Бадма Бюрчиев оштрафован после акции протеста в Калмыкии

12 октября 2019, 04:58

Суд в Элисте назначил 20 тысяч рублей штрафа Бадме Бюрчиеву, обвиненному в организации несогласованной акции протеста против назначения врио мэра Дмитрия Трапезникова. Полиция составила протоколы в отношении еще двух участников акций.

Как писал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж. 1 октября акция прошла на территории культурного комплекса "Пагода семи дней" перед Домом правительства. Накануне полиция предостерегла активистов о "недопустимости нарушений законодательства", и в соцсетях горожан приглашали не на акцию, а на "молебен о благополучии Элисты". Одиночный пикет с критикой Хасикова и Трапезникова в этот день состоялся у администрации президента в Москве.

Назначение Дмитрия Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику, на должность временно исполняющего главы Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова необходимостью бороться с коррупцией, криминалом и дефицитом бюджета "нестандартными решениями". Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. Трапезников - посторонний человек, назначенный по указанию сверху, отметили пользователи соцсети.

Заседание по делу участника акций протеста против Трапезникова Бадмы Бюрчиева состоялось 11 октября в Элистинском горсуде, передает корреспондент "Кавказского узла". Накануне Бюрчиева по телефону вызвали в полицию, где в отношении него составили протокол по статье о нарушении порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч.2 ст.20.2 КоАП) на акции 1 октября.

Заседание началось около 17.40 мск и продолжалось примерно час. Судья выслушал Бюрчиева, его представителя, юриста Семена Атеева и сотрудницу Управления МВД по Элисте.

Сотрудница полиции заявила, что вывод об организации Бюрчиевым несогласованной акции был сделан на основании изучения видеозаписей с мероприятия, а также объяснений участников мероприятия Адучи Эрднеева и Аркадия Горяева. Кроме того, по ее словам, к такому выводу пришел и начальник юридического отдела администрации Элисты Борис Цеденов, который занимался поиском организатора мероприятия.

Представитель Бюрчиева Семен Атеев спросил сотрудницу полиции, каковы четкие доказательства того, что именно его подзащитный организовывал акцию, но та затруднилась назвать что-то, кроме вышеперечисленного. Прямых доказательств виновности Бюрчиева нет, заявил Атеев.

После этого судья Мерген Мучкинов озвучил материалы дела, в частности, зачитал объяснение Эрднеева. Участник акции указал, что Бюрчиев взял на себя инициативу проведения мероприятия, но в то же время Эрднеев признался, что не видел на мероприятии "ярко выраженного организатора". Объяснения Горяева "не имеет отношения к существу дела", сказал судья.

Судья Мучкинов также пояснил, основываясь на материалах дела, что Цеденов посчитал организатором Бюрчиева, так как "вспомнил, что Бюрчиев организовал раздачу листовок", а также выступал на акции.

Сразу после оглашения материалов дела судья предложил посмотреть несколько видеозаписей с мероприятия, в частности, фрагменты с участием Бюрчиева, его выступления. После того как были выслушаны объяснения сторон, исследованы все материалы, судья ушел в совещательную комнату на более чем полтора часа. Вернувшись, он зачитал постановление по делу об административном правонарушении (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") о том, что Бюрчиев признан виновным и оштрафован на 20 тысяч рублей.

Штраф для граждан по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ч.2 ст.20.2 КоАП) составляет от двадцати до тридцати тысяч рублей, максимальное наказание - арест на срок до десяти суток.

“Я не согласен с этим решением, мы будем его обжаловать, потому что я не считаю себя организатором”, - заявил корреспонденту “Кавказского узла” после заседания Бадма Бюрчиев.

