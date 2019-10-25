Председатель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев (стоит) на мероприятии, посвященном памяти Ларисы Юдиной, 7 июня 2018 года. Фото: Бадма Бюрчиев для "Кавказского узла".

25 октября 2019, 03:56

Лидер калмыцких "яблочников" приговорен к обязательным работам

Элистинский городской суд признал главу регионального отделения партии "Яблоко" Батыра Боромангнаева виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия и приговорил его к 25 часам обязательных работ. Активист вину не признал.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты". Одиночный пикет с критикой Хасикова и Трапезникова в этот день состоялся у администрации президента в Москве. 11 октября активист Бадма Бюрчиев был оштрафован на 20 тысяч рублей за организацию протестного молебна у Пагоды Семи дней 1 октября. Протоколы по ст.20.2 КоАП были составлены еще в отношении нескольких человек.

Назначение Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, на должность временно исполняющего главы Элисты, депутаты городского собрания утвердили 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

По словам Боромангнаева, в ходе разбирательства в суде, которое состоялось 22 октября, сотрудники Управления МВД по Элисте предъявили единственное доказательство того, что именно он организовал акцию 29 сентября: его пост в социальной сети Facebook от 28 сентября, в котором он пригласил жителей Элисты на "митинг" на площади Победы в парке "Дружба".

"Это объявление-приглашение было не только у меня, я скопировал его из одной из калмыцких групп. И за это объявление меня расценили организатором, хотя в соцсетях и мессенджерах была масса постов о данном публичном мероприятии - в судебном заседании я на это указал, но это не приняли во внимание", - сказал 24 октября Батыр Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

"Если бы я был единственным организатором, я бы это признал, но дело в том, что это было коллективное решение. Решение о необходимости проведения митинга исходило от десятков людей... Мы провели народный сход, не подавая уведомления. Воспользовались тем, что написано и в федеральном законе, и в региональном: что можно проводить публичное мероприятие в том единственном месте в Элисте, которое определено региональным законом как место, где публичные мероприятия численностью до 100 человек можно проводить без уведомления, на площади Победы в парке "Дружба". Но так как туда пришло больше людей, меня, в том числе за это, наказали. По данным полиции, было 180 участников. Но они приходили и уходили - и я даже не уверен, что единовременно было более 100 человек, о чем и сказал в суде. А полиция никакие документы о численности в суде не представила. Это только на словах было сказано", - сообщил собеседник.

24 октября Боромангнаеву выдали постановление суда. В документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что суд принимал свое решение, в том числе, на основании видеозаписи с мероприятия, которая была просмотрена в суде. На основании того, что Боромангнаев присутствовал на мероприятии, "взял на себя функцию координатора и по своей инициативе следил за порядком", выступал на митинге, в том числе разъясняя собравшимся "необходимость проведения неоднократных повторных публичных мероприятий", а в конце призвал собравшихся "разойтись во избежание составления административных протоколов", суд признал его виновным по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ и приговорил к 25 часам обязательных работ.

Решение Элистинского горсуда будет обжаловано в вышестоящую инстанцию, сообщил  Боромангнаев. "Я надеюсь, что решение Элистинского горсуда будет отменено в Верховном суде республики. К тому, что горсуд постоянно осуждает меня за что-то подобное, даже за одиночные пикеты, я уже привык, но это всё обычно удается обжаловать", - сказал он.

Примечание:

"Дебаты кандидатов в главы Калмыкии оказались формальными", "Избирком Калмыкии отказался поддержать претензии Атеева к Хасикову", "Источники раскрыли схему мобилизации бюджетников юга России на выборы".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 октября 2019, 05:30

  • Николай Хацкевич требует наказать пытавших его силовиков

    Защита жителя Гулькевичей Никиты Хацкевича, признанного невиновным по делу о мелком хулиганстве, заявила, что будет добиваться уголовного дела в отношении избивших его силовиков. После пыток Хацкевич стал жаловаться на проблемы со здоровьем, он намерен добиваться компенсации.

25 октября 2019, 04:34

25 октября 2019, 02:57

  • Критика Кадырова стала тревожным сигналом для Даудова

    Отставка с поста куратора территориального сектора не уменьшает влияние Магомеда Даудова, но первая публичная критика со стороны Рамзана Кадырова является для него плохим знаком, считают активист Руслан Кутаев и публицист Руслан Гереев. У Кадырова есть потребность в новых "верных пехотинцах", отмечает социолог Денис Соколов.

25 октября 2019, 01:58

25 октября 2019, 00:59

  • Активист предложил Кокову экономические решения проблем Кабардино-Балкарии

    Власти Кабардино-Балкарии должны помочь финансовому оздоровлению местных промышленных предприятий, сельскохозяйственные гранты стоит выделить небольшим фермерскими хозяйствами, а максимальные площади земель в аренде необходимо ограничить, заявил в открытом письме на имя главы республики Казбека Кокова общественный деятель Жантемир Губачиков.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи