Юристы поспорили о последствиях покаяния задержанного за кражу в Чечне

27 января 2020, 13:27

Грозненец Алаудин Хангошвили после публикации видео с его раскаянием в краже может быть освобожден от уголовной ответственности, указала юрист Марина Агальцова. Дело о краже даже после публичных извинений задержанного должно дойти до суда, возразил адвокат Евгений Черноусов. Публичные покаяния за кражу унизительны для всей семьи жителя Чечни, считает чеченская правозащитница Асет Мальсагова.

Как писал "Кавказский узел", видеоролик с извинениями жителя Грозного Алаудина Хангошвили, задержанного по подозрению в краже серебряных изделий, был опубликован 25 января в популярном чеченском Instagram-паблике. "Очень жалею об этом, и больше такого не повторится", - сказал на видео задержанный. Полицейские унизили Хангошвили публикацией его извинений, сочли пользователи соцсети.

Алаудин Хангошвили был задержан после заявления жительницы Грозного о краже четырех серебряных изделий на 7500 рублей. Хангошвили дал признательные показания, материалы проверки будут переданы в следственный отдел для возбуждения дела по ст.158 УК РФ (кража), пояснил на видео с извинениями Хангошвили начальник УМВД по Грозному Юнади Адаев.

Уголовное преследование Алаудина Хангошвили после его покаяния может быть прекращено на основании ст.75 УК РФ (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием), считает юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова.

"Она подразумевает, что человек, впервые совершивший небольшое преступление средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию преступления и возместил ущерб. То есть человек перестал быть опасным для общества", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Агальцова.

В случае с Хангошвили есть все основания для прекращения уголовного преследования, так как кража серебра на 7500 рублей подпадает под ст.1 ст.158 УК РФ и не считается тяжким преступлением. "Он признал вину, раскаялся, может, еще и возместит ущерб. Поэтому они могут задействовать 75-ю статью [УК РФ], то есть дело прекратят или вообще не заведут. А досудебный порядок возможен, если уже возбуждено уголовное дело, оно идет к суду и так далее", - рассказала юрист "Мемориала".

Иную точку зрения высказал московский адвокат Евгений Черноусов. Поскольку в полиции зарегистрировано заявление о краже, то это дело не частного, а публичного обвинения, и расследование должно пройти все стадии, считает он.

"Если в действиях человека усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, то в обязательном порядке должно быть возбуждено уголовное дело, проведено расследование, предъявлено обвинение, после чего дело рассматривает суд. В любом случае суд вынесет какой-то приговор. Но если человек признал вину, раскаялся, возместил ущерб, то дело может быть рассмотрено в особом порядке. В этом случае судебный процесс не меняется, но проходит значительно быстрее. Выступают сторона обвинения, сторона защиты и пострадавшая сторона, затем судья выносит приговор. На практике, если стороны не имеют претензий, то все заканчивается минимально предусмотренным наказанием – штрафом", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Черноусов.

Часть 1 ст.158 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до четырех месяцев ареста, либо до года исправительных работ, либо до двух лет принудительных работ, ограничения свободы или лишения свободы.

Согласно чеченским традициям, публичное покаяние не может позорить человека больше, чем преступление, за которое он кается, поскольку "за содеянное придется отвечать не только перед людьми, но и перед Аллахом", в то время как прилюдное раскаяние касается только земной жизни, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Для чеченца страшнее сама кража, нежели покаяние, ведь за это придется еще и отвечать перед Всевышним", - пояснила она.

Публичные покаяния чеченца за кражу унизительны для всей семьи

После публичного покаяния чеченца позор за совершенную им кражу разделяет не только семья, но и дальние родственники и однотейповцы, подчеркнула Асет Мальсагова. "Кража – это очень серьезный проступок. Они (родственники) страдают даже больше, потому что каждый член семьи и даже тейпа воспринимает проступок представителя семьи или рода очень болезненно", - сказала правозащитница.

То, что публичные покаяния в Чечне поставлены на поток, не снижает их значимость в глазах людей, подчеркнула Мальсагова. "Значимость от увеличения количества самопорицаний не упадет. Я понимаю, что данная форма воздействия на воришек делается в назидание другим, и она возымеет эффект. Тем не менее в случае с Хангошвили человека лишь подозревали в совершении преступления", - сказала она.

Публичное покаяние - серьезная мера воздействия на жителя Чечни, однако, учитывая грузинскую фамилию Хангошвили, можно предположить, что в этом случае покаяние не будет эффективным, считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин.

"Мне известны случаи переселения грузин в Чечню и принятие ими ислама. Но это большая редкость. Сильно сомневаюсь, что [Алаудин Хангошвили] представитель именно такой семьи. Вряд ли вся семья целиком переселилась. Каким образом им будет стыдно, если они в Грузии? Такая мера морального воздействия, как публичные извинения, нацелена на местных жителей, кровно связанных с большим числом людей", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Рощин.

Напомним, жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за критику в адрес властей, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. В частности, 12 января в Instagram была размещена видеозапись извинения жителя Чечни Хизира Алмаскаева за публикацию ролика, в котором он произносит слова осуждения в адрес проезжающего наряда ГИБДД.

Жители Чечни приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".