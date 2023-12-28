Жители Калмыкии возмущены вандализмом против мемориальной доски жертвам депортации

28 декабря 2023, 03:49

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Разрушение мемориальной доски, установленной на станции Абганерово в Волгоградской области накануне 80-й годовщины депортации калмыков, глубоко оскорбило жителей республики и вызвало дискуссии о мотивах вандала. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Калмыкии связали инцидент с атмосферой ненависти в обществе и политическим курсом на реабилитацию сталинизма.

Как сообщал "Кавказский узел", мемориальная доска на станции Абганерово в Волгоградской области, посвященная депортации калмыков, была разбита ночью 27 декабря, заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он назвал случившееся провокацией, а районные власти пообещали, что мемориальная доска будет восстановлена. Полиция рапортовала, что подозреваемый в вандализме установлен.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

Мемориальная доска в память о депортированных жителях Калмыкии была открыта в селе Абганерово на юге Волгоградской области, поскольку именно с этой станции в 1943 году отправляли в товарных эшелонах в Сибирь значительную часть жителей севера Калмыкии.

"Со станции Абганерово выселялся калмыцкий народ - та его часть, которая жила в улусах на севере республики, там, где сейчас находятся Малодербетовский, Сарпинский, Октябрьский и Кетчнеровский районы. Большую часть людей из этих районов отправляли именно с этой станции: оттуда в Сибирь ушло пять эшелонов для перевозки скота, по 60 вагонов каждый, и все были забиты людьми", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Малые Дербеты Ефим Эрдниев, который и стал инициатором установки мемориальной доски.

Акт вандализма, совершенный практически сразу после открытия мемориальной доски, в ночь с 26 на 27 декабря, возмутил жителей Калмыкии: в республике активно ведутся дискуссии о том, насколько действия вандала можно считать самостоятельными, учитывая линию официального политического руководства по реабилитации сталинского режима.

По словам Эрдниева, его идея о создании и установке мемориальной доски была поддержана всеми, в том числе властями: "Главы этих четырех районов, к которым я обратился, выделили средства".

Память о депортации необходимо сохранять и передавать следующим поколениям, подчеркнул он. "Десять лет назад, когда было 70-летие депортации, мы проводили на этой станции митинг, пять лет назад тоже был митинг. А сейчас 80 лет уже прошло, и представителей поколения, которое было выслано в этих вагонах, кто это хорошо помнил, уже почти не осталось. Раньше они бывали на наших мероприятиях, выступали, рассказывали об этом, но с каждым годом их все меньше, и настанет время, когда их не будет совсем. Поэтому я и предложил это - чтобы люди могли хотя бы посмотреть на эту доску и узнать, что именно здесь формировались те эшелоны, отсюда людей отправляли в никуда", - пояснил активист.

Эрдниев отметил, что мемориальная доска была установлена около недели назад, но до 25 декабря была прикрыта. 25 декабря жители четырех районов Калмыкии, в том числе он сам, приехали на торжественное открытие мемориальной доски.

Активист отметил, что мотивы акта вандализма пока не прояснены. "Виновник установлен, сказали по телевидению. Я не думаю, что здесь есть межнациональный момент. Когда мы открывали (доску), там были и русские, и представители других национальностей. Может быть из хулиганских побуждений он это сделал, пока следствие идет, точно ничего сказать нельзя. Если речь о том, что человек болен, то экспертиза должна быть. Во всем должны разобраться следователи и в итоге это должен решить суд", - резюмировал он.

Эрдниев напомнил, что 28 декабря во всей республике отмечается день памяти и скорби - эта дата с 2004 года была установлена как День памяти жертв депортации калмыцкого народа. "Мы в Малых Дербетах будем проводить митинг, как и каждый год. Люди, которые помнят депортацию, выступают, рассказывают, как вывозили. В целом число участников не уменьшается: кто-то "уходит", но приходят их дети. Это генетическая память, боль каждой калмыцкой семьи, и люди это помнят. Они нуждаются в таких мероприятиях и в таких мемориалах. Это нужно помнить и передавать младшему поколению, чтобы не повторилось никогда и ни с каким народом", - сказал он.

Еще один житель Малых Дербет, Борис Тодаев, признался, что лично оскорблен актом вандализмом. "Это памятная доска меня это касается лично: мои родители оттуда выселялись и все родные, весь север республики (выселяли с этой станции). Если есть какое-то сакральное, памятное место, надо его обозначать, чтобы и местные жители знали, что их станция известна, в том числе, и этим. Оттуда для калмыков был билет в один конец. И это важно помнить всем", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, случившееся, "похоже на провокацию". "Обычному жителю Волгоградской области это вряд ли нужно. Я думаю, есть какие-то деструктивные силы, которые хотят внести раздор, иной логики в этом я не вижу. Я знаю, что такое Абганерово, это небольшой поселок, люди там адекватные, они живут рядом с нами и никаких противоречий не бывает. Там вряд ли есть какие-то нацисты или шовинисты, какое-то организованное сообщество. Это похоже на провокацию, и за ней вряд ли стоят обычные люди", - сказал Тодаев.

