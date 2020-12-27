Владимир Минеев. Скриншот публикации на странице Минеева в Instagram https://www.instagram.com/p/CJRMHl_FbUn/

27 декабря 2020, 15:11

Оппонент Исмаилова оштрафован после массовой драки на турнире MMA

Суд в Москве приговорил бойца ММА Владимира Минеева к штрафу в 10 тысяч рублей по делу о драке болельщиков после конфликта Минеева с бойцом из Дагестана Магомедом Исмаиловым.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря стало известно, что Кунцевский суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей дагестанского бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире в Москве. Исмаилов признан виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

24 декабря на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла стычка, переросшая в массовую драку. Дерущихся разняли силовики, турнир был прерван. Исмаилов получил легкое повреждение носа. На видео запечатлено, как Исмаилов делает замах в сторону Минеева и в ответ получает микрофоном по лицу. Пользователи Instagram раскритиковали участников массовой драки.

Кунцевский райсуд Москвы оштрафовал бойца ММА Владимира Минеева за массовую драку на турнире, также признав его виновным по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ, пишет сегодня РИА Новости.

Минееву, как и ранее Исмаилову, назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, информирует ТАСС.

Владимир Минеев, по состоянию на 15.00 мск, не прокомментировал решение суда на своей странице в Instagram. Последняя публикация на его странице размещена вечером 26 декабря, в ней он заверил, что с ним "все отлично, ни царапинки".

Напомним, Магомед Исмаилов указан в числе бойцов промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (АСА), основанной в 2014 году на базе грозненского бойцовского клуба "Ахмат". Конфликт на турнире ММА в Москве, возникший после стычки Исмаилова и Минеева, вошел в противоречие с принципами АСА: на ее сайте указано, что "недопустимы взаимные оскорбления спортсменов или разборки за пределами клетки".

Примечание:

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