Организаторы митинга в Элисте обвинили власти в информационной войне

26 октября 2019, 10:17

Верховный суд Калмыкии вынес выгодное администрации Элисты решение, которое можно принять за отказ в проведении протестного митинга, указали организаторы акции. Они считают, что власти пытаются ввести протестующих в заблуждение.

Как писал “Кавказский узел”, жители Элисты с 29 сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. 13 октября в Элисте прошел митинг, участники которого потребовали прямых выборов мэра и при этом заявили, что протестуют против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом. Не дождавшись реакции от властей, активисты заявили на 27 октября новый митинг, на пять тысяч участников.

Решение назначить Дмитрия Трапезникова, который временно возглавлял летом 2018 года непризнанную Донецкую народную республику (ДНР), временным главой Элисты было утверждено депутатами горсобрания 26 сентября. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений о причинах назначения Трапезникова.

Элистинский горсуд предписал властям не мешать митингу

Уведомление о митинге было подано 15 октября, а 18 октября из администрации города пришел отказ его согласовать, и организаторы обратились в суд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.

"Они указывали на то, что на площади Победы находятся аттракционы, занимающие много места, что у них заключен контракт с предпринимателем по этому поводу. В суде 23 октября они показали договор с этим предпринимателем. Но площадь Победы в парке "Дружба" - это единственное место в городе, с 2012 года предназначенное именно для проведения публичных мероприятий, и их обязанность состоит как раз в том, чтобы помочь нам провести там публичное мероприятие безо всяких помех. Вместо этого они написали, что площадь может и не вместить 5000 человек. Мы восприняли это как завуалированный и абсолютно незаконный отказ в проведении мероприятия", - сообщил Бадмаев.

Элистинский городской суд встал на сторону активистов. В решении суда от 23 октября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что отказ властей Элисты согласовать митинг является незаконным. Суд обязал администрацию города "не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленную дату и время".

1 октября акция на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства прошла акция, названная организаторами "молебен о благополучии Элисты". Активист Бадма Бюрчиев был оштрафован за организацию этой акции на 20 тысяч рублей, а главе регионального отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву суд назначил 25 обязательных работ.

Решение горсуда пересмотрено с нарушениями, считают активисты

По словам Валерия Бадмаева, вечером 24 октября организаторам сообщили об апелляции на решение горсуда, причем заранее объявили о результате ее рассмотрения. "Моему представителю в суде юристу Семену Атееву позвонил один уважаемый в республике человек, который просил не называть его фамилию, и сказал, что завтра [25 октября] состоится апелляционный суд и что решение Элистинского горсуда будет отменено. Атеев этот разговор записал. А мне поздно вечером пришла sms. С незнакомого номера написали: мол, Валерий Антонович, завтра состоится суд в Верховном суде и решение горсуда отменят. Такое же сообщение получил Бадма Бюрчиев", - рассказал Бадмаев.

Активист Бадма Бюрчиев подтвердил эту информацию ."Действительно, я получил сообщение об этом вечером 24 октября. Я бы не хотел называть имя человека, сообщившего мне об этом, но это человек известный. Он написал, дословно: "Решение суда завтра отменят"", - сказал Бюрчиев.

Вызов в Верховный суд Калмыкии Валерий Бадмаев тоже получил по sms, уже утром 25 октября. При этом сам текст апелляции организаторы, по его словам, получили непосредственно перед заседанием. "Но ведь так не делается! Они мне эту апелляцию должны были вручить хотя бы за день, чтоб мы могли подготовиться. А так - до суда осталась пара часов, что можно сделать? В итоге мы приехали в суд - я, Атеев, наша группа поддержки, и буквально за пять минут до начала заседания нам вручили эту апелляцию. Мы попросили отложить рассмотрение хотя бы на сутки, чтобы мы могли изучить апелляцию и подготовиться к суду. Но нам было отказано, заседание отложили только на полчаса", - рассказал Бадмаев.

