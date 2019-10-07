Хасиков затруднился объяснить активистам назначение Трапезникова

07 октября 2019, 18:50

Участники встречи с Бату Хасиковым в Элисте не добились от главы республики конкретных объяснений, почему мэром Элисты должен стать бывший глава ДНР Дмитрий Трапезников. Активисты категорически отвергли предложение Хасикова - дать Трапезникову время, чтобы проявить себя.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику (ДНР). Съезд ойрат-калмыцкого народа попросил генпрокурора России проверить гражданство, образование и стаж Трапезникова. Встреча противников Трапезникова с главой Калмыкии Бату Хасиковым не изменила позиций сторон и активисты анонсировали новый митинг 13 октября.

Назначение Дмитрия Трапезникова временным главой Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Встреча оппозиционеров с главой Калмыкии Бату Хасиковым 5 октября прошла в спокойной обстановке, без провокаций и открытых конфликтов, но прийти к какому-либо решению ее участникам не удалось. Все стороны остались при своих мнениях и в итоге встреча завершилась безрезультатно, рассказал сегодня «Кавказскому узлу» участник встречи Иван.

По словам Ивана, участники встречи сидели в кругу и каждый из присутствующих мог задать Хасикову вопрос. «Я задал вопрос, за какие заслуги назначили исполняющим обязанности главы Трапезникова, какие у него есть подтвержденные достижения. Ничего конкретного Хасиков ответить не смог, использовал лишь общие фразы, без фактов. Я понял, что пытать Хасикова не имеет смысла», - сообщил Иван.

Остальные участники встречи также выказали недовольство назначением Трапезникова, утверждает он. «Хасиков предлагал, как он выразился, «компромисс»: просил дать Трапезникову год поработать. Хасиков убеждал, что мы должны поверить этому человеку, но конкретики не было. В свою очередь мы возразили, что готовы пойти навстречу и предложили назначить Трапезникова советником и.о. главы города, а на его место назначить человека, который уже работал в системе управления городом. Хасиков был непреклонен и сказал, что своего решения [о назначении Трапезникова] менять не будет. Общий язык найти не удалось, как и компромисс», - пояснил Иван.

Атмосфера встречи была рабочей: «криков и беготни» удалось избежать, и хотя иногда атмосфера накалялась, «все понимали, что нужно уважать собеседника», отметил он. Слова Ивана подтвердил еще один участник встречи, Церен.

«Были напряженные моменты, но все сдерживались, не кричали. Единственный момент напряжения – Хасиков решил, что некий активист, стоящий с минералкой неподалеку, хочет в него бросить бутылкой. Хасиков вплотную подошел к мужчине и в жесткой форме поинтересовался, так ли это. Мужчина ответил, что просто стоит с водой и пьет ее. Угроз не было», - рассказал активист «Кавказскому узлу».

Церен также считает, что никаких результатов встреча не принесла. «Мы лишь услышали то, что Хасиков говорил в видеообращении до 1 октября. Конкретных предложений не было, - он и не спрашивал, кого мы предлагаем. Мы же, взяв инициативу на себя, заявили, что наши кандидаты – это строитель Владимир Мацаков, который возвел самый лучший микрорайон в городе и сейчас активно проводит коммуникации, либо Мамсыр Наджиев, который хотел участвовать в выборах главы республики», - сообщил активист.

Участие в военном конфликте на Донбассе и другие факты биографии Трапезникова делают его нежелательной кандидатурой на пост главы города, уверен активист. Он полагает, что Трапезников приведет Элисту к упадку, особенно если окажется в санкционных списках.

«Я уверен, что Трапезников, как участник войны на востоке Украины, рискует попасть под санкции. Соответственно, важные компании не будут иметь с ним дело, не станут подписывать контракты, опасаясь тоже попасть под санкции. В итоге город будет прозябать. Нам ответили, что Трапезникова проверяли некие спецслужбы и он чист, никаких последствий не будет, но верится слабо. Короче говоря, нас не услышали», - заключил Церен.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком. 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы непризнанной ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте горадминистрации Элисты. Во время онлайн-конференции 30 сентября Трапезников заявил, что готов "при необходимости выйти и поговорить" с противниками его назначения.

Третий участник встречи Александр также констатировал, что «результатов встречи банально нет»,

«Все остались на своих позициях. Хасиков поддержал Трапезникова, мы были против. Смешным был и «компромисс»: дать год на работу. Мы категорически против этого. Мы не можем понять, почему нельзя найти общий язык с властью. Люди задаются вопросом, почему же Хасиков делает ставку на Трапезникова, но не могут найти ответа. Хасиков отвечает, что Трапезников его друг и хороший служащий, это все его аргументы. Но чтобы быть главой города, этого недостаточно», - сказал активист «Кавказскому узлу».

Александр подтвердил, что встреча прошла спокойно. Сам он в ходе встречи высказался категорически против назначения Трапезникова. «Очевидно, что никаком образом народ Калмыкии не видит его [Трапезникова] на посту чиновника», - закончил собеседник.

У Бату Хасикова нет полномочий, которые позволяют ему даже рекомендовать кандидатов в мэры Элисты, а Трапезникова он фактически назначил, указывает член исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Семен Атеев.

"Это он рекомендовал Трапезникова городскому собранию, - и так "рекомендовал", что иначе как прямое назначение это воспринимать невозможно. Но глава региона не имеет права назначать главу муниципального образования. У нас по конституции муниципальные органы независимы от государственных органов, муниципалитет не подчиняется государству. Главе региона дано право выразить недоверие мэру города Элисты, в связи с утратой доверия или из-за нарушения законодательства, но права рекомендовать, назначать у него нет", - цитирует сегодня слова активиста "Кавказ.Реалии".

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