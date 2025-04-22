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17:13, 22 апреля 2025

Кассационный суд удивило отсутствие Орлова* на заседании в Москве

Олег Орлов. Фото: https://memorialcenter.org/ru/news/expertiza-orlov

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Олег Судья кассационного суда по делу Олега Орлова* взял перерыв, чтобы определить правомочность проведения заседаний по делу дискредитации армии в отсутствие правозащитника, официальных данных об освобождении и помиловании которого не поступило с момента обмена заключенными с западными странами. 

Как писал "Кавказский узел", осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* 1 августа 2024 года был освобожден в рамках обмена заключенными с западными странами. Орлов* заявил, что правозащитная деятельность в регионах СКФО и ЮФО была причиной, из-за которой он оставался в стране, несмотря на уголовное преследование. Он отметил, что продолжит защищать права человека на юге России в дистанционном формате.

Суд на рассмотрении апелляционной жалобы правозащитника Олега Орлова* занял сторону прокуратуры,  и утвердил приговор, несмотря на то, что в деле нет доказательств вины, заявила защита. Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов, комментируя свой приговор в феврале, назвал его подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Сегодня во Втором кассационном суде общей юрисдикции прошло заседание по уголовному делу сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова*. Судья не смог начать рассматривать доводы кассационной жалобы, так как в деле не оказалось официальных данных о том, где сейчас находится правозащитник. А значит, невозможно и разрешить вопрос о том, чтобы провести процесс в его отсутствие, сообщил сегодня Центр защита прав человека "Мемориал"*.

Судья Ленар Карипов поинтересовался у адвоката Катерины Тертухиной, есть ли у нее информация местонахождении Орлова*. "В своей жалобе я указывала последнее известное мне место. Других документов никаких у меня нет, на мои запросы о том, на каком основании и где находится мой подзащитный, я не получаю ответов", - сказала в ответ Тертухина.

Карипов сослался на имеющуюся информацию в материалах дела о помиловании. Катерина Тертухина попросила пояснить, на какой документ ссылается суд, — ведь указ о помиловании не опубликован. Выяснилось, что речь идет о новости на сайте kremlin.ru.

Тертухина обратила внимание, что новость - не официальный документ. "Орлов* должен быть уведомлен о дате заседания, он должен заявить о своем личном желании участвовать или о нежелании. Также он может попросить, насколько я помню, об участии по видеосвязи. У нас нет с вами данных о том, что Орлов* уведомлен о дате сегодняшнего заседания. Мы даже не знаем, где он. В обычных условиях при освобождении из колонии администрация выдает заключенному справку об освобождении, указывается на ней дата и основания для освобождения. Ее в материалах дела тоже нет. Если освобождение произошло актом помилования, то юридическим основанием является указ президента о помиловании. Если он очень секретный, то должна быть выписка из указа о помиловании. Но ничего этого у нас нет. У нас даже нет какой-то справки из ФСИН об освобождении, что он освобожден на основании, может быть, указа президента. Новость — это не официальный ответ", - указала Тертухина в суде.

Она заявила, что суд "должен принять все меры для уведомления Орлова*". "Хотя бы направить уведомление в СИЗО-1 Сызрани, его последнее место нахождения, получить оттуда какой-то ответ. Я считаю, что данное судебное заседание не может быть проведено без участия Орлова* и без его уведомления, это является, на мой взгляд, незаконным", - сказала она в суде.

Судья сообщил, что по месту жительства правозащитника отправляли уведомление о дате заседания. И показал скриншот с сайта «Почты России», где указано, что уведомление получили. Также суд сослался на ответ из линейного отдела МВД, по которому до помилования Орлов* был в СИЗО-5 Москвы. "И, согласно последним данным, с 1 августа 2024 после помилования не въезжал на территорию Российской Федерации", - добавил судья. 

Тертухина указала, что после СИЗО-5 Москвы Орлов* содержался еще в нескольких учреждениях. "После этого он содержался в СИЗО Самары, в СИЗО в Сызрани и, подозреваю, что в СИЗО Лефортово", сказала она.

Судья отложил процесс, чтобы решить вопрос о возможности слушать дело без Орлова*. Следующее заседание пройдет 12 мая в 14:00 мск, говорится в публикации.

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Напомним, что Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

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Автор: "Кавказский узел"

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