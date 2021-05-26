Болельщики поддержали отказ Дзюбы от извинений

26 мая 2021, 16:08

Поступок футболиста Артема Дзюбы, который не стал извиняться за слова о Чечне, достоин уважения, указали читатели спортивных сайтов. Тренеры Вячеслав Грозный и Валерий Газзаев призывами к извинениям выставили республику в дурном свете, указали пользователи Instagram.

"Кавказский узел" писал, что 21 мая бывший тренер футбольного клуба "Ахмат" Вячеслав Грозный заявил, что нападающему "Зенита" Артему Дзюбе следует извиниться за слова об "угнетающей атмосфере" на стадионе "Ахмат-арена". Дзюба имел в виду агрессивный настрой болельщиков и вооруженную охрану "Ахмат-арены", счел правозащитник Руслан Кутаев. Футболист не стал извиняться, и в очередном интервью подтвердил свои слова. Чеченские власти предпочтут "спустить на тормозах" эту историю, так как конфликт с популярным на всероссийском уровне спортсменом не украсит имидж "Ахмата", считают правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов.

Власти и публичные политики в целом обходят стороной истории с принуждением к покаянию. В этом контексте особо смелой выглядит позиция тех, кто извиняться отказался или продолжил критику системы, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Читатели спортивного сайта Sports.ru поддержали Артема Дзюбу, несмотря на неоднозначную репутацию футболиста. "Даже зауважал его сейчас за то, что не стал извиняться и прогибаться", - написал maxxat97, собрав 233 комментария. "Редкий случай, когда [говорю в] поддержу Артема: речь шла о его ощущениях. Кого он оскорбил, при чем тут оскорбления?" - удивился RSI, комментарий которого собрал 109 комментариев. "Вы можете относиться к Артёму как угодно, но здесь он поступил круто! Не стал прогибаться", - отметил Gayar.

"Красавчик, не стал прогибаться", - высказался Андрей. Этот комментарий стал самым популярным - он собрал 424 комментария. "Красавчик. 90% людей в его ситуации в первый же день извинились бы, а Дзюбиньо (то есть Дзюба. - Прим. "Кавказского узла") до конца на своем стоит", - похвалил футболиста Рашпель793.

Пользователь kokakoka напомнил о недавних случаях извинений перед Кадыровым. "Недавно был прямой эфир с Рамзаном <...>, и некий пользователь назвал его шайтаном. <...> Родственникам пришлось записывать видео с извинениями, а самого парня быстро нашли <...>. Вчера пермяк аналогично отозвался о Рамзане в Tik-Tok. Тоже пришлось извиняться на камеру и удаляться из Tik-Tok. А Дзюба держится, молодец. Но он и не говорил ничего оскорбительного", - написал читатель спортивного сайта. "За тех бедолаг некому заступиться, а Дзюбу кто тронет? Он медийная личность", - ответил Spartakus1984.

17 мая Рамзан Кадыров пригрозил уничтожить пользователя соцсети за комментарий "ты не человек, ты просто шайтан", оставленный во время прямого эфира Кадырова в Instagram. Через два дня, 19 мая, государственная телекомпания "Грозный" обнародовала видео с извинениями отца и других родственников комментатора, которым оказался 15-летний уроженец Дагестана, живущий в Подмосковье. Пользователи Instagram сочли эти извинения вынужденными. Пермский блогер, предложивший уволить главу Чечни после принуждения родственников дагестанского подростка к покаянию за комментарий, записал видеообращение, в котором также попросил прощения у Кадырова. Пользователи соцсети попытались сопротивляться практике запугивания критиков Кадырова, организовав "шайтан-флешмоб".

Читатели Sports.ru указали на нелепость обращенных к Дзюбе требований об извинениях. "Вообще, если игрок соперника говорит, что играть неуютно - это как бы комплимент принимающей стороне, так как это значит, что трибуны помогают своей команде побеждать. Возмутившимся словами Дзюбы, стало быть, побеждать не надо?" - отметил Knight82. "Скоро новое правило в русском языке будет. После слова "Грозный", "Чечня" , "Кадыров", нужно будет обязательно вставлять слово "извини"", - сыронизировал nokturn_dns.

К 16.08 мск 26 мая соответствующая публикация на сайте Sports.ru, сделанная 24 мая, собрала 105 комментариев.

Аналогичные комментарии оставили и читатели сайта "Чемпионат". "Все верно сказал, <зачем> извиняться за всяких лизоблюдов и тех, кто пытается пиар себе сделать на этом?", - написал leqion77. Его комментарий собрал 21 "лайк". "При всей неоднозначности Дзюбы, в данном случае он сказал правду. Кто в здравом уме поедет в нынешнюю Чечню с радостью и желанием? Кто поверит, что они там, в Чечне, встретят нас лавашом с солью, а не дубинами?" - заявил thorsteinarfan.

К 16.08 мск 26 мая соответствующая публикация на "Чемпионате", сделанная 24 мая, собрала 15 комментариев.

На фоне споров вокруг интервью Артема Дзюбы болельщики "Зенита" проголосовали за него как за лучшего игрока команды по итогам мая. Дзюба набрал 43,27% голосов респондентов, а его ближайший конкурент - только 25,68%, сообщил 25 мая "Чемпионат".

Отказ Дзюбы от извинений поддержали и читатели Instagram-паблика "Кавказского узла". "Молодец, мужик, так держать. Не то, что эти продажные шакалы, так называемые тренера", - написал arzulum_30.

Afrima_numerolog напомнила, что призывы тренера Вячеслава Грозного поддержал уроженец Северной Осетии, тренер Валерий Газзаев. "Дзюба никого не оскорбил, а просто поделился своими ощущениями. <...> А тут этот тренер, за ним Газзаев... Типа, давай, Дзюба, откажись от своих слов! А от ощущений он как откажется? И Газзаеву, например, какое дело до ощущений Дзюбы? Не нравится, пусть в суд подает. Только на что? Дзюба не так чувствует, как Газзаев?" - написала она.

Пользовательница соцсети добавила, что именно тренеры Грозный и Газзаев, а не Дзюба, выставили Чечню в дурном свете. "А вот прочитает какой-либо путешественник этот бред тренера или Газзаева, и подумает: «Так, сейчас приеду в Грозный, что-то не понравится, и начнут требовать извинений». Так что тренер и Газзаев, по сути, своим выпадом просто подставили город Грозный и его жителей. Если бы не они, на слова Дзюбы и внимания никто бы не обратил", - сказано в другом комментарии afrima_numerolog.

Газзаев считает, что у Дзюбы не было повода для дискомфорта на "Ахмат-арене". "На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола. В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку", — заявил он.

Клуб "Ахмат" переименован в честь первого президента Чечни, отца Рамзана Кадырова. Подробнее об этом рассказывается в материале "Кавказского узла" "Наше имя — "Ахмат": как Кадыров переименовал "Терек". "Кавказским узлом" также подготовлена справка о футбольном клубе "Ахмат".

Случаи публичных извинений на Кавказе собраны в "Хронике публичных извинений на Кавказе". Новости об этой практике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".