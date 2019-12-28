Жители Элисты почтили память жертв депортации калмыков

28 декабря 2019, 20:45

Сегодня в Элисте прошло несколько официальных мероприятий памяти жертв депортации калмыков. В их числе митинг-реквием и премьера фильма «Прощай, земля калмыцкая». Публицист Валерий Бадмаев провел свою акцию, посвятив ее первому в Калмыкии митингу в память о депортации калмыцкого народа.

Сегодня в Элисте Как писал "Кавказский узел", 28 декабря является днем национальной скорби для калмыцкого народа. В этот день в Калмыкии проводят мероприятия памяти жертв депортации. В прошлом году годовщину депортации в Элисте отметили фестивалем песен ссыльных калмыков.

28 декабря в 1943 году в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД была проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Общее число выселенных калмыков с учетом солдат и офицеров, выведенных из боевых частей, составляло около 120 тысяч человек. Ссылка длилась 13 лет и тринадцать дней. Операция по депортации калмыков проводилась под кодовым названием «Улусы», говорится в справочном материале «Кавказского узла» «Депортация калмыков».

Активисты провели свою акцию памяти жертв депортации

Акция, которую организовал председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа, главный редактор газеты "Свободная Калмыкия", публицист Валерий Бадмаев, прошла у кинотеатра "Родина" – на месте, где состоялся в 1989 году первый в Калмыкии митинг в память о депортации. По оценке организатора, на акцию пришли 30-40 человек из числа местных активистов.

"30 лет назад, еще в советское время, митинг организовывала первая демократическая организация "Народный фронт Калмыкии", я тогда был одним из ее активистов. Это был первый митинг в Калмыкии в память о депортированных. Провели мы его именно 28 декабря, в день, когда калмыков выселяли, и именно около кинотеатра "Родина", потому что это одно из самых старых зданий в Элисте, и именно здесь тогда собирали жителей Элисты, грузили на машины и везли в Дивное (село в Ставропольском крае – прим «Кавказского узла»). В Элисте тогда не было железной дороги, а в Дивном - была", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

На митинге, по его словам, были бывшие участники "Народного фронта Калмыкии". "Но не только "старая гвардия", были и молодые. Мы говорили по теме, как и положено. О законе о реабилитации репрессированных народов, его исполнении. Поговорили и разошлись", - отметил Валерий Бадмаев.

Он сообщил, что подал уведомление о проведении митинга за 10 дней до мероприятия, 17 декабря, и в первые три дня ответа из мэрии не было. Но на этой неделе отказ получил юрист Семен Атеев, еще один бывший активист "Народного фронта". "Ему прислали письмо. Хотя он не являлся организатором. Атеев передал письмо мне, и я им в ответ написал, что всё, они пропустили сроки. Не ответили в трехдневный срок организатору, а ответили стороннему человеку. Однако, зная их коварство, памятуя о митинге 27 октября, я решил все-таки подать на них в суд", - заявил Валерий Бадмаев.

Ранее мэрия в ответ на уведомление организаторов акции противников врио главы администрации Элисты Дмитрия Трапезникова дала двусмысленный ответ, из которого не было понятно, согласован митинг на 27 октября или нет. Активисты обратились в Элистинский горсуд, который обязал власти не мешать акции. Однако Верховный суд Калмыкии отменил это решение. По мнению активистов, итоговый вердикт суда не сделал акцию незаконной. Однако участников этого митинга начали штрафовать за участие в несогласованном мероприятии.

По словам Бадмаева, мэрия отказала в согласовании митинга 28 декабря по той причине, что в этот день на заявленном месте будет проходить другое мероприятие. "Я посмотрел - а оно заканчивается в 12.00. И предложил на суде (заседание в Элистинском городском суде состоялось 26 декабря) разрешить нам провести свой митинг после 12.00. Судья встала на мою сторону и предложила нам заключить соглашение о примирении, что мы и сделали. Мы пообещали не отступать от заявленной повестки митинга, а также сдвинулись по времени: изначально я в уведомлении просил с 10.00 до 11.00, а в итоге мы перенесли на время с 14.00 до 15.00. И вот, сегодня в это время мы и провели свое мероприятие. Так они все равно пришли туда - полиция пришла, вели видеосъемку - видимо, боялись, что мы что-нибудь нарушим", - отметил Бадмаев.

Власти организовали митинг-реквием, а в Центральном хуруле прошел молебен

Сегодня же в Элисте прошло несколько официальных мероприятий памяти жертв депортации калмыков. В их числе митинг-реквием, молебен и премьера фильма «Прощай, земля калмыцкая», передает РИА «Калмыкия», которое описывает все эти мероприятия.

Митинг-реквием прошел у мемориала «Исход и Возвращение». Сюда пришли местные жители старшего поколения вместе с детьми и внуками. Собравшиеся почтили память родных и близких минутой молчания. На траурном мероприятии выступил глава республики Бату Хасиков. «Сейчас мы вспомнили, какие страдания претерпел наш народ. Несмотря ни на что, дух нашего калмыцкого народа не сломлен. Наши предки это вынесли, и все не зря. После 13 лет скитаний они смогли вновь воссоздать и поднять нашу республику. Наш долг на сегодняшний день это подхватить и продолжать данное нам наследие», - заявил Хасиков.

После митинга-реквиема в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» прошел молебен, посвященный памяти всем жертвам депортации. По словам администратора хурула Йонтен гелонга, сегодня с утра также прошел молебен (обращение) к защитникам, чтобы впредь подобная трагедия никогда не случалась, а во второй половине дня была проведена служба по всем погибшим в годы депортации.

Сегодня же в кинотеатре «Родина» состоялась премьера короткометражного фильма «Прощай, земля калмыцкая», посвященного депортации калмыцкого народа. Перед показом выступили автор фильма и актёры главных ролей. Создатель фильма Арлтан Бембеев рассказал о том, что вдохновило его на создание картины, как проходили съемки и поблагодарил тех, кто оказал помощь в создании фильма. После завершения фильма зрители делились своим мнением и впечатлениями от просмотра.

«Наши дети должны знать историю своего народа. Мы благодарим молодежь, которая создает такие работы. Зал был полный, все очень переживали за судьбу героев. Мне лично очень понравилось. И хочется отметить внимание организаторов к этому мероприятию, сразу после митинга-реквиема от мемориала нас привезли в «Родину» на специальных автобусах», - поделилась впечатлениями педагог Саглара Манджиева, слова которой приводит агентство.