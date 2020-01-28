Грозненец получил статус подозреваемого вопреки покаянию за кражу

28 января 2020, 12:35

Житель Грозного Алаудин Хангошвили стал подозреваемым по уголовному делу о краже серебряных украшений, несмотря на публичное раскаяние, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", юристы озвучили противоречивые прогнозы о последствиях покаяния грозненца Алаудина Хангошвили, задержанного за кражу. Хангошвили после публикации видео с его раскаянием в краже может быть освобожден от уголовной ответственности, предположила юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. Дело о краже даже после публичных извинений задержанного должно дойти до суда, возразил адвокат Евгений Черноусов.

Видеоролик с извинениями Алаудина Хангошвили был опубликован 25 января в популярном чеченском Instagram-паблике. Мужчина был задержан после заявления жительницы Грозного о краже четырех серебряных изделий на 7500 рублей, он дал признательные показания, и решается вопрос о возбуждении дела по ст.158 УК РФ (кража), пояснил в том же видео начальник УМВД по Грозному Юнади Адаев.

Алаудин Хангошвили находится под следствием, дело расследуется по статье 158 УК РФ, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель МВД по Чечне.

По данным следствия, кража серебряного комплекта из сережек, кольца и цепочки с кулоном была совершена в ноябре 2019 года, когда владелице украшений потребовалась помощь с перевозкой вещей. "Пропажу женщина обнаружила только теперь, и 21 января подала заявление в полицию", - рассказал представитель МВД.

Часть 1 ст.158 УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, либо до 360 часов обязательных работ, либо до четырех месяцев ареста, либо до года исправительных работ, либо до двух лет принудительных работ, ограничения свободы или лишения свободы.

Подозрение пало на Хангошвили, поскольку он помогал потерпевшей в погрузке вещей. "Хангошвили в содеянном полностью сознался. Часть комплекта была спрятана у него дома, а одно украшение он подарил своей знакомой", - озвучил силовик позицию следствия.

Алаудин Хангошвили - житель грозненского поселка Андреевская долина, он не состоит "в близкородственных отношениях" с убитым в Берлине Зелимханом Хангошвили, подчеркнул офицер полиции. "Это не близкие родственники", - сказал он.

Уроженец Панкисского ущелья Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве был задержан гражданин России. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Власти России и Чечни не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили, заявил 23 декабря 2019 года Рамзан Кадыров, вслед за Путиным назвав Хангошвили террористом.

Комментариями родственников и юридических представителей задержанного "Кавказский узел" пока не располагает.

По чеченским традициям публичное покаяние позорит человека меньше, чем кража, рассказала ранее "Кавказскому узлу" чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Для чеченца страшнее сама кража, нежели покаяние, ведь за это придется еще и отвечать перед Всевышним", - пояснила она. После публичного покаяния чеченца позор за совершенную им кражу разделяет не только семья, но и дальние родственники и однотейповцы, подчеркнула Мальсагова.

Напомним, покаяние Алаудина Хангошвили продолжило практику публичных извинений жителей Чечни за неподобающее поведение, критику в адрес властей, за сообщения в мессенджерах и публикации в соцсетях. Жители республики приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".