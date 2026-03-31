Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,1 тысячи

После начала боевых действий в Иране эвакуированы в Азербайджан более 3,1 тысячи человек, в том числе 551 гражданин Азербайджана, 354 россиянина и 19 граждан Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 2949 граждан 76 стран мира, в том числе 488 граждан Азербайджана.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

С 28 февраля до 10:00 [09.00 мск] 31 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3146 человек, в том числе 551 гражданин Азербайджана, 354 гражданина России и 19 граждан Грузии, сообщает АПА.

Кроме того, среди эвакуированных 728 граждан Китая, 198 граждан Бангладеш, 196 - Индии, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 61 - Ирана, 55 - Алжира, 44 - Италии, 26 - Испании, 25 - Канады, 24 - Германии, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, а также граждане других стран, пишет Trend.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате удара дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Однако 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, а 10 марта из Баку в Иран были отправлены 30 тонн гуманитарной помощи.

Кратковременное прекращение перевозок между Азербайджаном и Ираном не успело привести к последствиям, а причина отмены ограничений - в нежелании Баку усугублять конфликт с соседней страной, указали бакинские аналитики.

