоре, считают правозащитники. С ними согласны адвокаты, которые заявили о нарушении презумпции невиновности в подобных случаях, а также об ограничениях в финансовой сфере и возможных проблемах с получением соцвыплат.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава Управления МВД по Ингушетии, сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров находится под арестом по делу о столкновении активистов и силовиков на митинге в Магасе в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков. 24 августа стало известно, что Погоров включен Росфинмониторингом в национальную часть списка экстремистов и террористов.

Жители Ингушетии 26 марта 2019 года без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Большинству задержанных уже вынесли обвинительные приговоры. В настоящее время в Ессентукском горсуде рассматривается дело семи лидеров протеста. Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов, Исмаил Нальгиев, Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов, Багаудин Хаутиев и Барах Чемурзиев обвинены в создании экстремистского сообщества.

Включение Погорова в список Росфинмониторинга может отразиться на приговоре

Включение людей ещё на стадии обвинения в список Росфинмониторинга полностью отрезает возможности им жить в нормальном обществе, считает председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

"Тем, кто внесен в этот список, невозможно счёт оформить в банке, воспользоваться им для любых целей. Этот мониторинг толкает людей на дурной путь, потому что лишает возможности жить нормально. Тем более, Ахмед Погоров — пожилой человек, человек заслуженный и уважаемый в этой республике. Это позор. И вообще всё это дело липовое от начала до конца", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Ганнушкина.

Она отметила непрозрачность включения людей в список Росфинмониторинга. "Включение в список Росфинмониторинга, как правило, бывает после приговора. Но нередко и до. А иногда и вообще без всякого приговора. Процедура этого включения не совсем понятна", - посетовала правозащитница.

Если в отношении человека ещё ведётся следствие или судебное разбирательство, то включение его в список Росфинмониторинга как минимум некорректно, заявил председатель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин.

"И такое решение неизбежно отразится на приговоре. Хотя формально это не может быть доводом для суда. Но неформально, вольно или невольно, [суд] будет это учитывать", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Игорь Каляпин.

По его мнению, не исключено, что в список Росфинмониторинга могут быть включены и другие обвиняемые по делу о протестах в Ингушетии. При этом, указал правозащитник, сложно сказать, не зная обстоятельств конкретных дел, произойдет ли это. "Но, если они проходят по одному и тому же делу, их судят за одни и те же действия, за одни и те же эпизоды, а их подельника (в данном случае) включили в перечень, то это бросит тень и на них. Но главный вопрос - зачем в этом случае надо было спешить с включением Погорова в список Росфинмониторинга?" - недоумевает Игорь Каляпин.

Ранее адвокаты исключили объединение дела Погорова с делами других обвиняемых, так как из-за этого пришлось бы начинать все следствие сначала. Преследование Погорова, как и других ингушских активистов, ведется по политическим мотивам и направлено на прекращение публичной критики власти, заявили правозащитники. Правозащитный центр "Мемориал"* признал семерых лидеров протеста, по делу которых уже идет судебное следствие, а также Ахмеда Погорова, политзаключенными.

Адвокат указал на нарушение презумпции невиновности при включении человека в список Росфинмониторинга на стадии обвинения

Адвокат Кирилл Коротеев рассказал, что ранее сталкивался с проблемами своих подзащитных, которые были включены в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

"Принципиально запрещены банковские операции, за исключением «поддержания жизнедеятельности» в определенном размере. Важно также, что запись в перечень Росфинмониторинга действует не только на срок наказания, но и до погашения судимости после отбытия или исполнения наказания. Это может быть 10-15 лет после отбытия. С учетом сроков, назначаемых за преступления террористической и экстремистской направленности — это огромное время. Таким образом, человек выключается из современной финансовой и экономической жизни на очень долгое время", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кирилл Коротеев.

По его словам, в ЕСПЧ имеется несколько жалоб, которые коммуницированы, на включение в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, но суд не спешит их разбирать. "Они до сих пор не решены. Некоторые жалобы уже почти 10 лет лежат", - сообщил Коротеев.

Он также отметил, что отдельная проблема — это получение этими людьми компенсации, присужденной ЕСПЧ. "Банки не проведут операции, а, если и проведут, то на использование средств останутся те же ограничения. Людей таким образом выталкивают в кэш, который заведомо сложнее проследить. Это решение служит целям, обратным тем, которые преследует составление этого списка", - отметил адвокат.

По его словам, цель создания списка экстремистов и террористов Росфинмониторинга — предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. "Но для этого необходимо сократить оборот наличности, а здесь, наоборот, люди идут в экономику наличных денег. Таким же образом, только наличными [внесенному в список человеку] придется оплачивать все услуги, в том числе, например, адвоката", - подчеркнул Коротеев.

Он считает, что непосредственно как дополнительный довод в обвинении включение в перечень Росфинмониторинга не используется, но существует проблема презумпции невиновности. "Возможно, на наказании это не сказывается. Есть люди, которых включили в список, но они выходят с условными сроками или штрафами. Например, журналистка Светлана Прокопьева. Однако запреты Росфинмониторинга ещё долго будут на ней висеть. Человека до и после приговора дополнительно наказывают", - заключил Коротеев.

Включение в список Росфинмониторинга может привести к ограничениям финансовых операций и проблемам с получением соцвыплат

В основном условия пребывания в списке Росфинмониторинга регулируются федеральным законом №115 от 07.08.2001 (в редакции от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и рядом подзаконных актов, уточнил адвокат Тимофей Широков.

"В рамках него предпринимаются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, приостановлению операций, а также отказывают клиенту в выполнении распоряжения о совершении операций, отказывают в заключении договоров банковского счета (вклада) или расторгают их", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимофей Широков.

При этом, по его словам, человеку из списка Росфинмониторинга оставляют лишь небольшую возможность для использования банковского счёта или карты, на которую могут поступать зарплата, пенсии, соцвыплаты и другие начисления. "Лицо, включенное в список Росфинмониторинга, может ежемесячно использовать для обеспечения жизнедеятельности 10 тысяч рублей на себя и по 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, который не имеет собственных источников дохода. Сюда включают и все выплаты, к примеру кредиты, ЖКХ и т.п. Если же этих сумм недостаточно, то нужно делать запрос банку, а тот обращается за разрешением в Росфинмониторинг с просьбой лица увеличить расходы", - пояснил Широков.

Адвокат Роза Магомедова сообщила, что в её практике было обращение вдовы включенного в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга человека, которая столкнулась с проблемой после его смерти.

"Она был из Ингушетии или из Чечни. Ей отказали после смерти мужа в оформлении пенсии по потере кормильца, из-за того, что он был включен в список Росфинмониторинга", - рассказала Роза Магомедова.

Новости о задержаниях ингушских активистов отслеживаются в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.