Он предположил, что акт вандализма в Абганерово может быть связан с общей политической линией руководства страны. "Эта тенденция идет с Москвы, возвращение этих времен. То говорят о переименовании Волгограда в Сталинград, то учебник по истории выпустили, где оскорбили именно депортированные народы. И это происшествие, я считаю, укладывается в эту цепь событий", - заявил мужчина.

Для уроженки Кетченеровского района Данары такой мемориал - "место, куда можно прийти и помянуть безвременно ушедших предков". "Важно сохранить память о тех днях, дабы в будущем подобное не повторилось", - подчеркнула она.

"На мой взгляд, это похоже на хулиганство подростков, насмотревшихся сериалов типа "Слова пацана". Прискорбно, что это произошло накануне памятной даты для калмыцкого народа. Желательно провести в местных учебных заведениях ознакомительный час, рассказывающий о депортации народов”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам главреда "Современной Калмыкии" Валерия Бадмаева, акт вандализма, совершенный накануне 80-й годовщины депортации, “всколыхнул всю республику”. "Я обсуждал это со знакомыми в Элисте, и в мессенджеры весь день кидают и кидают ссылки о том, такое произошло", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Это важная дата, все о ней помнят, и тут люди узнают, что там мемориальную доску кто-то поломал. Конечно, на многих это подействовало, задело чувства, всколыхнуло. Я думаю, именно из-за близости такой важной даты - если бы это в другое время произошло, если бы эта доска до лета провисела, например, и тогда бы ее сломали, то была бы досада, злость, но такой болезненной реакции, как сейчас, накануне годовщины, мне кажется, не было бы", - считает Бадмаев.

Некоторые из знакомых журналиста уверены, что это было сделано специально жителями Абганерово. "Но я так не считаю. Какой-то может, не вполне здоровый человек (это сделал), всякое бывает. Мне не верится, что это кто-то специально", - отметил он.

Бадмаев добавил, что память о депортации очень важна для жителей Калмыкии. Он не разделяет опасений старшего поколения, что молодежь вскоре не будет помнить об этом трагическом событии в истории народа. “Я уверен, что такое не забывается, это как незаслуженная обида, которая нанесена на всю жизнь. И много-много лет не забудется, да и не должно такое забываться. Нужно помнить о преступлениях тоже. Вот - сталинский режим, а сейчас уже кое-где Сталину памятники ставят, но на это негативно реагируют не только потомки тех, кто от того режима пострадал, но и простые люди, которые знают, что преступникам нельзя памятники ставить", - заключил активист.

Житель села Троицкое Адуча Эрдниев подтвердил, что жители Калмыкии активно обсуждают произошедшее. "Только об этом все калмыцкие паблики целый день и пишут", - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Подобному акту вандализма, даже если он не был специально организован и спланирован, в целом способствует атмосфера ненависти в обществе, полагает он. "Находятся те, кто не любит кого-то - то калмыков, то украинцев, переносят какой-то свой личный негатив на весь народ. Но я не думаю, что этим кто-то прямо управлял. Сейчас много делается, что озлобляет людей. Взять Германию - там похоронены советские солдаты, и они и за немецкими могилами ухаживают, и за советскими. А у нас людей делят - по нациям, по религиям, даже по материальному положению и по статусу. Надо вести людей к какому-то примирению, но никто этим не занимается, поэтому и живем так, как живем", - полагает мужчина.

Адуча Эрдниев признался, что годовщина депортации для него лично очень важна и он обязательно примет участие в памятных мероприятиях.

"В моей семье многие пострадали. Мой дядя воевал в Великую Отечественную войну, имел два ордена, но его сняли с фронта и отправили в лагерь, а жену его выслали в Сибирь с двумя маленькими детьми, они по дороге умерли. Они ехали месяц, и многие не пережили этот переезд, тем более, что кого-то забирали без одежды, без еды - в каких-то селах давали хоть что-то собрать, в других нет. Мои родные брат и сестра умерли в ссылке. Это большая трагедия и для нашей семьи, и для всего народа. И, главное, что мы не были предателями, это несправедливое обвинение. У нас перед Сталинградской битвой наши женщины, старики, даже дети за год проложили в степи железную дорогу, тянули ее с Кизляра в Астрахань, чтобы помочь обороне Сталинграда, - почему не учли этот подвиг? Отправили стариков, детей в ссылку, в морозы. Мой тесть весил 25 килограмм, его выбросили умирать, а сибиряки подобрали, подкормили. В чужом глазу и соринку видим, а своем глазу бревна не замечаем. Поэтому помнить о таких событиях обязательно надо - и делать выводы", - сказал Эрдниев.

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