Активисты потребовали отвода суда, но получили отказ. "Проиграв в Элистинском городском суде, власти решили сделать все, чтоб реабилитироваться. По моему мнению, началось давление на суд. Мы об этом заявили на заседании, и Атеев заявил отвод всему составу суда. Он пытался в суде продемонстрировать аудиозапись звонка, но ему не дали этого сделать", - сообщил Валерий Бадмаев.

Опровергая аргументы городских властей, активисты сослались на разъяснение Конституционного суда России. "В судебном заседании представители администрации города опять указывали на то, что на площади Победы стоят аттракционы, что заключен договор с неким предпринимателем, который занимается этими каруселями. И что из-за этого площадь сократилась, и поэтому, мол, 5000 человек там не поместятся. Но на этот счет есть пояснение Конституционного суда, что предвосхищать события нельзя. Я, как заявитель мероприятия, предположительно пишу, что придут 5000 человек, но могут прийти вообще 20 человек. Они, предвосхищая события, уже обвиняют меня в том, что заявляемое мной мероприятие может привести к нарушению общественного порядка. Но Конституционный суд пишет, что если будет превышение численности, то никто не понесет ответственности, если не будет нарушения общественного порядка. А будет или нет это нарушение - это же заранее предугадать невозможно. А если они заранее пишут, что будут нарушения общественного порядка, то я и мои коллеги подозреваем их в том, что они сами хотя организовать эти нарушения - возможно, подослать каких-то провокаторов. Мы об этом в суде также сказали", - сообщил Бадмаев.

Решение суда не означает незаконности митинга, настаивают активисты

В итоге Верховный суд отменил решение Элистинского горсуда. "Причем, они вышли из совещательной комнаты и зачитали только резолютивную часть - это, опять же, нарушение. Они обязаны были зачитать мотивированное решение, и зачитать его полностью. Вместо этого они зачитали только резолютивную часть: решение Элистинского городского суда отменить, и все. Тогда мы задали вопрос: "Как это понимать? В какой части отменено решение? Вообще, запрещено ли нам проводить митинг теперь?" На это был ответ: "Мы отменяем решение Элистинского горсуда, потому что в ответе на уведомление о мероприятии не содержится запрета на митинг", - рассказал Бадмаев.

Таким образом, митинг не отменен, но решение Верховного суда может ввести в заблуждение желающих принять в нем участие, заключил Валерий Бадмаев. "Им просто нужен был предлог, чтобы пустить информацию о том, что Верховный суд отменил решение Элистинского городского суда. Причем пустить ее без подробностей - что, почему. Именно поэтому они не выдали мотивированное решение. Будет сухая информация, что решение Элистинского городского суда отменено. Чтобы запугать, ввести людей в заблуждение. Мы, конечно, со своей стороны сейчас активно проводим работу в соцсетях, ведем прямые эфиры, объясняя ситуацию. Чтобы не было недопониманий", - рассказал он.

Так же считает и Бадма Бюрчиев. "Это информационная война, чтобы смутить людей. Но на митинг это не повлияет, он будет. Просто расчет на то, что люди увидят заголовки в новостях, не станут вникать в суть, и испугаются, что мероприятие не согласовано. Но это не так, нам уже даже в администрации сказали, что 27 числа карусели эти, например, работать не будут", - указал активист.

Дагестанский юрист Марат Исмаилов назвал ситуацию "неоднозначной". "С одной стороны, на организатора митинга законом возложена обязанность обеспечивать соблюдение установленной нормы предельной заполняемости территории в месте проведения публичного мероприятия. А с другой - откуда организаторы при подаче уведомления могли знать о наличии договора о размещении на площади какого-то передвижного городка?” - отметил он.

Юрист, ознакомившийся с решением Элистинского горсуда, указал, что в договоре администрации с предпринимателем указывается, что его карусели установлены на улице Титова, 2, а не на площади Победы. "Чем руководствовался Верховный суд Республики Калмыкия, мне непонятно. Надо обжаловать это решение дальше, в 4-й кассационный суд в Краснодаре", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте администрации Элисты к 10.17 мск 26 октября не появилось комментариев относительно решения Верховного суда Калмыкии и назначенного на 27 октября митинга.