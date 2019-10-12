Элистинцы объяснили негативное отношение к Трапезникову

12 октября 2019, 10:42

Большинство опрошенных "Кавказским узлом" жителей Элисты раскритиковали назначенного врио мэра Дмитрия Трапезникова за незнание местной специфики и плохую репутацию. В числе основных городских проблем элистинцы назвали безработицу, плохое качество водопроводной воды, недостаток общественного транспорта.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Элисты 29 сентября провели сход с требованием отстранить от должности врио мэра Дмитрия Трапезникова. Очередной митинг назначен на 13 октября. Съезд ойрат-калмыцкого народа попросил генпрокурора России проверить гражданство, образование и стаж Трапезникова, который в 2018 году временно возглавлял непризнанную Донецкую народную республику (ДНР).

Назначение Дмитрия Трапезникова временным главой Элисты было утверждено депутатами городского собрания 26 сентября. Это решение приветствовал помощник президента России Владислав Сурков. 5 октября глава Калмыкии встретился с протестующими, но те не добились конкретных объяснений, почему был назначен именно Трапезников. Активисты категорически отвергли предложение Хасикова дать Трапезникову время, чтобы проявить себя.

Элистинцы надеются на увольнение Трапезникова

В протесте против Трапезникова нет национальной подоплеки, указала жительница Элисты Отляна. "Многие считают, что калмыки против Трапезникова, потому что он не из Калмыкии, не калмык. Но я считаю, что причина в другом. Это не вопрос национальности. В основном, люди возмущены тем, что он не является жителем Элисты, он не видит всех этих проблем, которыми наполнен город, очень актуальных и нерешенных вопросов. Из-за этого люди возмущены", - сказала элистинка корреспонденту "Кавказского узла". Она выразила опасения, что у мэра не из местных не будет стимула работать хорошо, на свое имя.

Элистинка Отляна отметила, что у Трапезникова сомнительная репутация. "Мы этого человека не знаем. Информация о нем, которая есть в интернете, несет негативный характер", - заявила она. Биография врио главы Элисты смутила и другого горожанина, Санала. "У него дома сейчас проходит острая грань добра и зла, почему его там не оставили? Он был временно исполняющим там, у себя дома. [В ДНР] его не оставили, а почему он здесь может решить [проблемы]?" - сказал житель Элисты корреспонденту "Кавказского узла".

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре в 1981 году, высшее образование получил в Донбассе и Нальчике. Вся карьера Трапезникова в органах власти и бизнесе связана с Донецком. 31 августа 2018 года Трапезников был назначен врио главы непризнанной ДНР, говорится в биографии Трапезникова, опубликованной на сайте горадминистрации Элисты. Во время онлайн-конференции 30 сентября Трапезников заявил, что готов "при необходимости выйти и поговорить" с противниками его назначения.

С этим согласна и местная жительница Людмила. "Если бы была у него какая-то хорошая репутация, никто бы, я думаю, не воспринял это настолько в штыки. А про Трапезникова, если кто-то заинтересуется и начинает смотреть в интернете, в Youtube, то находит больше негатива, чем позитива", - сказала она.

У Трапезникова нет команды, своих подчиненных он не знает, указала жительница Элисты. "Нужно иметь личные какие-то знакомства, связи, хорошо знать всех руководителей подразделений, на что они способны, какая у них роль. Когда не хватает финансирования, все решает умение каждого руководителя подразделения решать проблемы на месте. Должна работать сплоченная команда в этих условиях. А если ему не будут доверять, как он сможет эти проблемы решить? Может быть даже будут и противодействовать в каких-то моментах", - предположила элистинка Людмила.

Она также считает, что у Трапезникова нет необходимого опыта. "На посту мэра точно должен быть человек, который знаком с проблемами города, который имеет квалификацию для такой должности. Надо же иметь опыт работы в сфере городского хозяйства. Нужно быть знакомым именно с проблемами города, с жилищно-коммунальным хозяйством именно нашей столицы, а не где-то там на Украине", - полагает жительница Элисты.

