Новый митинг оппозиции заявлен в Элисте на фоне молчания властей

16 октября 2019, 01:45

Власти не отреагировали на требования участников митинга против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы Элисты. Активисты подали заявку на проведение новой акции протеста, расширив требование о прямых выборах глав муниципалитетов на всю Калмыкию.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября в Элисте прошел митинг, его участники потребовали прямых выборов мэра и заявили, что протестуют не столько против назначения Трапезникова, сколько против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом.

Решение назначить Дмитрия Трапезникова, который временно возглавлял летом 2018 года непризнанную Донецкую народную республику (ДНР), временным главой Элисты 26 сентября было утверждено депутатами горсобрания. 29 сентября местные жители провели сход с требованием отстранить Трапезникова от должности. Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа потребовал от генпрокурора России проверить гражданство нового главы города, его образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений причин назначения Трапезникова.

Председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев подал в администрацию Элисты уведомление о проведении нового митинга 27 октября на площади Победы, предполагаемое количество его участников составит 5000 человек, следует из заявки, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла". В повестке нового митинга значатся требования об отставке Трапезникова, о возвращении прямых выборов мэра Элисты и других городов Калмыкии, а также глав районов республики.

Расширить повестку акции "попросили те, кто 13 октября приезжал на митинг из районов. Там были не только элистинцы, но и жители районов", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Бадмаев.

Он также отметил, что 20 октября планируется провести серию пикетов с требованием отставки Трапезникова. "Мы решили постоянно держать их (чиновников) в напряжении, так как нет уверенности, что они выполнят наши требования быстро", - сказал Бадмаев.

По его словам, 14 октября "было заседание Народного хурала, и там не дали слова депутату (Намсыру) Манджиеву, который хотел зачитать резолюцию митинга и высказать свою точку зрения". "Они вообще никак не отреагировали - никого никуда пока не пригласили, никаких встреч не наметили. Очевидно, процесс затянется, поэтому надо будет напомнить еще раз", - сказал он.

На митинг 13 октября никого конкретно из представителей власти не приглашали, но они "сами должны были отреагировать", сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель организаторов митинга Санал Убушиев.

"Мы приглашали всех. Митинг широко анонсировался в соцсетях, проводились прямые эфиры [...] Сказать, что кто-то в республике мог быть не в курсе того, что планируется акция, невозможно - о ней знали все", - пояснил он.

14 октября утром, по словам Убушиева, он отнес резолюцию митинга "в Народный хурал [...], в администрацию главы республики и в администрацию Элисты". "Везде у меня приняли резолюцию, поставили штамп, что документ принят [...], но никаких реакций не было", - отметил активист.

"Мы надеялись на реакцию Народного хурала - как раз вчера (14 октября) там проходило заседание, причем с участием Хасикова [...], было бы логично хотя бы заслушать нашу резолюцию, обозначить, что такая резолюция есть, и обсудить ее, решить, что с ней дальше делать. А вышло так, что на нас просто не обратили никакого внимания", - заключил Убушиев.

Депутат Народного хурала Намсыр Манджиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на заседании Народного хурала предложил включить обсуждение резолюции в повестку дня . "После перепалки с (председателем хурала) Анатолием Козачко проголосовали за включение (резолюции в повестку): один за, четверо воздержались, все остальные против", - сказал депутат.

По его словам, тогда он попросил дать возможность хотя бы огласить эту резолюцию. "Несколько раз сказал, что это просьба людей, которые стояли на митинге [...]. Но Козачко всячески уходил от ответа", - рассказал Манджиев. Потом председатель хурала сказал, что раздал всем депутатам по одному экземпляру резолюции, и они ознакомились. "После заседания один из депутатов сказал, что ему никто резолюцию не давал. То есть Козачко [...] на самом деле никому ничего не давал", - отметил Манджиев.

По словам Манджиева, Хасиков "был солидарен с Козачко, поскольку молчал". "Нужно было заслушать хотя бы, высказаться по той части, которая адресована парламенту [...] Хотя бы успокоить народ", - считает он.

Комментариями от Хасикова и Козачко по поводу заявлений Манджиева и заявки активистов на проведение митинга 27 октября "Кавказский узел" пока не располагает.

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