Кассационный суд отказался рассматривать жалобу защиты Орлова

11 января 2024, 16:05

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Мосгорсуд не допустил существенных нарушений при рассмотрении апелляции на приговор правозащитнику Олегу Орлову по статье о дискредитации армии и правомерно вернул дело в прокуратуру, заключил Второй кассационный суд, отказавшись рассматривать жалобу защиты Орлова.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года в Москве суд рассматривал апелляцию на приговор сопредседателю Центра защиты прав человека "Мемориал" Олегу Орлову. Прокурор в суде отказался от требований, заявленных в апелляционном представлении, объяснив, что в материалах дела не указан мотив Орлова, и потребовал отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру. Защита призвала оправдать Орлова. Суд согласился с прокурором и принял решение отменить приговор Орлову. Адвокат сообщила, что возврат дела в прокуратуру будет обжалован в кассационной инстанции, Орлов обвинил прокуратуру в нечестности. 27 декабря 2023 года стало известно, что дело возвращено следователю. Он сообщил Орлову о новой экспертизе статьи, которая стала поводом для обвинения Орлова в дискредитации военных.

11 октября Головинский райсуд Москвы приговорил Олега Орлова к штрафу в 150 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации армии. При этом прокурор просил суд оштрафовать Орлова на 250 тысяч рублей. Защита заявляла о том, что статья о дискредитации армии противоречит Конституции и международному праву. Сам Орлов назвал неправосудным решение суда. 26 октября сопредседатель Центра защиты прав человека "Мемориал" Олег Орлов и его защита подали апелляционную жалобу на приговор. В тот же день стало известно, что прокуратура также оспорила решение суда, потребовав заменить штраф правозащитнику на три года лишения свободы. Прокуратура аргументировала изменение своей позиции тем, что правозащитник испытывает политическую и идеологическую ненависть к Российской Федерации, а также вместе с "Мемориалом" продолжает подрывать стабильность гражданского общества.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался рассматривать жалобу защиты по делу Олега Орлова. Адвокат обжаловала постановление Мосгорсуда, который отменил приговор в виде штрафа и вернул дело прокурору. Однако в кассационной инстанции посчитали, что Мосгорсуд не допустил "существенных нарушений", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Кассационная жалоба на постановление Мосгорсуда была направлена вечером 25 декабря 2023 года. В жалобе защита указала, что следователь в обвинительном заключении изложил сведения о субъективной стороне вменяемого преступления в том объеме, в котором это установили по итогам расследования уголовного дела. Суд первой инстанции произвел тщательный допрос Орлова, в ходе которого были установлены и его мотивы. По мнению адвоката, возвращение дела для выявления мотива преступления также нарушает право Орлова на доступ к правосудию в разумный срок. Однако уже 28 декабря, спустя три дня, судья Второго кассационного суда общей юрисдикции Дмитрий Орлов постановил отказать в передаче жалобы для рассмотрения, указав, что "существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение судебного решения в кассационном порядке, судом апелляционной инстанции не допущено", - говорится в сообщении на сайте центра.

«Кассационный суд посчитал, что Мосгорсуд правомерно вернул дело прокурору. Суд согласился с тем, что в обвинительном заключении не были отражены достаточные сведения о мотиве, которым руководствовался Олег Орлов, "дискредитируя" Вооружённые Силы России", - отметила глава юридического департамента Центра защиты прав человека "Мемориал" Наталья Секретарева.

Напомним, поводом для обвинения Орлова стал размещенный 14 ноября 2022 года в соцсети Facebook** русский перевод статьи Орлова, опубликованной во французском издании Mediapart. В статье осуждается военная операция на Украине. Орлов отметил, что "опубликовал свое личное мнение относительно событий, происходящих в Российской Федерации и во всем остальном мире".

После ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"** в июне 2022 года была создана общественная организация Центр защиты прав человека "Мемориал". Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"**".

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