Три тысячи элистинцев вышли на митинг против Трапезникова

13 октября 2019, 19:52

Число участников митинга против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы администрации Элисты оказалось в 10 раз больше, чем согласовали власти: порядка трех тысяч человек вместо 300. По итогам акции ее участники потребовали прямых выборов мэра.

Как писал "Кавказский узел", 29 сентября жители Элисты провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова, временно возглавившего летом 2018 году непризнанную Донецкую народную республику (ДНР). Исполком Съезда ойрат-калмыцкого народа усомнился в законности назначения Трапезникова и попросил генерального прокурора России проверить его гражданство, образование и стаж работы. Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей калмыцкой столицы раскритиковали Трапезникова за незнание местной специфики и плохую репутацию.

Назначение Дмитрия Трапезникова временным главой Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений, почему был назначен именно Трапезников. Активисты категорически отвергли предложение Хасикова дать Трапезникову время, чтобы проявить себя и анонсировали новый митинг на 13 октября.

Митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы Элисты прошел сегодня на площади Победы в парке Дружбы. Акция, согласованная с 12.00 до 15.00 мск, продолжалась с 12.10 до 14.40 мск, в нем приняли участие около трех тысяч человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Основным требованием митингующих по-прежнему была отставка Трапезникова. У некоторых участников были плакаты "Калмыкия без Трапезникова", "Это наш город", "Trapeznikov, go away!", "Трапезников, уходи" и другие.

В начале митинга выступили организаторы и активисты, в частности глава местного отделения партии "Яблоко" Батыр Боромангнаев, председатель исполкома Съезда ойрат-калмыцкого народа Валерий Бадмаев, журналист Бадма Бюрчиев и Намсыр Манджиев. После этого взяли слово все желающие, выступили не менее 20 человек.

К протесту также подключились местные артисты. На митинге выступили Рустам Боджаев и Эрдни Манцаев из группы "Легато", певица Диана Босхомджиева, певец Адьян Убушаев, а также заслуженный артист Калмыкии, депутат Элистинского городского собрания V созыва Мерген Ким.

"Не хочется видеть на этом посту человека, впереди которого бежит его сомнительная биография. Такие люди не должны занимать руководящие посты, по моему мнению. Здесь нет национальной подоплеки и мы не идем против главы республики, как говорят. Мы хотим донести до Бату Сергеевича, что его решение, вероятно, было ошибочным. Может, просто надо пересмотреть это решение? Если он это сделает, то его авторитет среди жителей республики, уважение - только вырастут", - сказал Эрдни Манцаев корреспонденту "Кавказского узла". Он подчеркнул, что за мэром Элисты не должен идти "шлейф негативной информации".

По словам Валерия Бадмаева, накануне митинга он получил предупреждение от прокуратуры Элисты, что если участников будет больше 300, как заявлено, то организаторы будут привлечены к ответственности.

"Я написал, что, согласно федеральному закону, за превышение количества митингующих организаторы могут понести ответственность только в том случае, если это повлечет массовые беспорядки. Но сегодня не было никаких массовых беспорядков, не было сломанного имущества, поэтому никакой ответственности мы не понесем, я в этом абсолютно уверен. Я рад, что пришло так много людей и что всё прошло так организованно", - сказал Бадмаев корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "митинг прошел очень организованно, люди вели себя достойно". "Когда назначают такими волюнтаристскими методами, ничего хорошего это не приносит. Поэтому просим Бату и Народный хурал изменить законодательство и назначить прямые выборы мэра. Если они на это не пойдут, мы начнем инициировать народный референдум. Референдум заложен в уставе города Элисты и не противоречит ни Конституции РФ, ни федеральному закону", - заявил Бадмаев.

В конце митинга организаторы зачитали резолюцию, которая была единогласно принята его участниками. Кроме отставки Дмитрия Трапезникова, резолюция, фотокопия которой есть в распоряжении корреспондента "Кавказского узла", содержит требование о проведении прямых выборов мэра. Митинг закончился скандированием фразы "Это наш город!".

По оценке организатора митинга, главы регионального "Яблока" Батыра Боромангнаева, митинг собрал 2,5 тысяч человек. "Хотя молодые люди тут, которые производили независимый подсчет, сказали, что до 3000 человек было. Люди постоянно двигались, приходили и уходили, и в какой-то момент, около 13.30 мск, было максимальное количество - где-то три тысячи, как они посчитали. Я склоняюсь к цифре в 2500 человек, но все равно такого массового митинга у нас не было с сентября 2004 года, когда люди требовали отставки Кирсана Илюмжинова", - сказал Боромангнаев корреспонденту "Кавказского узла".

Власти согласовали митинг только на 300 человек, но Боромангнаев надеется, что превышение согласованной численности участников акции не повлечет серьезных проблем для ее организаторов. По словам оппозиционера, он предупреждал администрацию, что на митинг придет больше 300 человек.

"Я допускаю, что возбудят административное дело, но большой судебной перспективы это не имеет. Наша практика показывает, что даже если Элистинской горсуд принимает решения против участников акций, то Верховный суд их потом отменяет. В пятницу (11 октября) я проинформировал городскую администрацию, что анализ мессенджеров и социальных сетей, а также разговоры с людьми показывают, что количество участников митинга может быть значительно больше. В частности, я отметил, что количество митингующих может быть даже более 2000 человек, и я оказался прав. По крайней мере, мы предупредили власти, и они к этому адекватно подготовились", - сказал Боромангнаев.

На месте митинга и поблизости было много полиции: несколько полицейских машин остояли около площади, одна - на самой площади, несколько десятков полицейских наблюдали за порядком. Площадь была огорожена лентой, на нее пускали через рамки металлоискателя. По всему периметру заградительной ленты на расстоянии 10-15 метров друг от друга стояли полицейские. Как минимум один полицейский снимал митинг на камеру.

По данным полицейских, присутствовавших на митинге, в мероприятии приняли участие 3500 человек. "Мне об этом сказал один из полицейских в разговоре. Это оперативные данные. Сколько там в итоге будет официально, посмотрим", - сообщил "Кавказскому узлу" активист Бадма Бюрчиев. Получить комментарий у полицейских, дежуривших на митинге, корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" в Калмыкии Бадма Бюрчиев участвует в организации акций протеста против назначения Дмитрия Трапезникова и.о. главы Элисты и не освещает эти мероприятия.