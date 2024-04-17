Адвокат проверил условия содержания Орлова* в СИЗО

17 апреля 2024, 09:27

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Олег Орлов* помещен в трехместную камеру самарского СИЗО, на условия там правозащитник не жалуется, сообщил адвокат после визита к подзащитному. Орлова переведут в Сызрань или Тольятти, предположил он.

Как писал "Кавказский узел", 15 апреля стало известно, что 71-летнего сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* этапировали из Москвы в Самару. Орлов рассказал, что его не уведомляли о переводе, из-за чего он не успел взять необходимые вещи, а конечный пункт этапирования неизвестен.

16 апреля адвокат посетил Олега Орлова в СИЗО-1 Самары, и в спецчасти защитнику сказали, что Орлов поступил в распоряжение УФСИН по Самарской области. Однако из этого СИЗО его "точно этапируют" – вероятно, в Сызрань или Тольятти, сообщил вечером 16 апреля в своем телеграм-канале ЦЗПЧ "Мемориал"*.

"Олега Петровича вчера перевели в трехместную камеру. Условия там нормальные, как и сокамерники. Орлов чувствует себя хорошо, не теряет бодрости духа", - говорится в публикации.

Напомним, 27 февраля суд в Москве признал Орлова виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Поводом для преследования Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Ранее, 11 октября 2023 года, Головинский райсуд Москвы приговорил Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Однако прокуратура оспорила приговор, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России.

Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, а к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов заявил, что поводом для его пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Орлова политзаключенным , заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

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