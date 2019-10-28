Стычка между футболистами молодежных команд "Арсенал" и "Ахмат" произошла в Грозном

28 октября 2019, 01:08

Во время матча между молодежными командами "Ахмат" и "Арсенал" произошла массовая потасовка, которая завершилась удалением с поля трех футболистов.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября в Грозном сыграли "Ахмат" с "Арсеналом". Матч завершился ничьей 1:1.

Перед матчем основных команд "Ахмат" и "Арсенал" на стадионе имени Билимханова в Грозном состоялась игра между молодежных клубами в рамках 14-го тура молодежного первенства России по футболу. Игра завершилась победой гостей.

Во время игры на поле произошла массовая потасовка. Видео инцидента выложено в соцсетях. На ролике видно, как игрок "Ахмата" падает на поле, вероятно, после нарушения, допущенного одним из соперников. Трое его одноклубников начинают толкать футболиста "Арсенала", после чего завязывается потасовка.

Сотрудник Минспорта Чечни подтвердил, что на поле произошла небольшая стычка

"Драки как таковой не было. Просто небольшая потасовка между игроками. Такое случается... Была стычка, за что с поля были удалены Хизриев и Денилханов - игроки «Ахмата» и Мельников из «Арсенала». На этом инцидент был исчерпан. С происшествием будет разбираться руководство клуба", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Болельщики, присутствовавшие на игре, рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что стычка между игроками случилась в конце первого тайма. В потасовке приняли участие игроки обеих команд.

"Нашего игрока грубо сбили с ног, после чего и началась драка. Игроки начали просто толкать друг друга руками, а потом случилась небольшая драка. На поле выбежали запасные игроки «Ахмата» и «Арсенала» и тренеры. Длилось это недолго", - рассказал грозненец Ислам.

"Прямо во время игры между футболистами с нашей стороны и «арсенальцами» случилась драка. Потасовку начали основные игроки. Потом к ним присоединились и запасные. Последние, правда, вместе с судьями и тренерами больше разнимали дерущихся. Судья удалил с поля двух наших и одного из «Арсенала». В микрофон выкрики были разные в адрес судьи, крики и тому подобное. Второй тайм прошел без происшествий", - рассказал болельщик Асланбек.

"Где-то около минуты, может, чуть больше, это все длилось. Судьям и тренерам удалось успокоить ребят (игроков). Судья три красные карточки показал - двум ребятам из «Ахмата» и одному из «Арсенала». Конечно, на трибунах было недовольство, пошумели немного. Обиднее всего, что наши проиграли", - отметил грозненец Аслан.

Спортивный журналист газеты "Дагестанская правда", корреспондент телеканала "Матч ТВ" Магомед Батыров назвал подобные стычки рядовым событием для футбола.

"Такие стычки, переходящие в драки (которые закачиваются без серьезных травм) - довольно распространены и среди молодежных команд, и даже среди «взрослых». Причем это общее явление - кавказский футбол в этом смысле никак не выделяется. Дело в том, что футбол - это игра с максимальным уровнем соперничества и с максимальными нервами", - сказал он 27 октября корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, поскольку речь шла о "несерьезной стычке", то максимальное наказание, которое грозит футболистам - дисквалификация на один-два матча, а клубы могут оштрафовать на небольшую сумму.