Она надеется, что власти учтут несогласие горожан с кандидатурой Трапезникова. "Если будут митинги, то, надеюсь, Хасиков Трапезникова уберет, они должны прислушиваться. Большинство тех, кого я знаю, против, настроены против к Трапезникова. Наиболее активные люди протестуют сейчас", - сказала Людмила.

Элистой невозможно эффективно управлять без глубокого понимания местной специфики, уверена жительница города Яна. "Мы хотим, чтоб нашим городом управлял калмык. Чтобы он проживал в Элисте и знал все проблемы изнутри, а не приезжий человек, который ничего не знает. А этот проблем не знает наших. Даже если ему будут говорить извне, какие проблемы и как решить, он не будет знать всех нюансов. В Элисте, в Калмыкии самое главное - это менталитет. Человек, который здесь не живет, им не обладает. Какие-то нужны подходы для работы с людьми - с организациями, с начальниками, с руководителями и с обычным населением", - сказала горожанка.

Она выразила надежду на то, что Трапезникова уволят. "Мы ждем улучшения жизни, решения проблем. А от Бату Сергеевича [Хасикова] мы ждем, что он все-таки поменяет мэра Элисты. Чтобы все успокоились, чтобы основная масса была не против, как сейчас", - пояснила жительница Элисты.

"У нас, у калмыков, есть достойные кандидатуры, которые могут работать на этом месте. А он со стороны, он ничего не знает - ни о республике, ни о калмыках, ни о быте, ни о культуре. Городские проблемы может решать и наш какой-то человек, он с нашими проблемами более близко знаком", - полагает элистинка Ольга.

Протесты против Трапезникова происходят на фоне большого количества острых проблем как в Элисте, так и в целом в Калмыкии, отметил элистинец Павел. "Я вне политики был, но все эти проблемы накопилось. Я ходил на акции протеста, которые у нас тут были, и 13 октября тоже пойду”, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек.

Часть опрошенных поддержала назначение Трапезникова

Не все опрошенные выразили негативное отношение к кандидатуре Трапезникова. "Свои" в республике ничего не решили, возразила элистинка Татьяна тем, кто недоволен назначением приезжего. Негативная информация о Трапезникове есть, но уголовных дел нет, добавила она. "Он был замом [главы ДНР] Захарченко. Это дает ему вес политический", - сказала она.

Альтернативы Трапезникову нет, считает местный житель Виктор. "Если его выдвинули - наверное, он сможет проблемы наши решить. Ну а кого еще? Я не знаю таких шустрых у нас. Надо дать Трапезникову время, я считаю", - сказал он. Другой житель Элисты, Роман, тоже считает, что Трапезникову нужно дать шанс проявить себя. "У нас же все равно выбора нет. Как Хасиков решит, так и будет", - добавил он корреспонденту "Кавказского узла".

Горожане назвали основные проблемы Элисты

Главная проблема Калмыкии вообще и Элисты в частности - это отсутствие рабочих мест, уверено большинство опрошенных. "Основная проблема у нас - что идет отток населения в большие города, потому что здесь нет работы. И даже если какая-то работа есть, то цветет кумовство, если устраиваться по профессии, на какую-то хорошую работу, то там не важно, какое у тебя образование, там главное быть чьим-то родственником, иметь связи", - отметила Отляна.

"Нет рабочих мест, зарплаты низкие. Ни одного завода, ни одной фабрики. В республике ничего своего нет. Плюс плохое качество коммунальных услуг, при этом цены на них высокие", - посетовал Виктор. "Все растет - те же цены на услуги ЖКХ, - а зарплаты у людей не растут. И у бюджетников, и не только. Частных предпринимателей давят", - считает Павел.

