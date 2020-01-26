Жители Чечни раскритиковали полицейских за видео с покаянием задержанного

26 января 2020, 15:33

Видео с покаяниями грозненца Алаудина Хангошвили за кражу обнародовано в популярном чеченском Instagram-паблике. Полицейские унизили Хангошвили публикацией его извинений, сочли пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", жители Чечни регулярно приносят публичные извинения за критику властей или госучреждений, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях, за употребление алкоголя и за неподобающее поведение. В частности, 12 января в Instagram-паблике "ЧП/Чечня" была размещена видеозапись с извинением жителя Гудермесского района Хизира Алмаскаева за публикацию ролика, в котором он произносит слова осуждения в адрес проезжающего наряда ГИБДД.

Люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Видеоролик с извинениями жителя Грозного Алаудина Хангошвили, задержанного по подозрению в краже серебряных изделий, опубликован 25 января в Instagram-паблике "ЧП/Чечня", насчитывающем 100 тысяч подписчиков.

Согласно сообщению, мужчина был задержан по подозрению в краже у местной жительницы четырех серебряных изделий на сумму 7500 рублей. "Алаудин Хангошвили искренне раскаивается в содеянном и уверяет, что подобного больше не повторится. В его действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации", - говорится в публикации.

Извинения Хангошвили на видео предварены кадрами, на которых офицер полиции озвучивает версию правоохранителей. Также на кадрах видно, как задержанного проводят по коридору отдела полиции и заводят в кабинет. Алаудин Хангошвили перед камерой признается в преступлении и сообщает, что раскаивается. "Очень жалею об этом, и больше такого не повторится", - говорит на видео задержанный.

К 15.30 мск 26 января публикация набрала 22,3 тысячи просмотров и 94 комментария. Авторы многих из них раскритиковали полицейских за обнародование видео с извинениями. "Грехи людей выставляют напоказ", - написал, в частности, пользователь под ником sayfulla, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Зачем его выставили перед (всем) народом", - возмутился oo779900. "На весь мир показали... Мдаа, достойно, нечего сказать", – заметил turaev_anzor.

Некоторые комментаторы потребовали от администратора удалить видеоролик. "Админ, во имя Аллаха, удали это видео! Зачем тебе это?" – написал, в частности, zovdzhunglei, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла". "Я отдам [вместо задержанного] эти 7500. Удалите отсюда это видео", - предложил _dobr_111. "Как можно человека на весь мир показать?" – написал этот же пользователь в другом комментарии.

Публикацию извинений задержанного счел избыточной сотрудник одной из НПО Чечни Исраил. "Это уже реально перебор. Прежде у нас извинялись за критику властей, чиновников или силовиков, за какие-то аферы, за колдовство, за употребление наркотиков или спиртного. Теперь уже за мелкую кражу людей заставляют публично извиняться", - сказал Исраил корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказала грозненка Залина, юрист по образованию. "Никто не против того, чтобы наказывать совершившего какое-то преступление человека. Но зачем его позорить на весь мир? Преступника надо судить по закону, а не заставлять униженно просить прощения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Залина.

Психолог Дмитрий Гусев в комментарии "Кавказском узлу" назвал унизительными те извинения, которые приносят люди, не чувствующие за собой вины. Извинения, принесенные под давлением, могут сделать извиняющегося агрессивным, рассказал "Кавказскому узлу" психолог.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".