Несколько домов повреждены на Кубани при атаке БПЛА
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Два частных дома в хуторе Трудобеликовский и поселке Афипский получили повреждения при атаке дронов, в многоэтажке в Славянске-на-Кубани выбиты стекла. В пяти аэропортах юга России введены ограничения полетов.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 января в Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома: два в хуторе Свободном и два в станице Северской. Раненых нет, сообщили краевые власти.
Фрагменты беспилотника упали на территории частного дома в хуторе Трудобеликовском, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. В поселке Афипский Северского района повреждена крыша частного дома. Территория домовладения оцеплена. В Славянске-на-Кубани из-за атаки БПЛА выбило окна в нескольких квартирах многоквартирного дома, сообщил оперштаб. "Пострадавших нет", - говорится в сообщениях.
Росавиация в своем Telegram-канале сообщила, что на Кубани введены ограничения в аэропортах Геленджика и Краснодара. Также сегодня вечером из соображений безопасности введен запрет на полеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.
Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России