26 октября 2019, 18:58

"Ахмат" сыграл вничью с "Арсеналом" на своем поле

Встреча футболистов "Ахмата" и "Арсенала" в 14-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября "Ахмат" проиграл "Локомотиву" домашний матч в Грозном. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды. Ранее, 30 сентября, грозненский клуб со счетом 2:0 проиграл команде "Сочи" в матче 11-го тура РПЛ. Ушедшего в отставку после этого матча главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов. 

Матч "Ахмата" с "Арсеналом" состоялся сегодня на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном. Первый гол на 20-й минуте забил футболист "Ахмата" Андрей Семенов, на 77-й минуте игрок тульской команды Эванс Кангва сравнял счет, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

По итогам игры, которая завершилась около 18.30 мск, "Ахмат" с 13 очками занимает 14 место в турнирной таблице.

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 октября в матче двенадцатого тура чемпионата России, обыграв на стадионе "Нефтяник" в Уфе одноименный футбольный клуб со счетом 1:0, следует из данных официального сайта Российской премьер-лиги.

Справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, опубликована на "Кавказском узле". Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Бюджетники и студенты сообщили о вынужденном посещении "Ахмат Арены"", "Ахмат" обыграл "Ростов" в Грозном", "Власти Чечни отреагировали на огласку принудительной явки на матчи "Ахмата"

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