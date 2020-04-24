Участники конфликта в Чечне продолжили тренд извинений из-за утечки видео

24 апреля 2020, 15:53

Участники бытового конфликта в Чечне попросили прощения за свое поведение на видеозаписи, обнародованной другим человеком, как и жительница Владикавказа, которой после публикации ее видео пришлось извиниться за ролик.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля было обнародовано видео, на котором участники бытового конфликта в Чечне попросили прощения за публикацию видеозаписи их спора из-за земельного участка.

На видеозаписи конфликта несколько человек, включая пожилого мужчину и женщин, переругиваются с соседями через металлическую сетку, разделяющую два земельных участка. Молодой парень в ходе перепалки произносит, в частности, слова "Я не боюсь тапчахь (пистолета), кроме Всевышнего, никого не боюсь!". На видео с извинением показаны пять человек. Немолодой участник конфликта признается, что был среди спорщиков, и заверяет, что они "пришли к согласию". Молодой человек в свою очередь пояснил на видео, что во время спора говорил именно о пистолете ("тапчахь"), а не о главе республики ("паччахь").

И молодой человек, и более старший участник конфликта в Чечне, которые попросили прощения, видны в кадре видеозаписи с места конфликта. Съемку при этом ведет другой человек. Таким образом, покаяние жителей Чечни стало по меньшей мере вторым за два дня публичным извинением, поводом для которого была публикация видео, а не сам поступок.

Напомним, 20 апреля в Telegram-канале "Алания 24" появилось видео, снятое из окна здания на площади Свободы во Владикавказе, на которой в тот день проходила массовая акция протеста против режима самоизоляции в Северной Осетии.

На кадрах видна толпа людей, которую пытались оттеснить силовики, а женский голос за кадром возмущенно комментирует происходящее. "Заняться больше нечем […] Толпа бездельников, разгоняйте их!" – говорит снимающая видео женщина, обращаясь к бойцам ОМОН и Росгвардии.

20 апреля силовики разогнали с центральной площади во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения стихийной акции полиция сообщила о 69 задержанных. Глава региона Вячеслав Битаров на переговорах с протестующими заверил, что лишившимся дохода из-за самоизоляции будет оказана помощь. 21 апреля он отчитался, что выплаты получили 152 такие семьи.

На следующий день, 21 апреля, в Telegram-канале "Газыри" появилось аудиообращение, автор которого попросила прощения за эти слова. "Прошу прощения у жителей республики, вышедших 20 апреля на митинг на площади Свободы. Никогда в жизни не думала, что мне придется своими глазами наблюдать, как в людей бросают камни (собравшиеся на площади бросали камни и бутылки в силовиков. – Прим. "Кавказского узла"). Это очень страшно. Именно это послужило толчком тем эмоциям и высказываниям с моей стороны. Это была первая реакция на агрессию жителей республики по отношению к таким же ее жителям", - пояснила женщина.

Автор обращения подчеркнула, что не планировала публиковать видеоролик. "Я ни в коем случае не собиралась выкладывать куда-то это видео, а отправила его нескольким, как я думала, близким людям, с которыми хотела поделиться. Это не оправдывает мои слова, высказанные на эмоциях, но я искренне хочу извиниться. Простите, пожалуйста", - сказала она.

"Кавказский узел" не может подтвердить, что автор видеозаписи митинга во Владикавказе и аудиосообщения – это один и тот же человек.

Отметим, что на утечку видео, снятого для друзей, сослался 4 апреля и житель села Хамби-Ирзе Ачхой-Мартановского района, который попросил прощения за обнародованную критику в адрес местных чиновников. Днем ранее в WhatsApp было опубликовано видео, автор которого показал лежащие на столе две буханки хлеба и пять зеленых помидоров. Такую помощь, по словам автора видеозаписи, его семья получила на фоне отчетов фонда Кадырова о раздаче малоимущим семьям по три килограмма помидоров и по три буханки хлеба.

Видеозапись покаяния мужчина сопроводил пояснением, что снял первое видео, "развеселившись". "Я снял это видео у себя дома, как оно распространилось, не знаю. Меня опозорили тем, что я снял у себя дома, мои друзья совершили вероломство. Я отправил это видео друзьям… Я прошу за это меня простить", - сказал он.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе.

Материалы о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".