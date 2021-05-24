Кавказоведы указали на риски для имиджа Кадырова от требований Грозного к Дзюбе

24 мая 2021, 17:38

Нагнетание конфликта с Артемом Дзюбой не в интересах чеченских властей, а инициатива бывшего тренера "Ахмата" требовать извинений от футболиста за слова о Чечне вряд ли исходила от Кадырова, предположил политолог Алексей Малашенко. Слова Дзюбы об угнетающей атмосфере на стадионе связаны с агрессивным настроем болельщиков и вооруженной охраной "Ахмат-арены", счел правозащитник Руслан Кутаев.

"Кавказский узел" писал, что 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" в Чечне. Пользователи Instagram возразили, что Дзюба просто поделился впечатлениями, и это не предмет для извинений. Приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном, указали читатели спортивных сайтов, поддержав Дзюбу и раскритиковав слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат-арене" в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Гогниева в 2011 году.

Политолог раскритиковал действия чеченских властей в ситуации с Дзюбой

Озвученные Вячеславом Грозным требования об извинениях от Дзюбы вряд ли исходят от главы Чечни, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

"Вполне могу допустить, что атмосфера на стадионе в Грозном может быть непростой. В советское время негатив наблюдался на всех стадионах национальных команд – в Тбилиси, Ереване и особенно в Баку. Так что мнение Дзюбы - не новость. Дзюба – масштабная фигура. И портить с ним отношение чеченскому истеблишменту ни к чему. Именно поэтому мне думается, что инициатива с требованием принести извинения исходила если и не от самого Грозного, то с подачи какого-то кадыровского холуя", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Малашенко.

В данной ситуации властям Чечни выгоднее замять дело, полагает Алексей Малашенко. "Чечне стоило бы замять дело, а оптимально – пригласить Артема в Чечню, накормить, напоить, показать природу, встретить в аэропорту и вывесить там баннер с его изображением. Короче говоря, показать, что в Чечне все добрые. Но Чечня почему-то поступает по-иному", - констатировал Малашенко.

О своих впечатлениях от матча в Грозном Артем Дзюба рассказал в интервью YouTube-каналу "Грустная Передача о Футболе", опубликованном 16 мая. "Там атмосфера сама по себе такая — угнетает... Враждебно настроено. Раньше, еще когда в микрофон кричали — заводятся моментально. Тяжело матчи там всегда даются почему-то", - сказал он. Это видео, к 17.38 мск 24 мая, собрало 47905 просмотров и 606 комментариев. На 3,1 тысячи отметок "нравится" приходятся 209 отметок "не нравится".

Скорее всего, Дзюба имел в виду два фактора, с которыми столкнулся на стадионе в Грозном: агрессивное поведение местных болельщиков и наличие на спортивном сооружении многочисленных вооруженных людей в военной форме, предположил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. По его словам, болельщики "Ахмата" экспрессивно поддерживают свою команду, порой переходя на оскорбления игроков соперника. В то же время, в подтрибунных помещениях несут вахту полицейские, которые зачастую выглядят для человека с европейским мышлением шокирующе, указал Кутаев.

"Атмосфера на стадионе вполне может быть угнетающей. Разумеется, Дзюба хотел бы видеть на стадионе болельщиков «Зенита». В то же время Дзюба – не политик и не общественник, и не может передать общее видение процессов в городе. Действительно, на стадионе могут находиться крупные мужчины с большими бородами, с оружием. Это может создавать дискомфорт", - пояснил глава Ассамблеи народов Кавказа.

Он не видит повода для извинений. "Я не считаю, что Дзюба должен извиняться за свои чувства, ощущения, ассоциации. Я сейчас еду на пароходе в Стамбул, и здесь находятся одни туркоговорящие люди. Мне некомфортно, потому что я их не понимаю. И что теперь, за то, что мне некомфортно, извиняться перед турками? Я ни о ком ничего плохого не сказал, а лишь высказался о своем состоянии. Дзюба сделал то же самое", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Руслан Кутаев.

Жители Чечни регулярно публично извиняются за различные проступки и критику властей, репортажи об этом транслируются государственным телеканалом "Грозный" и Instagram-пабликами местных силовиков. Практика публичных извинений вышла и за пределы республики, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года на "Кавказском узле", отмечается, что такие извинения являются следствием давления и угроз. "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Спортивные комментаторы дали разные оценки атмосфере на "Ахмат-арене"

Жалобы игроков крупных футбольных клубов России на стадионы Северного Кавказа - в Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Северной Осетии - не редкость, указал корреспонденту "Кавказского узла" спортивный комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново. "Примерно с начала 1990-х годов футболисты из северных регионов России не то чтобы жалуются, но много говорят об "атмосфере" на стадионах в южных регионах. Это касалось не только "Терека" - "Ахмата", но также "Анжи", Нальчика и "Алании". Да, они туда не очень любят ездить. Игроки российских грандов - "Спартака", ЦСКА, "Динамо", "Локомотива", "Зенита" - рассуждают про атмосферу на стадионах в регионах северного Кавказа довольно часто, привычная история", - сказал Дурново.

Он напомнил о прежней практике поддерживать "Ахмат" по громкой связи стадиона. "Все знают, что одно время на «Ахмат-арене» принято было громко говорить в микрофон во время матчей, в том числе как-то раз и про судью. Правда, такого давненько не было", - отметил Алексей Дурново.

В августе 2019 года за оскорбление судьи по громкой связи во время матча между "Ахматом" и "Спартаком" был уволен сотрудник грозненского стадиона "Ахмат Арена". Перед инцидентом на поле был замечен высокопоставленный чеченский чиновник, уточнили очевидцы. В октябре 2019 года во время матча между молодежными командами "Ахмат" и "Арсенал" произошла массовая потасовка, которая завершилась удалением с поля трех футболистов. "В микрофон выкрики были разные в адрес судьи, крики", - рассказал один из болельщиков.

На "Ахмат-арене" не оскорбляют игроков команды соперника, заявил, однако, журналист телеканала "Матч-ТВ", бывший пресс-атташе ФК "Динамо-Махачкала" Магомед Батыров. Он не согласен со словами Дзюбы об "угнетающей атмосфере" и отметил, что футболист не конкретизировал эти слова.

"Не понимаю, что имел в виду Артем. Я был несколько раз на матчах в Грозном, и если честно, особых отличий от посещений других стадионов страны не заметил. Дзюба не уточнил, что именно его угнетает и в чем выражается враждебность. Может быть, он имел в виду что-то конкретное. В конце концов, матчи проводятся по регламенту РПЛ, и там все рассчитано вплоть до секунд. Общение с не футбольным персоналом практически сводится к нулю: самолет - аэропорт - автобус - гостиница - стадион - аэропорт - самолет. В отличие от многих российских стадионов, в Грозном практически не бывает мата, некрасивых выкриков в адрес приезжих команд - там просто поддерживают свой "Ахмат"", - заявил корреспонденту "Кавказскому узлу" Магомед Батыров.

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".

Власти Чечни принуждением добиваются заполняемости стадиона "Ахмат-арена" в Грозном. Местные бюджетники и студенты неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. В сентябре 2020 года они сообщили о принуждении пойти на матч с екатеринбургским "Уралом", который проходил при соблюдении противоэпидемиологических требований Роспотребнадзора. На стадион в Грозный принудительно свозят даже жителей районов, в том числе женщин, а по окончании матча им зачастую приходится добираться домой самостоятельно, заявили в апреле опрошенные "Кавказским узлом" жительницы республики.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".