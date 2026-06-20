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05:48, 20 июня 2026

Власти Чечни отчитались об отправке группы бойцов на Украину

Группа бойцов перед отправкой из Чечни на Украину. Кадр из видео https://www.instagram.com/p/DZu0VvTRybZ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась новая группа бойцов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа, рапортовали власти Чечни.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине, последний такой отчет был опубликован 3 июня.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Рамзан Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Из аэропорта Грозного в зону военных действий на Украине отправлена новая группа бойцов. По его словам, все они прошли курс подготовки в Российском университете спецназа, сообщил 19 июня гостелеканал "Грозный" на своей странице в соцсети Instagram*.

В коротком видео, которым сопровождается пост, есть фрагмент напутственного слова, которое произнес перед собранными на взлетном поле бойцами глава правительства Чечни Магомед Даудов. Несколько бойцов перед камерой хвалят на русском и чеченском языках подготовку, экипировку и другое обеспечение.

"Кавказский узел" также писал, что аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. Так, в ноябре 2024 года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей.

14 января 2025 года добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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