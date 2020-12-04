Боец UFC отказался признать себя участником драки на свадьбе в Дагестане

04 декабря 2020, 12:47

Дагестанский боец UFC Хаджимурад Антигулов отверг обвинения в избиении гостя на чужой свадьбе, заявив, что не принимал участия в драке. Пользователи Instagram осудили инициатора конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 декабря в соцсетях распространился ролик, на кадрах которого во время свадьбы один из гостей толкнул другого, между обоими после этого завязалась драка. Пользователи соцсети "ВКонтакте" пояснили, что один из дерущихся - дагестанский спортсмен UFC Хаджимурад Антигулов. Спортсмен неуважительно относился к гостьям, присутствующим на свадьбе и один из гостей сделал замечание, после чего Антигулов нанес ему травмы, отметили комментаторы.

33-летний Хаджимурад Антигулов выступает в UFC с 2017 года. На его счету 20 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах. В октябре российский боец уступил соотечественнику Максиму Гришину на турнире организации в Абу-Даби, сообщил РИА "Спорт"

Сотрудник пресс-служба управления МВД по Дагестану отказался сегодня сообщить, было ли возбуждено уголовное дело после драки с участием Антигулова, передал корреспондент "Кавказского узла".

В свою очередь Хаджимурад Антигулов заявил, что не наносил ударов оппоненту. "За одну ситуацию на которой видно, что я даже не бью человека (первым бьют меня. И это везде видно) все стали судьями и не следят за своими словами. Толпой тоже никого не били", - написал он 3 декабря на своей странице в Instagram.

Спортсмен заявил, что не хотел, чтобы видео оказалось в интернете. "Ситуация получилась некрасивая, весь Дагестан и все спортивное сообщество было выставлено в неправильном свете. <...> Очень просил не выкладывать этот видеоролик потому что он будет сеять только вражду между людьми и разделять их. Этого мне не хотелось. Я и мои близкие не раз об этом говорили и готовы были оплатить и лечение этому парню, и решать все мирно", - написал Антигулов.

К 12.45 мск 4 декабря, запись, размещенная на странице бойца UFC, на которую подписаны около 56,1 тысячи подписчиков, набрала 4011 отметок "нравится". Возможность комментирования публикации отключена автором.

Cостояние здоровья мужчины, подравшегося с Антигуловым, тяжелое. Пострадавшего зовут Расул, и он несколько раз делал предупреждение о недопустимом поведении спортсмену, сказано в публикации, размещенной 3 декабря на странице Instagram-паблика golos.dagestana. "Расул несколько раз сделал предупреждение <...>. После того, как до них не доходило, он отправил в нокаут профбойца UFC", - говорится в публикации.

К 12.45 мск 4 декабря, запись, размещенная в Instagram-паблике golos.dagestana, на который подписаны около 1 млн подписчиков, набрала 31,2 тысячи просмотров и 1996 комментариев. Часть пользователей потребовала наказать спортсмена. "И какое наказание получила эта шайка?" – задался вопросом пользователь abvgd_23. "Надеюсь справедливость восторжествует и виновники ответят по закону. Такое не должно сходить с рук без наказано", – заявил izrail_vs.rf. "Надеюсь этого борца накажут", – поддержал это мнение пользователь dr.cosmetolog05.

Другая часть комментаторов осудила избиение гостя свадьбы на глазах семьи. "При жене и детях позор нет среди них достойного называть мужчинами", – возмутился пользователь gadji_500_. "На глазах жены и детей… Более подлого придумать сложно", – согласился пользователь griseus_lupus_.