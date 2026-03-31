×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:08, 31 марта 2026

Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,1 тысячи

Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://news.day.az/society/1823344.html#1823344-8

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После начала боевых действий в Иране эвакуированы в Азербайджан более 3,1 тысячи человек, в том числе 551 гражданин Азербайджана, 354 россиянина и 19 граждан Грузии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 марта из Ирана в Азербайджан были эвакуированы 2949 граждан 76 стран мира, в том числе 488 граждан Азербайджана.

Из-за боевых действий в Иране приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

Флаг Азербайджана на фоне Баку. Иллюстрация создана
13:57 23.03.2026
Война на Ближнем Востоке принесла политические и экономические выгоды Азербайджану
Азербайджан усилил свою транспортно-логистическую, энергетическую и дипломатическую роль, а ослабление Ирана открывает новые перспективы для стратегических проектов и международного влияния.

С 28 февраля до 10:00 [09.00 мск] 31 марта из Ирана в Азербайджан эвакуированы 3146 человек, в том числе 551 гражданин Азербайджана, 354 гражданина России и 19 граждан Грузии, сообщает АПА.

Кроме того, среди эвакуированных 728 граждан Китая, 198 граждан Бангладеш, 196 -  Индии, 187 - Таджикистана, 148 - Пакистана, 84 - Омана, 68 - Индонезии, 61 - Ирана, 55 - Алжира, 44 - Италии, 26 - Испании, 25 - Канады, 24 -  Германии, 19 - Франции, 18 - Саудовской Аравии, а также граждане других стран, пишет Trend.

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

5 марта в результате удара дронов по Нахичеванской автономной республике пострадали четыре человека. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал атаку "преднамеренным терактом Ирана". Однако 8 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил Алиева, что Иран не имеет отношения к атаке. После этого власти Азербайджана отменили ограничения на перевозку грузов через границу с Ираном, а 10 марта из Баку в Иран были отправлены 30 тонн гуманитарной помощи.

Кратковременное прекращение перевозок между Азербайджаном и Ираном не успело привести к последствиям, а причина отмены ограничений - в нежелании Баку усугублять конфликт с соседней страной, указали бакинские аналитики.

Материалы о влиянии боевых действий в Иране на Кавказ "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Иран: война рядом". Также на "Кавказском узле" опубликована хроника войны в Иране.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Персоналии
Справочник
Последние записи в блогах
Фото
Все блоги
Аналитика
Темы дня
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Показать больше