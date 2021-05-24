Болельщики сочли лицемерием призывы к Дзюбе об извинениях

24 мая 2021, 15:30

Приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на сталионе в Грозном, указали читатели спортивных сайтов, раскритиковавшие слова бывшего тренера "Ахмата" Вячеслава Грозного и его призывы к игроку "Зенита" Артему Дзюбе извиниться за слова о чеченской столице.

Как информировал "Кавказский узел", 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" в Чечне. Пользователи Instagram возразили, что Дзюба просто поделился впечатлениями, и это не предмет для извинений.

О своих впечатлениях от матча в Грозном Артем Дзюба рассказал в интервью YouTube-каналу "Грустная Передача о Футболе", опубликованном 16 мая. "Там атмосфера сама по себе такая — угнетает... Враждебно настроено. Раньше, еще когда в микрофон кричали — заводятся моментально. Тяжело матчи там всегда даются почему-то", - сказал он. Это видео, к 15.30 мск 24 мая, собрало 47752 просмотра, на 3,1 тысячи отметок "нравится" приходятся 209 отметок "не нравится". Это двухчасовое интервью, и краткое высказывание о Грозном не вызвало интереса у пользователей хостинга - этой теме посвящен лишь один из 606 комментариев, оставленных под публикацией. "Республика анекдотических извинений теперь прицепилась к Дзюбе", - написал Мамкин Брат.

Читатели издания "Чемпионат" раскритиковали Вячеслава Грозного за слова о кавказском гостеприимстве, которое оказывается соперникам команды "Ахмат". "Вот же лицемерная личность - какие там болельщики неадекваты, все видели. Гостеприимностью и не пахло там!" - написал alleks88. Его комментарий собрал 22 "лайка". "Ну вот про Грозный он (Артем Дзюба. - Прим. "Кавказского узла") ничего такого обидного не сказал. Атмосфера там действительно как будто воинственная на стадионе. Тем более, "Ахмат" в матчах с "Зенитом" и "Спартаком" реально костьми ложиться, поэтому соперник неудобный", - указал irwb.

Другие интернет-пользователи, как и сам Артем Дзюба в своем интервью, напомнили о прежней практике поддержки грозненской команды во время матчей на "Ахмат-арене" через микрофон. "Грозный о чём говорит? Бредит? <...> эта поддержка своей команды в микрофон диктора на стадионе? Это дикость!" - высказался dobriypalach.

Вячеслав Грозный, предлагая Дзюбе извиниться, отметил, что в самой Чечне футболиста даже не укорят - из уважения к гостю. "На Кавказе написано: "Гость — от Всевышнего". Он находится в хорошем смысле под защитой, при поддержке, уважении местными жителями. Там к гостям относятся очень хорошо, я на себе это хорошо чувствовал. <...> Нет, там никто слова не скажет, но будут удивлены, это неприятно", — заявил бывший тренер грозненской команды.

Читатели "Чемпионата" привели в пример инцидент на матче между "Зенитом" и "Ахматом" в марте 2020 года. "А не в прошлом ли году, на матче с Зенитом, обезумевшее стадо местных жителей, перевозбудившись от вида голых мужских торсов, всем стадионом кинулось линчевать гостевой сектор?" - написал jah666, собрав 64 "лайка".

"Теперь скажи - там хоть кто-то пострадал? Вроде никого не тронули", - возразил на это lukin, однако его комментарий получил сразу шесть "дизлайков" и ни одного "лайка".

Среди вынужденных зрителей футбольных матчей на "Ахмат арене" немало девушек и женщин, что способствовало конфликту между фанатами "Ахмата" и "Зенита" 4 марта 2020 года, когда местные жители сочли нарушением чеченских традиций оголение торса гостями из Санкт-Петербурга. За этот инцидент Российский футбольный союз обязал "Ахмата" выплатить штраф и провести один матч без болельщиков.