“Акция тем и уникальна, что у нее нет организаторов. На видео, которое было исследовано в суде, я несколько раз прямо заявлял, что “у этой акции нет организаторов, эта акция спонтанная”. Акция родилась в соцсетях, люди возмутились, сами выработали форму проведения мероприятия, просто я выступил ведущим, оратором. Я как журналист, человек, работающий со словом, могу формулировать", - рассказал он. По его словам, "роли (на акции) распределялись на ходу: кто-то сказал, что сможет выступить, кто-то сказал, что сможет провести молебен. "Невозможно по указке взбудоражить соцсети, они могут только сами возмутиться, это достаточно самостоятельная структура”, - сказал он.

Бюрчиев также пояснил, что не был организатором раздачи листовок - участники молебна распечатали мантры и раздавали их всем, кто был на площади Ленина, чтобы они могли принять участие в молебне. “Листовки лежали в пакете, не я их печатал. Но я раздавал, это правда, было человек десять, кто раздавал”, - рассказал активист.

Когда судья зачитывал решение, он “сослался на показания свидетеля, которые в ходе заседания назвал несущественными и отложил в сторону, даже не зачитав", - отметил активист. "Это, на мой взгляд, грубое нарушение, и Верховный суд должен это учесть”, - добавил Бюрчиев.

“Я считаю, это не правовое решение, это решение политическое”, - сказал корреспонденту “Кавказского узла” юрист Семен Атеев. “Никаких доказательств (вины Бюрчиева) в материалах дела нет. Решение суда основано на косвенных доказательствах”, - добавил он.

Юрист сказал, что решение будет обжаловано. "Судья в своем решение сослался на неисследованные доказательства, и, думаю, Верховный суд Калмыкии должен отменить это решение. Суду не было представлено никаких доказательств для привлечения Бадмы как организатора”, - подчеркнул он.

“Это акция устрашения со стороны власти на фоне предстоящего митинга. Запугать людей, что, мол, имейте в виду - с теми, кто выйдет на площадь, мы будем бороться. На самом деле, это они боятся. Боятся людей, боятся огромного мощного митинга... Но я думаю, что людей это только еще больше разозлит”, - считает Атеев.

Санкционированный митинг с требованием отставки Трапезникова в Элисте назначен на 13 октября.

Полиция вызвала на опрос двух участников акций протеста

Протоколы об административных нарушениях после молебна 1 октября получили председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев и активист Сот Амунов.

"Утром 9 октября мне позвонили и попросили прийти, пояснив, что меня будут опрашивать про мое выступление на акции. Сказали, что у них есть видеозапись. Я пришел, и в отношении меня составили протокол, с которым я не согласился”, - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” Сот Амунов (копия протокола имеется в распоряжении "Кавказского узла").

“Я дал объяснение, что в интернете увидел информацию о молебне, который будет проходить, и так как я являюсь блогером, решил туда сходить, мне это показалось интересным", - рассказал он. По словам Амунова, он вел с акции прямой эфир.

"После молебна часть людей собралась на другом конце площади Ленина, они обсуждали назначение Трапезникова. Мои подписчики попросили меня сказать свое слово, и я высказался. О том, что это был несогласованный митинг, я не знал, везде же было написано, что это молебен", - отметил активист.

Также протокол был составлен в отношении председателя регионального отделения партии “Яблоко” Батыра Боромангнаева.

"В отношении меня протокол был составлен по поводу первой акции, народного схода на площади Дружбы 29 сентября. Но будет и второй протокол - они мне звонят, приглашают к себе, я пока не могу пойти, так как болею", - рассказал корреспонденту “Кавказского узла” Боромангнаев.

По его словам, суд по его административному делу назначен на 16 октября. "Меня обвиняют в организации мероприятия, по статье 20.2... если признают виновным, я буду подавать апелляцию в Верховный суд. За весь период моей политической деятельности меня уже неоднократно пытались привлечь к административной ответственности после акций, в том числе после одиночных пикетов. Горсуд в большинстве случаев принимал решение против меня, а Верховный суд потом отменял, в результате я ни разу штраф не платил”, - сказал он.