Светлана Прокопьева получила премию Комитета по защите журналистов

20 ноября 2020, 06:32

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, чьи публикации силовики сочли оправданием терроризма, удостоена Международной премии за свободу прессы за 2020 год в онлайн-церемонии, проведенной Комитетом по защите журналистов.

Как писал "Кавказский узел", суд 6 июля 2020 года признал Прокопьеву виновной в публичном оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. После приговора Светлане Прокопьевой подразделение Human Rights Watch’s Europe and Central Asia заявило, что власти используют уголовные дела как инструмент подавления независимых СМИ, поэтому приговор журналистке Прокопьевой должен быть отменен.

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева обвинялась в оправдании терроризма за то, что в 2018 году зачитала в эфире "Эха Москвы в Пскове", а затем опубликовала на сайте издания "Псковская лента новостей" текст о вероятных мотивах подростка, который взорвал себя в здании УФСБ по Архангельской области. Прокопьева связала теракт с "репрессивным" поведением государства по отношению к гражданам, со сфабрикованными уголовными делами и невозможностью россиян законно отстоять свои права.

В Нью-Йорке 19 ноября Комитет по защите журналистов провел церемонию награждения лауреатов Международной премии за свободу прессы 2020 года, арестованных или подвергнутых уголовному преследованию за свои репортажи. Региональный корреспондент "Радио Свобода" Светлана Прокопьева была награждена Международной премией за свободу прессы за 2020 год.

Из-за ограничений по охране здоровья и безопасности, связанных с COVID-19, церемония 2020 года проходила виртуально. На ней транслировались ролики с видеобиографиями журналистов, истории о свободе прессы, презентации и выступления.

Помимо российской журналистки, в число награжденных вошли бангладешский фотожурналист Шахидул Алам, иранский репортер-фрилансер Мохамед Мосаед, а также соучредитель, гендиректор и издатель нигерийской газеты Premium Times и защитник свободы прессы Дапо Олоруниоми. Все четверо были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию за свои репортажи, сообщил на своем сайте Комитет по защите журналистов.

Также юрист и правозащитница Амаль Клуни получила премию имени Гвен Айфилл за свободу прессы 2020 года, которую ей вручила актриса Мерил Стрип, активная сторонница свободы прессы. "Независимо от того, освещают ли они пандемию или протесты, журналисты повсюду подвергаются нападениям", - сказала Мерил Стрип во время виртуального мероприятия, которое проводил заслуженный радио- и тележурналист Лестер Холт из NBC.

Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists (CPJ) - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

В своем выступлении в ходе церемонии Светлана Прокопьева рассказала, что причиной ее награждения стала работа государственных органов власти в России, всей "огромной бездушной машины по принятию решений". "Они привели меня к этому, планомерно и последовательно превращая нормального гражданина в уголовника и, соответственно, в жертву режима, борца за правду, защитника свобода слова", - заявила журналистка в видеоролике, опубликованном сегодня в Youtube-канале Комитета по защите журналистов.

Уголовное дело, по которому обвиняли Светлану Прокопьеву, она назвала "абсурдным с самого начала с выдуманным составом преступления". Светлана Прокопьева считает, что усилиями государственной бюрократии ее обычная работа журналистки "превратилась в преступление", что и привлекло внимание всего мира.

"Свобода слова, право на мнение, право свободно выражать свою позицию, критиковать государство - это прописные истины, которые вдруг стали не очевидны многочисленному классу государевых слуг… Россия сегодня - это страна, где обычная журналистская работа может быть классифицирована как преступление", - заявила Светлана Прокопьева.

Демократическое развитие России остановлено, и страна скатывается снова к тоталитаризму, потому что там, где нет свободы слова, невозможны и все остальные свободы, считает журналистка.