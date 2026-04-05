15:58, 5 апреля 2026

Почти 3,3 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан

Эвакуированные из Ирана на границе с Азербайджаном. Скриншот фото Report от 05.04.26, https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/na-segodnyashnij-den-iz-irana-v-azerbajdzhan-evakuirovany-3-297-chelovek.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из Ирана в Азербайджан эвакуировано почти 3,3 тысячи человек, в том числе 572 гражданина Азербайджана, 354 россиянина и 19 граждан Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 31 марта из Ирана эвакуировано в Азербайджан более 3,1 тысячи человек, в том числе 551 гражданин Азербайджана, 354 россиянина и 19 граждан Грузии.

В период с 28 февраля по 4 апреля из Ирана в Азербайджан в общей сложности были эвакуированы 3 297 человек, сообщило сегодня Report.

572 из эвакуированных - граждане Азербайджана. Также были эвакуированы 730 граждан Китая, 354 - России, 198 - Бангладеш, 189 - Таджикистана, 151 - Пакистана, 238 - Индии, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 134 - Ирана, 44 - Италии, 57 - Алжира, 26 - Испании, 25 - Германии, 25 - Канады, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, 18 - Японии, 19 - Грузии, 16 - Узбекистана, 14 - Польши, 14 - Швейцарии, 13 - Нигерии, 12 - Венгрии, 16 - Бахрейна, 13 - Казахстана, 11 - Мексики, 13 - США, 11 - Белоруссии, а также по 10 граждан Великобритании, Болгарии и Демократической Республики Конго.

Кроме того, были эвакуированы девять граждан Бразилии, восемь - Судана, семь - Венесуэлы, а также по шесть граждан Финляндии, Румынии, Чехии, Словакии, Бельгии и Объединённых Арабских Эмиратов, передает агентство.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

164 сотрудника АЭС "Бушер" были эвакуированы 27 марта из Ирана через территорию Армении, они вылетели в Москву. С начала обострения ситуации на ближнем Востоке через Армению вывезены 327 граждан России. 4 апреля стало известно, что после удара вблизи АЭС "Бушер", в результате которого погиб охранник станции, 198 россиян отправлены в сторону Армении.

5 марта в результате удара дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Однако 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, а 10 марта из Баку в Иран были отправлены 30 тонн гуманитарной помощи.

Кратковременное прекращение перевозок между Азербайджаном и Ираном не успело привести к последствиям, а причина отмены ограничений - в нежелании Баку усугублять конфликт с соседней страной, указали бакинские аналитики.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

