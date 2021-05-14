Пользователи соцсети сочли провокацией слова Кадырова в адрес Хабиба

14 мая 2021, 15:44

Рамзан Кадыров своими словами о Хабибе Нурмагомедове спровоцировал споры между чеченцами и дагестанцами, а желание главы Чечни устроить показательный бой неуместно в дни обострения палестино-израильского конфликта, заявили пользователи Instagram.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 мая глава Чечни объявил, что готов выплатить Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за победу над бойцом клуба "Ахмат". Рамзан Кадыров упрекнул дагестанского бойца в выступлениях под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC), а не под флагом России или Дагестана.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. 24 октября 2020 года дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, объяснив это данным матери обещанием. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, подготовленной "Кавказским узлом".

Многие читатели Instagram-паблика издания "Грозный-информ" раскритиковали слова Кадырова как провокационные, разжигающие споры между чеченцами и дагестанцами. "Очнись и определись: ты глава республики или блогер-провокатор. Явно Дагестан тебе жить мешает", - написал сегодня snamil_05dag. "Стравливать братьев между собой - зачем?" - спросил сегодня в комментариях musa_kadyrov_. "Это он так пытается поднять престиж своего клуба, что ли? Печально", - высказался mrx777000. "Хайп хотят поднять. <...> И Хабиб сейчас должен высказаться негативно в их адрес? Чего они добиваются?" - удивился _artelos.

"Мое мнение такое, что не стоит сталкивать две нации <...>. Прежде чем громко заявлять, надо думать о последствиях", - написал пользователь oyoydoyfyo, комментарий которого собрал 26 "лайков". "Братья-чеченцы, огромное уважение вам - несмотря на это обострение, есть такие люди <...>, кто не одобряет такое высказывание", - отметил maga.boroda_1111.

Однако другие не увидели в словах Кадырова ничего оскорбительного. "Кто-то оскорбил вашего Хабиба или же принизил его достоинства? Рамзан просто в шуточной форме предложил подраться за гонорар. Что вы тут беситесь, как будто его попросили унизиться за эти деньги!" - возмутился batukaev_686. "Может, он пошутил, а вы тут войну устроили", - высказался imran6891. "Он дружит с Хабибом, и они уважают друг друга. <...> Чисто спортивный интерес", - заявил сегодня a.abubakarov_95.

После громкой победы в 2018 году над Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов получил от фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил ему Рамзан Кадыров. Пользователи соцсетей тогда высказывали сожаление по поводу близкого общения спортсмена с Кадыровым и Путиным. В 2019 году, когда произошел конфликт из-за чеченских дорожных знаков на границе Чечни и Дагестана, Нурмагомедов возложил ответственность за противостояние на дагестанскую сторону. Действия чеченских властей спортсмен не покритиковал.

Ряд комментаторов выразил возмущение заявлением Кадырова о том, что Хабиб Нурмагомедов - "проект UFC". "Хабиб - проект своего отца, а не UFC", - напомнил gshm19801702 о том, что Нурмагомедова с детства тренировал собственный отец, известный тренер Абдулманап Нурмагомедов. "Если Хабиб проект UFC - то ты проект [президента России Владимира] Путина", - заявил Кадырову andryecom.

Читателей паблика также возмутило, что заявления Кадырова прозвучали на фоне обострения палестино-израильского конфликта. "У Кадырова <...> утром Палестина, [а] вечером бои", - написал ruslanalibagandov98. "Пока убивают и ущемляют наших братьев-мусульман, давайте будем говорить о грязных боях, ведь это важнее", - сыронизировал sss_9_6. "Этот гонорар (обещанный Кадыровым Нурмагомедову. - Прим. "Кавказского узла") можно отдать нашим нуждающимся, а бойцов клуба "Ахмат" можно отправить в Палестину", - написал adrenalin323. Этот комментарий стал одним из наиболее популярных и собрал 132 "лайка".

Рамзан Кадыров 10 мая призвал власти Израиля извиниться перед мусульманами после столкновений между израильской полицией и палестинцами. На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнувший, что они не отражают официальную позицию властей страны. Ранее Кадыров заявлял, что готов сложить с себя полномочия главы Чечни и "всю оставшуюся жизнь в качестве добровольца охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе" в Иерусалиме.

"С чего бы в такой тяжелый период для мусульман в голову президента Чеченской Республики пришел бой Хабиба и бойцов "Ахмата"?! Хотите доказать, кто круче - Дагестан или Чечня?! Круче всех тот, кто скромен, смирен <...> Травля - [один] из тяжелых грехов", - высказался burgomister_719.

Многие читатели паблика призвали Кадырова раздать нуждающимся деньги, обещанные Нурмагомедову в качестве гонорара. "Дай денег больным и неимущим", - написал arslan_kzn_001. "Потратьте эти деньги во благо своего нищего народа", - посоветовал non0000000044. "Займись, чем тебе положено! Из чьего кармана гонорары давать будешь?" - возмутился vladimir_8715.

Сама по себе идея боя Нурмагомедова с бойцами "Ахмата" интереса у читателей паблика не вызвала. "Делать нечего, других у вас нет забот", - заявила anatommila. "Рамзан заскучал, развлечений захотелось", - предположил magik_wand_2.

К 15.43 мск 14 мая эта публикация, сделанная на странице grozny_inform 13 мая, собрала 3118 "лайков" и 373 комментария. У паблика 701 тысяча подписчиков.

Схожие комментарии оставили и читатели паблика "ЧП. Грозный". "Скучно [Рамзану] Ахматовичу, вот наводит суету, как большой избалованный ребенок", - написал сегодня rus.05omarov.

Пользователь albor1573, в свою очередь, припомнил Кадырову недавние споры вокруг спортивных побед его несовершеннолетних сыновей. "Видели мы, как твои сыновья побеждают - там ты платишь любые деньги за победу, верно говоришь", - сыронизировал он. Этот комментарий собрал 34 "лайка".

После того как 13-летний Адам Кадыров в ходе поединка на турнире "Время Легенд-6: Спецоперация" победил техническим нокаутом бойца из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова, авторы многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях указали, что рефери начал отсчитывать нокдаун, хотя Биттиров не касался пола рукой или коленом. Поражение Биттирова объясняли и подкупом, и страхом перед главой Чечни. За победами сыновей Кадырова часто стоят тренеры и организаторы турниров, которые входят в окружение главы Чечни и не хотят его расстраивать, предположили чеченские правозащитники Оюб Титиев и Руслан Кутаев. На секунданта проигравшего Адаму Кадырову спортсмена из Нальчика могла подействовать общая атмосфера на турнирах в Чечне, и он решил выбросить полотенце с целью избежать возможных проблем, счел московский тренер по боксу.

Читатель паблика havazh59_95 призвал не спорить, а дождаться реакции самого Нурмагомедова. "А что Рамзан сказал не так? <...> Тут ничего обидного нет. Пусть Хабиб сам прокомментирует, что он думает о словах Кадырова, только честно. Адвокаты ему не нужны", - написал havazh59_95.

К 15.43 мск 14 мая эта публикация, сделанная 13 мая, собрала 939 "лайков" и 90 комментариев. У паблика 109 тысяч подписчиков. К этому времени Нурмагомедов не разместил на своей странице в Instagram никаких комментариев относительно высказываний Кадырова и его предложений.