В Волгоградской области разбита мемориальная доска о депортации калмыков

27 декабря 2023, 16:52

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Мемориальная доска на станции Абганерово в Волгоградской области, посвященная депортации калмыков, была разбита сегодня ночью, заявил глава Калмыкии, назвав случившееся провокацией. Полиция расследует дело о вандализме, подозреваемый установлен.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция "Улусы" по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. В вину калмыкам вменяли измену Родине, вступление в организованные немцами воинские отряды, организацию антисоветского повстанческого движения. Депортация калмыков рассматривалась также как средство урегулирования национально-политического конфликта (по определению Иосифа Сталина), возникшего с калмыками. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Депортация калмыков".

На железнодорожной станции Абганерово Светлоярского района Волгоградской области сегодня ночью "неизвестные разбили установленную 25 декабря мемориальную доску, посвященную 80-летию со дня начала депортации нашего народа", сообщил в своем Telegram-канале глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Именно с этой станции 28 декабря 1943 года в регионы Сибири отправлялись эшелоны с нашими дедушками и бабушками. Считаю данный инцидент бессмысленной провокацией, глупой попыткой посеять вражду между братскими народами Российской Федерации", - заявил он.

Глава республики отметил, что на месте происшествия "работают представители силовых ведомств". "Требую тщательно разобраться в происшествии и строго наказать всех виновных", - добавил Хасиков.

Волгоградским Линейным управлением МВД России на транспорте возбужденно уголовное дело по статье о вандализме (статья 214 Уголовного кодекса России). "Подозреваемый установлен,<....> отрабатывается версия о возможной причастности местного жителя", сообщила сегодня администрация Светлоярского района в своем Telegram-канале.

Районные власти пообещали, что мемориальная доска будет восстановлена.

Напомним, что с 2004 года в Калмыкии 28 декабря - День памяти жертв депортации калмыцкого народа.

Научный сотрудник Международного центра истории и социологии второй мировой войны НИУ "Высшая школа экономики", автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк отметил ранее, что "многие не знают или не хотят знать, что при Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, что целые народы объявлялись "враждебными". О наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны - в справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

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