Городские коммуникации обветшали, отметила жительница Элисты Людмила. "На носу отопительный сезон, а у нас часто бывают аварии зимой. У нас очень много ветхих домов в старых микрорайонах. И водопроводные трубы, и канализационные - это все в плохом состоянии. Очень часто вода бежит по городу”, - рассказала она.

Горожане недовольны низкими пособиями. "Очень небольшие пенсии, социальные выплаты маленькие очень - детские пособия, например. Малоимущим помощь практически не оказывается или оказывается в очень малом размере. В Москве люди получают надбавки от города, а у нас такого нет", - сказала элистинка Людмила.

Элистинка Татьяна не согласна с тем, что в городе есть очень острые проблемы. "Говорят, воды нет, но вода бежит из крана. Какая еще нужна вода? Программа ветхого жилья решается, разве плохо? Пусть он (Трапезников. - Прим. "Кавказского узла") еще лучше сделает", - пожелала она.

Однако другие опрошенные указали на очень плохое качество водопроводной воды в Элисте. "Вода очень плохого качества. При [прежнем главе Калмыкии] Орлове они пытались протащить воду со Ставрополья. По телевизору показывали, что когда он был у Путина, он ему <говорил>, что все подключили, а там даже работ никаких не проводилось. Эту воду пить невозможно, все воду заказывают. Очень хлорированная, грязная по составу, жесткая. Ей даже стирать не вариант", - посетовал Павел.

"Многие покупают воду, но не все же могут покупать. И пьют эту, а потом и камни в почках, и все остальное. Вода очень соленая, техническая. Водой из-под крана можно стирать, полы мыть, но пить ее очень нежелательно. Но некоторые просто вынуждены", - посетовала Людмила.

"Вода тут ужасная, воду из-под крана люди тут не пьют. Она льется ржавая, соленая очень. Тут же трубы в ужасном состоянии еще. Должны были сделать еще в сентябре этот Левокумский водопровод новый, Орлов же обещал это президенту на всю страну. С водой обманули, никакой воды нет", - заявил элистинец Роман.

Он также указал на проблему общественного транспорта. "После восьми часов не уедешь никуда. Во всех городах транспорт до 22-23 работает, а здесь в 20 часов уже не уедешь", - посетовал местный житель. Он выразил надежду на то, что в республике будет побеждена коррупция.

В городе очень плохие дороги, сообщил элистинец Борис Сангаджиевич. Рынок обещали убрать возле “Ойрат-арены”, парк сделать - ничего не сделали. На центральном рынке даже дороги не асфальтированы", - добавил он. Элистинец также ждет от властей борьбы с коррупцией. "Чтобы поменьше казнокрадством занимались. Властям уровень жизни людей надо повышать - зарплаты, например, трудоустройством их заниматься", - резюмировал он.

Горожане также указали, что в Элисте мало детских и спортивных площадок, нет крупных торгово-развлекательных центров, где можно было бы сделать покупки и просто провести время в выходной, плохое освещение во дворах. Зимой очень плохо убирается снег, в городе мало снегоуборочной техники, а во время гололеда никто не посыпает лед, чтоб снизить травмоопасность, особенно во дворах, рассказали элистинцы.

"У нас газа нет, например. Хотя мы живем в черте города. Мы куда только ни писали, у нас целый район там без газа, 400 домов. Это район "Северный". Уже и трубу протянули, но его не подключают! Полгода ходим, а когда газ будет в домах, неизвестно. А тут отопительный сезон на носу", - пожаловалась элистинка Ольга. По ее словам, в тот же район не ходит общественный транспорт. "Мы выходим на конечной и идем 20 минут до дома. Это разве нормально? Еще и дорог нет. Ни асфальта, ни щебенки. К нам даже скорую нельзя вызвать. Такая грязь - мы тонем. А у нас столько пенсионеров живет, школьников, инвалиды есть", - рассказала она.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на репрезентативность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

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