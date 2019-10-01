Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов

01 октября 2019, 05:38

Ушедшего в отставку с поста главного тренера "Ахмата" Рашида Рахимова сменил Игорь Шалимов. Новый тренер поставил цель привлечь болельщиков на стадион.

Как писал "Кавказский узел", встреча футбольных клубов "Ахмат" и "Сочи" в матче 11-го тура Российской премьер-лиги 30 сентября завершилась со счетом 2:0 в пользу сочинской команды. По итогам этой игры "Ахмат" с девятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице. После матча президент "Ахмата" Магомед Даудов раскритиковал игру команды и принял отставку ее главного тренера Рашида Рахимова. При этом он отметил, что "в ближайшее время клуб определится с назначением нового главного тренера".

Рашид Рахимов был главным тренером "Терека" (прежнее название "Ахмата") с осени 2013 года до 2017 года. С декабря 2017 года пост главного тренера занимал Михаил Галактионов, который ушел в отставку в апреле 2018 года. 2 сентября того же года о своей отставке заявил преемник Галактионова Игорь Ледяхов. В сентябре 2018 года Рахимов вернулся на пост главного тренера "Ахмата".

Президент "Ахмата" Магомед Даудов сообщил на своей странице в соцсети Instagram о том, что главным тренером клуба назначен Игорь Шалимов.

"Руководство футбольного клуба обязано предвидеть любое развитие ситуации и предпринимать незамедлительные решения. Рашид Рахимов подал в отставку, а уже 5 октября команде предстоит выездная игра с "Уфой". Занять должность главного тренера я предложил российскому специалисту Игорю Шалимову", - написал Даудов.

При этом он отметил, что Шалимов "вместе с помощниками незамедлительно прибудут в расположение команды и приступят к работе".

Даудов также сообщил, что в тренерский штаб "Ахмата" войдут Магомед Адиев (старший тренер), Равиль Сабитов и Андрей Митин.

Под публикацией Даудова по данным на 05.37 мск сегодня, 1 октября стоит 1077 отметок "Нравится" и 45 комментариев.

"Шалимов - опытный тренер", - написал пользователь atukhadziev_95.

"С новым тренерским составом команда заиграет еще лучше", - считает galaksi_000.

"Перемены давно назревали", - отметил istibitel9.

"Надеемся на хорошие игры", - написал mak_simus8291.

Игорь Шалимов прокомментировал новое назначение, назвав чеченскую команду "солидным клубом".

"Ситуация, глядя на таблицу, непростая. Задача - выправить эту ситуацию... "Ахмат" солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных - вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат", - заявил он "Спорт-экспрессу".

Работники бюджетной сферы и студенты в Грозном неоднократно жаловались на принуждение к посещению футбольных матчей с участием "Ахмата". К примеру, в апреле перед матчем между чеченским клубом и "Локомотивом" жители республики получили строгие распоряжения от руководства предприятий и вузов прийти на стадион и во время игры активно болеть за "Ахмат". Однако после того, как блогер Тумсо Абдурахманов раскритиковал эту практику, власти республики перестали принуждать посещать матчи, а вместо этого зазывали на стадион розыгрышем призов.

Игорь Шалимов - чемпион СССР в составе "Спартака" (Москва), победитель Кубка УЕФА и серебряный призер чемпионата Италии с "Интером", а также чемпион Европы 1990 года в составе молодежной сборной СССР. Тренировал "Краснознаменск" (Московская область), "Уралан" (Элиста), основную и вторую команды "Краснодара", "Химки" и женскую сборную России, пишет ТАСС.