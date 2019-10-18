18 октября 2019, 23:41

"Ахмат" проиграл "Локомотиву" домашний матч в Грозном

Встреча футбольных клубов "Ахмат" и "Локомотив" в столице Чечни завершилась со счетом 2:0 в пользу московской команды.

Как писал "Кавказский узел", 30 сентября футболисты клуба "Ахмат" со счетом 2:0 проиграли команде "Сочи" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги, проходившем на стадионе "Фишт" в Сочи. Ушедшего в отставку после этого матча главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов. Новый тренер поставил цель привлечь болельщиков на стадион.

Встреча в рамках тринадцатого тура Российской премьер-лиги состоялась сегодня на стадионе «Ахмат-Арена», сообщил "Чемпионат.com". Первый гол на 23-й минуте забил полузащитник московской команды Александр Коломейцев, второй - на 86 минуте полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу.

По итогам игры, которая завершилась в 19.30 мск, "Ахмат" с двенадцатью очками занимает 14 место в турнирной таблице, сообщил ТАСС.

Последнюю победу "Ахмат" одержал 5 октября в матче двенадцатого тура чемпионата России, обыграв на стадионе «Нефтяник» в Уфе одноименный футбольный клуб со счетом 1:0, следует из данных официального сайта Российской премьер-лиги.

Справка о клубе "Ахмат", который до 2017 года носил название "Терек" и был переименован в честь отца Рамзана Кадырова, опубликована на "Кавказском узле". Подробности о переименовании клуба можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Примечание:

"Ахмат" обыграл "Ростов" в Грозном", "Власти Чечни отреагировали на огласку принудительной явки на матчи "Ахмата",  "Ахмат" в домашнем матче обыграл "Оренбург".

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