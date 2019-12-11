Три человека публично извинились за кражи в Чечне

11 декабря 2019, 16:15

Задержанные за кражи принесли извинения в эфире ЧГТРК "Грозный". Некоторые пользователи Instagram усомнились в искренности этих публичных раскаяний и в контексте краж указали на проблему безработицы в Чечне.

Кража - "непривычное для вайнахского менталитета явление", посягательство на чужой дом традиционно особо осуждается в Чечне, заявили журналисты гостелерадиокомпании в ночном выпуске новостей 10 декабря. Заместитель муфтия Чечни Асвад Хариханов в эфире ЧГТРК "Грозный" напомнил о жестоких наказаниях, предусмотренных в исламе за воровство. "Это один из больших грехов. В Коране Всевышний говорит <...> если выявлены занимавшиеся воровством мужчина или женщина, и это доказано, <...> то отрубите ему руку или ногу, сказано", - сказал Хариханов.

Показанный в сюжете грозненец, чье имя было названо в сюжете, сознался в краже со взломом и попытке ограбить женщину в лифте. "Она возвращалась с работы, а он ее подстерег и ворвался в лифт с отверткой. Попытался отобрать сумку, женщина оказала сопротивление", - заявил в новостном выпуске представитель полиции.

Еще один задержанный за воровство сознался, что ограбил соседку по общежитию в Гудермесе. "Сожалею, если честно сказать. Больше [такого] не сделаю", - заявил молодой человек. Его имя в сюжете не озвучивалось. Также в спецрепортаже были показаны две задержанные за кражу в Чечне жительницы одной из соседних республик. "Это большая ошибка. Прошу прощения у всех, раскаиваюсь", - сказала одна из этих двух женщин журналисту ЧГТРК "Грозный". Их имена также не были раскрыты.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, отмечается в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

Публикация с пересказом сути спецрепортажа на странице телерадиокомпании "Грозный" в Instagram к 16.10 мск 11 декабря собрала 61,4 тысячи просмотров и 113 комментариев. Многие комментаторы одобрили репортаж, однако есть и отрицательные отзывы. Так, idilia65mail.ru сочла неуместным цитирование Корана о наказании за воровство. "Любое неправомерное действие должно иметь законное противодействие, основанное на УК РФ. Мы же не китайцы, чтобы руки отрубать. Как вы вообще можете думать о таких жестоких методах? Или это влияние войны?" - написала она.

"Он, конечно же, виновен, но вы не имеете права показывать лицо человека", - указал комментатор tsi_95_.

Пользователь соцсети zamuzhem3528 не поверил в искренность публичных раскаяний героев телесюжета. "Не раскаялись они", - написал он. К воровству приводят социально-экономические проблемы, полагает shaylahgallagher. "Ничего не жалеют, не в первый раз ведь [совершили кражу]", - согласился reyan__ss.

"Все от безработицы", - высказался он на странице ЧГТРК "Грозный".

По данным Роструда, к началу июля уровень безработицы в Чечне составлял 8,1%, хуже ситуация только в соседней Ингушетии. В конце ноября ЧГТРК "Грозный" опубликовала телесюжет, в котором утверждается, что чеченский народ "становится похож на общество бездельников, где даже высокая зарплата не всегда повод выйти на работу". С этим в сюжете согласился представитель "Чеченстроя". Однако жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что на самом деле рабочих часто обманывают, не выплачивая или занижая им зарплату.

Кражи со взломом и проникновением в чужие дома и квартиры, в республике "носят единичный характер", сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель республиканского МВД. "В основном распространены мелкие бытовые кражи – у кого-то телефон украли, где-то деньги из кошелька вытащили, банкомат взломали. Но вот кражи со взломом, с проникновением в дом или квартиру, действительно, единичны", - подчеркнул офицер полиции. Привести официальную статистику на этот счет он затруднился.

О практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами "Кавказский узел" рассказывает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".