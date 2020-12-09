09 декабря 2020, 19:50

UFC расторг контракт с дагестанским бойцом Антигуловым

Руководство UFC разорвало контракт с дагестанским бойцом Хаджимурадом Антигуловым, которого пользователи соцсети раскритиковали за драку на свадьбе. Антигулов и еще пять бойцов уволены с целью освободить место новичкам, пояснили в UFC.

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого во время свадьбы один из гостей толкнул другого, между обоими после этого завязалась драка. Пользователи соцсети "ВКонтакте" пояснили, что один из дерущихся - дагестанский спортсмен UFC Хаджимурад Антигулов. Спортсмен неуважительно относился к гостьям, присутствующим на свадьбе и один из гостей сделал замечание, после чего Антигулов нанес ему травмы, отметили комментаторы.  Хаджимурад Антигулов отверг обвинения в избиении гостя на чужой свадьбе, заявив, что не принимал участия в драке. Пользователи Instagram осудили инициатора конфликта.

33-летний Хаджимурад Антигулов выступал в UFC с 2017 года. На его счету 20 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах. В октябре российский боец уступил соотечественнику Максиму Гришину на турнире организации в Абу-Даби, пишет РИА "Спорт".

UFC разорвал контракт с бойцом смешанного стиля (ММА) Хаджимурадом Антигуловым, сообщило профильное спортивное издание BJ Penn. Кроме Антигулова, контракт расторгнут с дагестанским бойцом Сапарбеком Сафаровым, американцем Мэттом Уиманом, канадцем Коулом Смитом и уругвайским спортсменом Эдуардо Гарагорри, говорится в сообщении.

Антигулов провел в лиге шесть боев, выиграл два поединка и уступил четыре раза подряд, сообщил сегодня "Советский спорт". Сафаров провел в американской лиге четыре боя – одна победа, три поражения, пишет "Мирмол".

В UFC приняли решение сократить до 60 бойцов, так как намерены освободить места для новичков, но не хотели разрывать контракты во время пандемии, пояснил президент организации.

Примечание:

"За инцидентом в Калининграде последовали извинения родителей уроженцев Дагестана", "Ингушский боец Яндиев освобожден из-под стражи", "Бурное празднование победы Нурмагомедова в Дагестане вызвало критику в соцсети".

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