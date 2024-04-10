Суд отклонил просьбу обеспечить явку Орлова* на процесс о статусе иноагента

10 апреля 2024, 17:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита потребовала личного присутствия Олега Орлова* при рассмотрении судом его жалобы на статус иноагента, но судья не удовлетворила это ходатайство. Суд отложен до 25 апреля.

Как сообщал "Кавказский узел", Минюст России 2 февраля внес сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* в реестр иностранных агентов, отметив, что правозащитник выступал против действий российских войск на Украине и распространял недостоверную информацию о политике российских властей.

27 февраля суд в Москве признал Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов* назвал приговор подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Сегодня Замоскворецкий суд Москвы должен был рассмотреть жалобу Олега Орлова на внесение его в реестр иноагентов. Олега Петровича должны подключить к заседанию по видеосвязи. поддержать Олега Орлова пришли около 40 человек, но в зал впустили лишь 15, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*, который вел трансляцию заседания.

Представитель Орлова* Александра Баева заявила в суде, что он хочет участвовать лично в рассмотрении жалобы, так как нахождение в СИЗО не должно ограничивать его право на справедливое судебное разбирательство.

Она отметила, что участие в судебном заседании с помощью видеоконференцсвязи (ВКС) является явно недостаточным, так как средства технической связи зачастую работают плохо, искажают звук и не позволяют наблюдать все происходящее в зале судебного заседания. К тому же из-за изнуряющих поездок в суд у Орлова ухудшился слух.

70-летний Олег Орлов* попросил о медпомощи из-за простуды и ухудшения слуха, однако не был осмотрен врачами в следственном изоляторе из-за ежедневных поездок в суд. Врач назначил Орлову* лечение , но судья потребовала продолжать поездки в суд, чтобы до 5 апреля включительно закончить знакомство с материалами дела, сообщили 2 апреля коллеги осужденного.

Эту просьбу поддержала и адвокат Катерина Тертухина,сообщив, что Орлов* направил заявление с требованием слушать дело исключительно в его присутствии.

Представитель Минюста оставил решение на усмотрение суда, однако судья сказала, что не сможет самостоятельно обеспечить личную явку Орлова* и согласилась на участие Орлова* по видеоконференцсвязи, следует из текстовой трансляции в Telegram-канале ЦЗПЧ "Мемориал"*.

Заседание перенесено на 10.20 25 апреля из-за невозможности обеспечить видеосвязь с колонией, сообщила сегодня "Сота".

Поводом для преследования Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Ранее, 11 октября 2023 года, Головинский райсуд Москвы приговорил Орлова* к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. Однако прокуратура оспорила приговор, заявив, что Орлов испытывает "политическую и идеологическую ненависть" к России.

Апелляционный суд вернул дело на судебное следствие. Оно завершилось в конце января, а к обвинению были добавлены мотивы ненависти и вражды. В последнем слове Орлов* заявил, что поводом для его пацифистской публикации была не идеологическая ненависть, а протест против военной операции на Украине и недовольство политическими репрессиями.

6 марта правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал Орлова политзаключенным , заявив, что тот осужден за свою правозащитную деятельность. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Олега Орлова узником совести и потребовала освободить его.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.