Защита указала на нарушения в деле Олега Орлова*

11 июля 2024, 19:07

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Решение прокуратуры ужесточить обвинение правозащитнику Олегу Орлову* неправомерно, а в деле нет доказательств вины, но, несмотря на это, приговор отставлен в силе, заявила защита. Орлова в СИЗО поддерживают письма, рассказала его жена.

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля суд в Москве признал Орлова* виновным по уголовному делу о дискредитации армии и приговорил к 2,5 года лишения свободы. 11 марта защита подала апелляционную жалобу на приговор. На заседании 7 июня адвокат Катерина Тертухина просила суд переместить Орлова в Москву до вступления приговора в силу. Но судья заявила, что вопрос этапирования не находится в компетенции суда апелляционной инстанции, а участие по видеосвязи приравнивается к личному присутствию. На сегодняшнем заседании Олег Орлов присутствовал по видеосвязи, суд оставил приговор в силе.

Дело против Орлова от начала до конца не имеет доказательств его вины, заявила в прениях адвокат Олега Орлова Катерина Тертухина.

Закон гласит, что суд может вернуть дело прокурору — при условии, что устранение дефектов в обвинении не будет связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, сказала она в суде

Закон также запрещает изменять обвинение к худшему. Если суд, вернувший дело прокурору, прямо не указал на соответствующие обстоятельства, то следствие не может составить новое обвинительное заключение, в котором ухудшается положение обвиняемого в сравнении с ранее выдвинутым обвинением. А суд при вынесении приговора не может выйти за пределы ранее вынесенного приговора, подчеркнула она.

Орлову не могли вменить отягчающее обстоятельство — мотив ненависти и вражды при повторном рассмотрении дела, знакомая с делом адвокат Наталья Секретарева отметила, что это один из важнейших аргументов защиты.

В деле нет ни одного доказательства мотива, это вопиющий случай даже по нынешним меркам, считает она.

Адвокат полагает, что решение оставить в силе статус иноагента Орлову не сказалось на рассмотрении апелляционной жалобы на приговор. "Нет, мы не думаем, что повлияло. Отказ суда признать включение в реестр иностранных агентов незаконным – ожидаемое решение", отметила Секретарева.

Она указала, что иск на этапирование ещё не рассмотрен. Куда именно отправят в колонию Орлова никому ещё неизвестно.

Условия содержания Олега Орлова в СИЗо Сызрани приемлемые, считает его супруга Татьяна Касаткина. "Я в третий раз поеду к нему. Свидания короткие, через стекло и клетку, но он бодр и активен. Соседи тоже неплохие. Еда тюремная не очень. Мы ему передаём лекарства и передачи через волонтершу. Он по-прежнему получает много писем и они его очень поддерживают", - сказала Касаткина корреспонденту "Кавказского узла".

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Приговор Олегу Орлову за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов, комментируя свой приговор в феврале, назвал его подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

Напомним также, что 27 мая Евросоюз обвинил в нарушении прав человека и включил в санкционный список следователя, который вел дело Олега Орлова, и судью, приговорившую правозащитника к лишению свободы.

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