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Кавказский узел

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23:01, 28 июня 2026

Найдено тело второго погибшего при ракетной атаке на Волгоград

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спасатели обнаружили тело второго работника волгоградского предприятия, подвергшегося рано утром 27 июня ракетной атаке.

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести, а 11 человек получили ранения при ракетной атаке по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня.

"Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким. Состояние госпитализированных остается стабильным", - сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним также, что как минимум три человека задержаны после того, как сделанные ими записи ракетной атаки на Волгоград попали в сеть. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

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Автор: "Кавказский узел"

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