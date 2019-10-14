Участники митинга против Трапезникова раскритиковали главу республики

14 октября 2019, 02:11

Участники прошедшего в Элисте митинга заявили, что протестуют не столько против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города Дмитрия Трапезникова, сколько против политики нового главы Калмыкии Бату Хасикова и ситуации в России в целом.

Как писал "Кавказский узел", 13 октября в Элисте прошел митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы администрации города. Участники акции потребовали прямых выборов мэра.

Назначение Дмитрия Трапезникова, который временно возглавлял летом 2018 года непризнанную Донецкую народную республику (ДНР), временным главой Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. 29 сентября жители Элисты провели сход с требованием отстранить Трапезникова от должности. В законности назначения его на должность усомнился исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа, потребовав генпрокурора России проверить его гражданство, образование и стаж работы. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений, почему был назначен именно Трапезников. Активисты категорически отвергли предложение Хасикова дать Трапезникову время, чтобы проявить себя.

На митинге, прошедшем в Элисте 13 октября, несколько присутствующих развернули плакаты с критикой бывшего главы республики Алексея Орлова. В это время на сцене выступал участник, который высказался в поддержку действующего главы республики Бату Хасикова. Его речь вызвала негативную реакцию участников акции, которые неодобрительно кричали, призывая спикера удалиться, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

"Он пытался внести диссонанс в общую тематику выступлений людей. Выступил в поддержку Бату Хасикова, который несет прямую ответственность за это незаконное назначение исполняющим обязанности Трапезникова, в поддержку той политики, которую Хасиков ведет, в том числе кадровой. А про Трапезникова он не говорил. Люди отреагировали соответственно", - прокомментировал выступление корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга, председатель регионального отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев.

Он предположил, что "это была инициатива Хасикова, но неудачная". Что касается плакатов, посвященных Орлову, то, по мнению Боромангнаева, их развернули, "чтобы размыть повестку, отвлечь внимание".

"Это какие-то очень организованные люди были. У них все транспаранты были одного вида. И когда они уходили - после того, как к ним обратились, что они выпадают из темы митинга - они очень организованно снялись и ушли", - отметил он.

В конце митинга к Боромангнаеву и еще некоторым организаторам подошли полицейские, они взяли объяснения по поводу не соответствующих тематике митинга плакатов. Боромангнаева, по его словам, опрашивали не менее 15 минут.

"Я им объяснил, что это были посторонние люди. У нас же не выводили тех, кто порядок не нарушал. Они сами ушли..., все вместе", - рассказал после опроса Боромангнаев.

Участники митинга отметили, что выступают против ситуации в Калмыкии в целом

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" участники митинга отметили, что на площадь пришли те, кто недоволен не только назначением Трапезникова, но и ситуацией в республике в целом. Проведенный опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

"Я пришел, потому что небезразличен. Мне не то, что не нравится Трапезников, мне не нравится вся позиция власти по отношению к народу. Которая не слушает народ, нарушает наши демократические права, провозглашенные всеми международными нормами и нашей Конституцией", - сказал Владимир Чурюмов.

По его словам, о Трапезникове в республике никто ничего не знает.

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком. 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы непризнанной ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте горадминистрации Элисты. Во время онлайн-конференции 30 сентября Трапезников заявил, что готов "при необходимости выйти и поговорить" с противниками его назначения.

"Какой он там менеджер, управленец… Если ты там (в ДНР - прим. "Кавказского узла") востребован, там помогай своим соотечественникам, своим землякам. А сюда приехать и здесь что-либо созидать… Его первые тезисы - что будет строиться тут аквапарк. У нас воды нормальной нет, питьевой. О каком аквапарке речь?” - возмутился Чурюмов.

При этом, по его словам, присутствующие недовольны ситуацией, которая складывается в республике в последнее время, в целом.

"За десять дней нового руководства Хасикова стало ясно, что он народ слушать не хочет. Хоть бы вышел и объяснил. Какой уже митинг идет, никто из власти не вышел к народу. Это что за наплевательское отношение? Я считаю, нормальный политик, даже если десять человек выйдут, которые будут какие-то претензии высказывать, должен выйти с ними и объясниться, наладить диалог. Но этого нету", - также отметил он.

По словам жителя села Троицкое (Целинный район) Санала, Хасиков "повел себя неправильно".

"Многие вышли не то, что против Трапезникова. С Трапезниковым всё понятно. Но многие вышли, потому что Бату сразу повел себя неправильно", - сказал он.

Он, в частности, раскритиковал Хасикова за то, что глава Калмыкии не борется с клановостью, приведя в пример избрание его брата Аюки Хасикова депутатом Элистинского городского собрания.

