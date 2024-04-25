Рассмотрение жалобы Орлова* в суде перенесено из-за его этапирования

25 апреля 2024, 11:58

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Суд в Москве перенес на 29 мая заседание по жалобе сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова*. Правозащитник не смог принять участие в процессе, так как производилось его этапирование в колонию в Сызрани.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля стало известно, что адвокат проверил условия содержания в самарском СИЗО сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова*. Защитник отметил, что жалоб у Орлова нет.

15 апреля стало известно, что 71-летнего Олега Орлова этапировали из Москвы в Самару. Правозащитник рассказал, что его не уведомляли о переводе, из-за чего он не успел взять необходимые вещи, а конечный пункт этапирования неизвестен. Орлов ранее подал в суд жалобу на его признание иноагентом. Защита потребовала личного присутствия Олега Орлова в суде при рассмотрении его жалобы, но судья не удовлетворила это ходатайство. Суд был отложен до 25 апреля.

Сегодня в Москве в Замоскворецком суде прошло заседание по делу Олега Орлова. В суд приехало много журналистов, а также сторонников Орлова. Ввиду того, что Замоскорецкий суд нечасто принимает большое количество представителей СМИ, судебные приставы не понимали, как им действовать и вначале не пускали в здание журналистов без представителя пресс-службы. Однако спустя некоторое время неразбериха была преодолена, передал корреспондент "Кавказского узла".

В коридоре суда скопилось много людей, так как заседания у судьи, которая должна была рассматривать иск Орлова, шли одно за другим.

Илья работал в архиве академика Сахарова, он рассказал, что часто посещает заседания по делу Орлова. "Увидеть вживую его нельзя, да и видеоконференцсвязь (ВКС) под вопросом. Но я пришёл поддержать. И вновь поглядеть как будет происходит всё это действо", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Елена, одна из коллег Орлова, также пояснила, что пришла поддержать его. "Если будет видеосвязь, мы хоть в экран ему помашем. К сожалению, надежды на положительное решение мало", – отметила она корреспонденту "Кавказского узла".

После начала слушаний по иску Орлова оказалось, что видеоконференцсвязь (ВКС) из СИЗО, где он находится, не обеспечили. "Судом было направлена заявка на обеспечение ВКС с правозащитником, но он ещё был на этапе и не прибыл в СИЗО", – сказала судья.

Она спросила поддерживают ли защитники ходатайства об обеспечении связи.

Адвокат Катерина Тертухина подтвердила ходатайство. "Прошу заметить, что Олег Петрович Орлов помещён в СИЗО №2 города Сызрань, Самарской области", – сказала она.

Адвокат сообщила, что возражения Минюста до Орлова не дошли и попросила их повторить по адресу нового СИЗО.

Юрист Александра Баева, которая также представляет интересы Орлова, уточнила, что первый запрос суда об обеспечении ВКС с Орловым поступил в СИЗО Самары, где Орлов находился недолго.

"Так обычно бывает на этапе, сначала доставляют в одно место, потом к месту назначения. Сейчас он уже находится в Сызрани. Ему можно писать письма по адресу СИЗО №2 Сызрани. Ему отправили уже необходимые вещи. Этап был тяжелый. Он восстанавливается и чувствует себя нормально", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Заседание суда было отложено на 29 мая.

Напомним, суд в Москве 27 февраля признал Орлова виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. Приговор Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам правозащитник назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** перевод статьи Орлова, которую ранее опубликовало французское издание Mediapart. В статье осуждается спецоперация на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" 6 марта признал Орлова политзаключенным, заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

Олег Орлов с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около 1500 человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Орлов, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей.

Орлов впоследствии активно занимался проблемами похищения людей на Кавказе и жертв среди мирного населения Чечни и Ингушетии, а также защитой прав женщин на Кавказе, говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

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