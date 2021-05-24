Артем Дзюба. Фото: Новикова Юлия - http://www.soccer.ru/gallery/34810 https://ru.wikipedia.org

24 мая 2021, 19:06

Дзюба подтвердил свои слова о Чечне после призыва извиниться за них

Футболист "Зенита" Артем Дзюба подтвердил слова о тяжелой атмосфере игр на "Ахмат-арене", за которые его призвал извиниться бывший тренер "Ахмата". Так Дзюба сегодня ответил на вопрос, какого приема ждет в Грозном после своего нелестного отзыва о Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов должен убедить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" на стадионе "Ахмат-арена". Нагнетание конфликта с Артемом Дзюбой не в интересах чеченских властей, а инициатива бывшего тренера "Ахмата" требовать извинений от футболиста за слова о Чечне вряд ли исходила от Кадырова, предположил политолог Алексей Малашенко.

Журналисты задали Артему Дзюбе вопрос: "После твоих слов в «Грустной передаче о футболе», думаешь, тебя нормально примут, когда в следующий раз приедешь к «Ахмату»?". "Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере, там тяжело играть. Все, что дальше — люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то… угодить людям. Чуть не сказал лишнего", — процитировал сегодня слова Дзюбы Sport24.

Дзюба подчеркнул, что предпочитает не реагировать на шумиху вокруг своего интервью. "Просто все мои цитаты выдернули [из контекста]", - привел сегодня слова футболиста "Чемпионат".

Слова Дзюбы об угнетающей атмосфере на стадионе связаны с агрессивным настроем болельщиков и вооруженной охраной "Ахмат-арены", полагает правозащитник Руслан Кутаев. Приезжие болельщики и футболисты игравших с "Ахматом" команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном, указали читатели спортивных сайтов, раскритиковав слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков "Зенита" на "Ахмат-арене" в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Гогниева в 2011 году.

Клуб "Ахмат" ранее назывался "Терек", но был переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также опубликована справка о футбольном клубе "Ахмат".

Подробнее о практике публичных извинений в Чечне и за ее пределами можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин", а также в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" собирает на специальной тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Пользователи соцсетей сочли вынужденным извинение Гуфа перед чеченцами", "Участники свадебного кортежа в Чечне извинились перед силовиками за лихачество", "Видео с извинением жителя Чечни за свалку мусора возмутило пользователей соцсети".

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