Пользователь kreu4i в связи со словами Вячеслава Грозного о кавказском гостеприимстве указал на еще более давний инцидент. "А не там ли избили молодого парня прямо на футбольном поле? Хочется у Грозного спросить", - написал он, собрав 72 "лайка".

"Гость от Всевышнего? Ну только не в Грозном! Ты расскажи про эту поговорку Спартаку Гогниеву, которого избили не то что в самом Грозном, а прямо на стадионе при свидетелях, причем били толпой!", - написал, в свою очередь nakuri9999bobra, комментарий которого собрал 43 "лайка".

4 ноября 2011 года матч между командами "Краснодар" и "Терек" (название "Ахмата" до 2017 года) в Грозном был прерван из-за потасовки игроков на поле. Кубанский футболист Гогниев в результате был госпитализирован, ему потребовалась операция. ФК "Краснодар" потребовал от "Терека" найти виновных, но грозненский клуб назвал зачинщиком беспорядков самого Гогниева. Российский футбольный союз дисквалифицировал Гогниева на шесть матчей турнира молодежных команд и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. "Терек" был оштрафован на 500 тысяч рублей, указано в справке о клубе "Ахмат", составленной "Кавказским узлом".

Всего к 15.30 мск 24 мая публикация на сайте "Чемпионата" о требованиях к Дзюбе об извинениях, сделанная 21 мая, собрала 101 комментарий.

Читатели Sports.ru также напомнили об инциденте с Гониевым. Комментарий анонимного пользователя с вопросом "а не там ли избивали молодого парня прямо на футбольном поле?" собрал 415 "лайков". "Он не извинился!" - пошутил в ответ Адольф Ездунов.

Подробнее о практике публичных извинений, которая вышла далеко за пределы Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Комментаторы не нашли ничего оскорбительного в словах Дзюбы. "Ничего плохого Дзюба не сказал", - написал Илья Галкин 22 мая. "Видимо, о Чечне, как о покойнике — либо хорошо, либо ничего", - высказался в тот же день Malygos. "Ничего агрессивного Дзюба не сказал. Он высказался про свои чувства от атмосферы на стадионе. И что, все, кто приезжает играть в Грозный, должны (прямо обязаны) быть в экстазе от общей атмосферы на стадионе? <...> Раздули тему, там где говорить не о чем. Нормальное интервью было у Дзюбы, он никого не оскорбил", - подчеркнул korablev, комментарий которого собрал 184 "лайка".

В поддержку Артема Дзюбы высказались даже те болельщики, которые недолюбливают этого футболиста. "О, вот и классика с извинениями подъехала. Из двух зол я за Дзюбу в данной ситуации", - написал frol92. Его комментарий стал самым популярным и собрал 1071 "лайк".

"Улучшить безопасность в регионе и на стадионе - нет, сделать привлекательным регион для туристов и инвесторов - нет, заставлять всех извиняться за высказывания - да, дон!" - написал _Silent bob_, спародировав манеру Рамзана Кадырова вставлять в речь непереводимое "дон". Этот комментарий собрал 224 "лайка". "Чуть что, начинают угрожать расправой, словно мы в XVI веке живем", - добавил metropolitan.

Всего к 15.30 мск 24 мая публикация на сайте Sports.ru о требованиях к Дзюбе об извинениях, сделанная 21 мая, собрала 232 комментария.

В "Ахмате" отнеслись к словам Дзюбы с иронией

В пресс-службе клуба "Ахмат" слова Артема Дзюбы объяснили не слишком удачной игрой футболиста в Грозном. "Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак. Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия. Профессионалы, как правило, приветствуют и уважают болельщиков всех команд и городов", — процитировал пресс-службу клуба 17 мая "Чемпионат".

Последний матч "Зенит" - "Ахмат" прошел в Грозном 13 марта и завершился со счетом 4:0 — чеченская команда проиграла "всухую". Третий мяч забил Артем Дзюба, следует из данных на сайте Sportbox.

Напомним, что клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек".

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".