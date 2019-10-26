26 октября 2019, 10:17
Организаторы митинга в Элисте обвинили власти в информационной войне
Как писал “Кавказский узел”, жители Элисты с 29 сентября проводят акции с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. 13 октября в Элисте прошел митинг, участники которого потребовали прямых выборов мэра и при этом заявили, что протестуют против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом. Не дождавшись реакции от властей, активисты заявили на 27 октября новый митинг, на пять тысяч участников.
Решение назначить Дмитрия Трапезникова, который временно возглавлял летом 2018 года непризнанную Донецкую народную республику (ДНР), временным главой Элисты было утверждено депутатами горсобрания 26 сентября. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений о причинах назначения Трапезникова.
Элистинский горсуд предписал властям не мешать митингу
Уведомление о митинге было подано 15 октября, а 18 октября из администрации города пришел отказ его согласовать, и организаторы обратились в суд, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев.
Элистинский городской суд встал на сторону активистов. В решении суда от 23 октября, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что отказ властей Элисты согласовать митинг является незаконным. Суд обязал администрацию города "не препятствовать проведению публичного мероприятия в заявленную дату и время".
1 октября акция на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства прошла акция, названная организаторами "молебен о благополучии Элисты". Активист Бадма Бюрчиев был оштрафован за организацию этой акции на 20 тысяч рублей, а главе регионального отделения партии "Яблоко" Батыру Боромангнаеву суд назначил 25 обязательных работ.
Решение горсуда пересмотрено с нарушениями, считают активисты
Вызов в Верховный суд Калмыкии Валерий Бадмаев тоже получил по sms, уже утром 25 октября. При этом сам текст апелляции организаторы, по его словам, получили непосредственно перед заседанием. "Но ведь так не делается! Они мне эту апелляцию должны были вручить хотя бы за день, чтоб мы могли подготовиться. А так - до суда осталась пара часов, что можно сделать? В итоге мы приехали в суд - я, Атеев, наша группа поддержки, и буквально за пять минут до начала заседания нам вручили эту апелляцию. Мы попросили отложить рассмотрение хотя бы на сутки, чтобы мы могли изучить апелляцию и подготовиться к суду. Но нам было отказано, заседание отложили только на полчаса", - рассказал Бадмаев.
Опровергая аргументы городских властей, активисты сослались на разъяснение Конституционного суда России. "В судебном заседании представители администрации города опять указывали на то, что на площади Победы стоят аттракционы, что заключен договор с неким предпринимателем, который занимается этими каруселями. И что из-за этого площадь сократилась, и поэтому, мол, 5000 человек там не поместятся. Но на этот счет есть пояснение Конституционного суда, что предвосхищать события нельзя. Я, как заявитель мероприятия, предположительно пишу, что придут 5000 человек, но могут прийти вообще 20 человек. Они, предвосхищая события, уже обвиняют меня в том, что заявляемое мной мероприятие может привести к нарушению общественного порядка. Но Конституционный суд пишет, что если будет превышение численности, то никто не понесет ответственности, если не будет нарушения общественного порядка. А будет или нет это нарушение - это же заранее предугадать невозможно. А если они заранее пишут, что будут нарушения общественного порядка, то я и мои коллеги подозреваем их в том, что они сами хотя организовать эти нарушения - возможно, подослать каких-то провокаторов. Мы об этом в суде также сказали", - сообщил Бадмаев.
Решение суда не означает незаконности митинга, настаивают активисты
Таким образом, митинг не отменен, но решение Верховного суда может ввести в заблуждение желающих принять в нем участие, заключил Валерий Бадмаев. "Им просто нужен был предлог, чтобы пустить информацию о том, что Верховный суд отменил решение Элистинского городского суда. Причем пустить ее без подробностей - что, почему. Именно поэтому они не выдали мотивированное решение. Будет сухая информация, что решение Элистинского городского суда отменено. Чтобы запугать, ввести людей в заблуждение. Мы, конечно, со своей стороны сейчас активно проводим работу в соцсетях, ведем прямые эфиры, объясняя ситуацию. Чтобы не было недопониманий", - рассказал он.
Так же считает и Бадма Бюрчиев. "Это информационная война, чтобы смутить людей. Но на митинг это не повлияет, он будет. Просто расчет на то, что люди увидят заголовки в новостях, не станут вникать в суть, и испугаются, что мероприятие не согласовано. Но это не так, нам уже даже в администрации сказали, что 27 числа карусели эти, например, работать не будут", - указал активист.
Юрист, ознакомившийся с решением Элистинского горсуда, указал, что в договоре администрации с предпринимателем указывается, что его карусели установлены на улице Титова, 2, а не на площади Победы. "Чем руководствовался Верховный суд Республики Калмыкия, мне непонятно. Надо обжаловать это решение дальше, в 4-й кассационный суд в Краснодаре", - сказал Исмаилов корреспонденту "Кавказского узла".
На сайте администрации Элисты к 10.17 мск 26 октября не появилось комментариев относительно решения Верховного суда Калмыкии и назначенного на 27 октября митинга.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"