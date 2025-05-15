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11:00, 15 мая 2025

Приговор Олегу Орлову* оставлен в силе

Олег Орлов. Фото: https://memorialcenter.org/ru/news/politicheskij-zakaz признан инагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд отклонил кассационную жалобу защиты Олега Орлова* и оставил в силе приговор правозащитнику по делу о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", осужденный на 2,5 года по делу о дискредитации армии сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олег Орлов* 1 августа 2024 года был освобожден в рамках обмена заключенными с западными странами. Орлов* заявил, что правозащитная деятельность в регионах СКФО и ЮФО была причиной, из-за которой он оставался в стране, несмотря на уголовное преследование. Он отметил, что продолжит защищать права человека на юге России в дистанционном формате.

Суд на рассмотрении апелляционной жалобы правозащитника Олега Орлова* занял сторону прокуратуры, и утвердил приговор, несмотря на то, что в деле нет доказательств вины, заявила защита. Приговор Олегу Орлову* за высказывания противоречит Конституции и международным пактам, он стал свидетельством отмены в России свободы слова, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Сам Орлов*, комментируя свой приговор в феврале, назвал его подтверждением возвращения России к тоталитаризму.

На заседании во Втором кассационном суде общей юрисдикции адвокат сопредседателя Центра защиты прав человека "Мемориал"* Олега Орлова* Катерина Тертухина поддержала доводы кассационной жалобы и попросила отменить приговор, который нарушает не только нормы закона, но и элементарную логику, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал"*.

"Суды первой и апелляционной инстанций умудрились вынести обвинительный приговор, не дав оценки ни одному из существенных аргументов защиты. Вместо того, чтобы основывать свои выводы на доказательствах, судьи ссылались на несуществующие обстоятельства в заключения экспертов, которых в деле просто нет. Мотив политической ненависти был установлен судом со ссылкой на экспертизу. Но в то же время ни в одном исследуемом документе и даже в допросе экспертов, нет ни слова про мотив ненависти в действиях Орлова*! Но у Орлова* обнаружили и “идеологическую вражду” к некой социальной группе, которую также никто не определил, не описал и даже не попытался доказать. Тем не менее, этот мотив стал основанием для реального лишения свободы", - указала она, выступая в суде.

Кроме того, адвокат подчеркнула, что Орлова* "буквально вывезли из страны без единого официального документа, просто поставив перед фактом". "Может, в данном случае власть решила проявить последовательность: если уж приговор незаконен, то и освобождение тоже не должно отличаться соблюдением формальностей? Правосудие требует закона, доказательств и соблюдения элементарных прав человека. Прошу суд отменить этот приговор и продемонстрировать, что российское правосудие действует по закону", - заявила она.

Но судья огласил решение: отклонить кассационную жалобу и оставить приговор по уголовному делу Олега Орлова* без изменений. 

Поводом для преследования Орлова* стал опубликованный им 14 ноября 2022 года в Facebook** русский перевод его статьи, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов* подчеркнул, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

Напомним, что Олег Орлов* начиная с 1994 года работал в зоне военного конфликта в Чечне. Когда в 1995 году в Буденновске отряд боевиков под командованием Шамиля Басаева захватил в заложники около полутора тысяч человек, парламентеры во главе с правозащитником Сергеем Ковалевым, среди которых был и Олег Орлов*, сумели договориться об освобождении 111 женщин и детей. Впоследствии Орлов* и другие правозащитники много внимания уделяли проблеме похищения людей на Кавказе и жертвам среди мирного населения Чечни и Ингушетии, защите прав женщин на Кавказе, говорится в биографии Олега Орлова*, подготовленной "Кавказским узлом".

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Автор: "Кавказский узел"

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