"И это первые же выборы! И не только в Элисте, во многих районах, в частности, в Целинном... Я раньше поддерживал Хасикова, вначале. Но теперь я вот лично вышел на митинг против него. Потому что после того, как он начал зарабатывать минуса - выборы 8 сентября, Трапезников - я разочаровался", - отметил он.

"Я пришла на митинг против Трапезникова. Но вся наша власть прогнила насквозь сверху донизу!... Нарушаются свободы и права человека во всей России. Всё это накапливается, и не только Калмыкия будет бастовать сейчас. Людей доводят до этого - нищетой, нарушением всех прав", - сказала она", - сказала пенсионерка Лариса.

По поводу Трапезникова она сказала, что он "не нужен абсолютно". "Мы хотим жить тихо, спокойно, чтобы у нас экономика развивалась", - отметила Лариса.

Неправильным назвал назначение Трапезникова участник митинга Тимур.

"Даже если митинг не приведет к отстранению от должности Трапезникова, я считаю, что власть надо держать в некоем напряжении, чтобы они видели, что есть люди - немалое количество - которые не согласны с проводимой ими линией. Я был на всех трех мероприятиях (народный сход 29 сентября, молебен 1 октября и этот митинг - прим. "Кавказского узла") и вижу изменения, которые происходят в нашем города после их начала. Конечно, это всё пыль в глаза, но объективно - город стали лучше убирать. Это началось сразу после первого митинга... Как он (Трапезников) может управлять городом, в котором он впервые в жизни оказался месяц назад?... Есть какое-то небольшое раздражение тем, что "он не наш", не уроженец Калмыкии. Это тоже играет роль", - заключил он.

"У нас есть свои кадры, молодежь. Если поддержать, они прекрасно справятся. А Трапезников недостоин руководить нашим городом", - считает участница митинга Валентина.

"Я пришел высказать свое мнение, показать свою гражданскую позицию. Мне не безразлична судьба нашего города и в целом моего народа”, - сказал участник митинга Борис Болеев.

"Многие из взрослых людей говорят: “Да отшагните назад, зачем вам этот митинг”. Шагать места нет, сзади - пропасть, Трапезников - это просто пропасть. Дело не в том, что он русский, а не калмык. Возмущает..., что его поставили незаконно. Не было даже гражданства до последнего времени, нет опыта работы в муниципальной среде... Я переживаю за будущее моего народа", - сказал он.

"Я пришла на митинг, потому что я неравнодушный житель города, во-первых. Во-вторых, я юрист, и могу использовать свои профессиональные навыки для того, чтобы помочь людям избежать тех или иных негативных последствий от посещения подобных мероприятий. Поэтому я принимала участие во всех акциях", - сказала юрист Оксана Санджинова.

Она отметила, что не выступает "против Трапезникова, как человека".

"Я не из тех, кто говорит ему: "Долой из республики". Человек, вероятно, уже получил гражданство РФ и имеет право на свободу перемещения и выбор места жительства. Пожалуйста, пусть живет, мы люди дружелюбные. Но чтобы он исполнял обязанности на той должности, где он сейчас, я категорически против. Я считаю, что человек, не прожив здесь определенное время, не может знать специфику жизни людей в городе и республике... А этот человек объективно - потратит очень много времени на то, чтоб сначала разобраться. У нас этого времени нет", - считает она.

Она также обратила внимание, что предложение назначить Трапезникова врио главы Элисты Хасиков "сделал неожиданно, на первом заседании Элистинского городского собрания".

"Я считаю, что это было сделано намеренно, это предложение Хасикова не афишировали... По поводу соответствия или нет его квалификационным требованиям я утверждать голословно не буду, документов я не видела, но, согласно закону, у него должен быть опыт работы муниципальным служащим или в администрации города. Мне кажется, если копнуть в эту сторону, там, возможно, будут нарушения. И если об этих нарушениях, даже возможных, говорят, я считаю, что власть должна отреагировать и проверить, дать нам обоснованный ответ", - отметила Санджинова.

Трое из пятерых опрошенных корреспондентом "Кавказского узла" прохожих отметили, что не слышали о митинге. Жительница Элисты Нина призналась, что о митинге читала в Интернете, но не пошла, так как "возраст не тот уже". При этом она заявила, что поддерживает требования протестующих. Житель Элисты Батыр также отметил, что читал о митинге в Интернете. "Но я думаю, что все это бесполезно. Не могу сказать, что я хорошо отношусь к Трапезникову, но, не узнав человека, как можно судить?" - отметил он.

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