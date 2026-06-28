Найдено тело второго погибшего при ракетной атаке на Волгоград

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Спасатели обнаружили тело второго работника волгоградского предприятия, подвергшегося рано утром 27 июня ракетной атаке.

Как писал "Кавказский узел", одна женщина погибла, еще один человек пропал без вести, а 11 человек получили ранения при ракетной атаке по производственному объекту в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня.

"Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия - в ходе работ обнаружено тело. Выражаю соболезнования родным и близким. Состояние госпитализированных остается стабильным", - сообщил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Напомним также, что как минимум три человека задержаны после того, как сделанные ими записи ракетной атаки на Волгоград попали в сеть. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения.

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.