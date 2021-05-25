Дзюба обозначил пределы практики извинений перед Кадыровым

25 мая 2021, 21:19

Практика публичных покаяний за неприятные Рамзану Кадырову слова имеет свои пределы, что и продемонстрировал справедливый ответ "зенитовца" Артема Дзюбы на требование извиниться за мнение о тяжелой атмосфере игр на "Ахмат-арене". Чеченские власти предпочтут "спустить на тормозах" эту историю, так как конфликт с популярным на всероссийском уровне спортсменом не украсит имидж "Ахмата", считают правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе следует извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" на стадионе "Ахмат-арена". Дзюба 24 мая подтвердил свои слова о тяжелой атмосфере игр на "Ахмат-арене".

Нагнетание конфликта с Артемом Дзюбой не в интересах чеченских властей, а инициатива бывшего тренера "Ахмата" требовать извинений от футболиста за слова о Чечне вряд ли исходила от Кадырова, предположил политолог Алексей Малашенко. Слова Дзюбы об угнетающей атмосфере на стадионе связаны с агрессивным настроем болельщиков и вооруженной охраной "Ахмат-арены", счел правозащитник Руслан Кутаев.

Приближенные к Кадырову люди не смогли добиться от Артема Дзюбы извинений, поскольку власти Чечни не имеют рычагов влияния на футболиста, а угрозы спортивной звезде высокого уровня чреваты издержками и падением авторитета в глазах граждан, полагает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина.

«В головы высокопоставленных чеченских чиновников вшита иерархия. Они имеют единственное представление об обустройстве мира – иерархическое, и ничего не сделать не могут», - сказала «Кавказскому узлу» Ганнушкина.

Отказавшись извиняться за слова об атмосфере на матчах в Грозном, Дзюба продемонстрировал сильный характер, отметила правозащитница.

«Извиняться за то, что ты что-то чувствуешь, - это бред. Дзюба повел себя как самостоятельная личность, и именно в силу своего характера он стал и успешным спортсменом, и капитаном сборной России по футболу. Если человек самостоятельный, то никто не может его заставить извиняться без проступка, никто не заставит человека поступать так, как он не хочет. Если есть граница личности, то и войти в нее Кадыров не сможет», - сказала Ганнушкина.

"Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше, – люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то… Угодить людям", - ответил Дзюба на вопрос о том, какого приема ожидает в Грозном после слов об "угнетающей атмосфере". "Лаконичный, хороший, ни для кого не обидный, ответ. Молодец, Артём, и в том, что не стал прогибаться и сюсюкаться, переиначивая суть сказанного", - написал в своем посте автор блога BERG...man Tbilisi на "Кавказском узле".

При желании Кадыров может безнаказанно грозить практически любому человеку, но если речь идет о популярном человеке с высоким статусом, такие высказывания могут негативно отразиться на имидже чеченской власти, рассуждает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов. В связи с этим, полагает он, ожидать продолжения полемики вокруг слов Дзюбы не стоит.

По наблюдениям Ярлыкапова, «определенная каста людей» в России нападкам со стороны Кадырова обычно не подвергается - он предпочитает не конфликтовать открыто с известными спортсменами, хотя исключения из этого правила бывают. Недавно Кадыров «грубо высказался о Хабибе Нурмагомедове», назвав бойца "проектом", - и хотя впоследствии глава Чечни объяснил свои слова, «история произошла», отметил кавказовед.

«Кадыров дифференцирует людей: если уроженцев Кавказа глава Чечни может "прижать" легко, то «федеральных» спортсменов предпочитает не трогать. Если Хабиб – кавказец, и это епархия Кадырова, то давить на Дзюбу он не станет», - сказал «Кавказскому узлу» Ярлыкапов. По его мнению, Кадыров предпочтет «спустить историю на тормозах», так как развитие скандала может повлечь издержки для имиджа «Ахмата».

Чеченский футбольный клуб «Ахмат» неоднократно штрафовали за поведение болельщиков и использование громкой связи во время матчей, в том числе с «Зенитом». В марте 2020 года "Ахмат" проиграл петербургскому клубу (пятикратному чемпиону России по футболу) в домашнем матче, который прерывали из-за конфликта между болельщиками. В конце второго тайма болельщики "Зенита" решили поддержать спортсменов, сняв футболки. Недовольные этим фанаты грозненской команды попытались прорваться на гостевую трибуну, но драку удалось предотвратить. Болельщики "Ахмата" отреагировали так, потому что оголение торса "не соответствует чеченским традициям, а на стадионе были женщины, подростки", пояснил официальный представитель грозненского клуба.

Матчи в Грозном, проходившие за время карьеры Дзюбы в Высшей лиге, сопровождались и другими инцидентами: в 2019 и 2013 годах во время игр на грозненском стадионе происходили оскорбления судей, а в 2011 году во время матча в Грозном был избит игрок молодежного состава «Краснодара».

Мнение Дзюбы об атмосфере на стадионе в Грозном - эмоциональная оценка, исходящая из личных впечатлений игрока, но сторонний наблюдатель не может уверенно судить, насколько эти впечатления спортсмена связаны с происходившими на "Ахмат-арене" инцидентами, считает спортивный комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. «Об этом можно спрашивать только Дзюбу», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".

В профессиональном футболе игрок, выставленный тренером на матч, вправе отказаться выходить на поле из-за неприятной ему атмосферы на арене, отметил Дурново. Последствия такого отказа зависят, по его словам, от условий контракта - в одном случае клуб может наказать спортсмена, а в другом (если такое право футболиста прописано в контракте) ему ничего не будет.

Согласно статистике матчей, лично Артем Дзюба в течение последних пяти сезонов, с 2015 по 2021 год, выходил на поле в Грозном в трех матчах. Во всех этих играх футболист выступал за "Зенит". Два из трех матчей с участием Дзюбы, 28 ноября 2015 года и 6 ноября 2016 года, закончились победой "Ахмата" (счет 4:1 и 2:1 соответственно). Игра 21 ноября 2020 года закончилась ничьей со счетом 2:2. Лично Артем Дзюба не забил ни в одном из этих матчей ни одного гола. Дурново не исключил, что на такие результаты Дзюбы во время матчей в Грозном могут быть связаны с атмосферой на гостевом стадионе.

Между перечисленными играми "Зенит" провел в Грозном четыре матча без Дзюбы - три вничью, один со счетом 2:1 в свою пользу. Сезон 2018-2019 Дзюба провел в тульском "Арсенале", но на игру в Грозный не заявлялся.

Безголевая сессия Дзюбы в Грозном вряд ли прямо связана с атмосферой на стадионе, в городе или в республике, полагает журналист телеканала "Матч-ТВ", бывший пресс-атташе ФК "Динамо-Махачкала" Магомед Батыров.

«Не исключаю, что Дзюба не забивает не только в Грозном, но и, условно, в Перми. Я бы не стал выделять матчи в Грозном, там ничего сверхъестественного не происходит», - рассказал «Кавказскому узлу» Батыров.

О принятой в Чечне практике публичных извинений можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости о ней "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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