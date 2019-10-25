Лидер калмыцких "яблочников" приговорен к обязательным работам

25 октября 2019, 03:56

Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ. Активист вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты". Одиночный пикет с критикой Хасикова и Трапезникова в этот день состоялся у администрации президента в Москве. 11 октября активист Бадма Бюрчиев был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию протестного молебна у Пагоды Семи дней 1 октября. Протоколы по ст.20.2 КоАП были составлены еще в отношении нескольких человек.

Назначение Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, на должность временно исполняющего главы Элисты, депутаты городского собрания утвердили 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

По словам Боромангнаева, в ходе разбирательства в суде, которое состоялось 22 октября, сотрудники Управления МВД по Элисте предъявили единственное доказательство того, что именно он организовал акцию 29 сентября: его пост в социальной сети Facebook от 28 сентября, в котором он пригласил жителей Элисты на "митинг" на площади Победы в парке "Дружба".

"Это объявление-приглашение было не только у меня, я скопировал его из одной из калмыцких групп. И за это объявление меня расценили организатором, хотя в соцсетях и мессенджерах была масса постов о данном публичном мероприятии - в судебном заседании я на это указал, но это не приняли во внимание", - сказал 24 октября Батыр Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Если бы я был единственным организатором, я бы это признал, но дело в том, что это было коллективное решение. Решение о необходимости проведения митинга исходило от десятков людей... Мы провели народный сход, не подавая уведомления. Воспользовались тем, что написано и в федеральном законе, и в региональном: что можно проводить публичное мероприятие в том единственном месте в Элисте, которое определено региональным законом как место, где публичные мероприятия численностью до 100 человек можно проводить без уведомления, на площади Победы в парке "Дружба". Но так как туда пришло больше людей, меня, в том числе за это, наказали. По данным полиции, было 180 участников. Но они приходили и уходили - и я даже не уверен, что единовременно было более 100 человек, о чем и сказал в суде. А полиция никакие документы о численности в суде не представила. Это только на словах было сказано", - сообщил собеседник.

24 октября Боромангнаеву выдали постановление суда. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что суд принимал свое решение, в том числе, на основании видеозаписи с мероприятия, которая была просмотрена в суде. На основании того, что Боромангнаев присутствовал на мероприятии, "взял на себя функцию координатора и по своей инициативе следил за порядком", выступал на митинге, в том числе разъясняя собравшимся "необходимость проведения неоднократных повторных публичных мероприятий", а в конце призвал собравшихся "разойтись во избежание составления административных протоколов", суд признал его виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ и приговорил к 25 часам обязательных работ.

Решение Элистинского горсуда будет обжаловано в вышестоящую инстанцию, сообщил Боромангнаев. "Я надеюсь, что решение Элистинского горсуда будет отменено в Верховном суде республики. К тому, что горсуд постоянно осуждает меня за что-то подобное, даже за одиночные пикеты, я уже привык, но это всё обычно удается обжаловать", - сказал он.