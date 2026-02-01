Несколько домов повреждены на Кубани при атаке БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два частных дома в хуторе Трудобеликовский и поселке Афипский получили повреждения при атаке дронов, в многоэтажке в Славянске-на-Кубани выбиты стекла. В пяти аэропортах юга России введены ограничения полетов.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 января в Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома: два в хуторе Свободном и два в станице Северской. Раненых нет, сообщили краевые власти.

Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. В поселке Афипский Северского района повреждена крыша частного дома. Территория домовладения оцеплена. В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, сообщил оперштаб. "Пострадавших нет", - говорится в сообщениях.

Росавиация в своем Telegram-канале сообщила, что на Кубани введены ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара. Также сегодня вечером из соображений безопасности введен запрет на полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.