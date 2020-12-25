Драка с участием бойца из Дагестана вошла в противоречие с правилами организатора боев

25 декабря 2020, 13:48

Массовый конфликт на турнире ММА в Москве, возникший после стычки дагестанского бойца Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, противоречит принципам промоутерской компании из Чечни Absolute Championship Akhmat, следует из ее устава. Представители властей Чечни, ранее демонстративно реагировавшие на подобные инциденты, обошли конфликт вниманием.

24 декабря на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым стычка, переросшая в массовую драку. Дерущихся разняли силовики, турнир был прерван, сообщил один из организаторов мероприятия. "Участники отказались от медицинской помощи. Исмаилов получил легкое повреждение носа", – привел 24 декабря ТАСС его слова.

На странице Fight Nights Global TV в YouTube 24 декабря опубликован ролик о массовой драке на турнире Fight Nights Global Winter Cup. Между Исмаиловым и Минеевым происходит напряженный диалог на ринге, в какой-то момент Исмаилов сделал замах в сторону Минеева, на что тот нанес ему легкий удар микрофоном в область лица. Дагестанский боец попытался ударить Минеева. После чего между ними возникла драка, в которую начали ввязываться прочие участники вечера.

"Просьба всех успокоиться, выйти за клетку", – обратился к участникам потасовки ведущий вечера. "Посмотрите, что происходит, форменный беспредел", – поддержал его ведущий эфира. Участники потасовки продолжили драку несмотря на просьбу ведущего прекратить ее. "Так не делается. Нужно объявить официально дату боя и провести его без посторонних лиц", – отметил ведущий эфира.

"Друзья, мы в прямом эфире! Не позорьте Москву", – обратился к присутствующим в зале ведущий вечера.

Магомед Исмаилов указан в числе бойцов промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Согласно списку, размещенном на ее сайте, он выступает в полутяжелом весе. При этом среди перечисленных принципов компании, которые также указаны на ее сайте, отмечены уважение и дисциплина. "Все споры между нашими бойцами решаются в день поединка. У нас не допустимы взаимные оскорбления спортсменов или разборки за пределами клетки. Спорт всегда на первом месте. Мы категорически против того, чтобы турниры превращались в шоу и "светские" мероприятия", – сказано в опубликованном тексте.

Absolute Championship Akhmat — российская промоутерская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе бойцовского клуба "Ахмат", сообщается на сайте Sovsport.ru.

Власти Чечни проигнорировали стычку бойцов на вечере ММА в Москве

К 13.55 мск на странице Рамзана Кадырова и Магомеда Даудова нет реакции на массовую драку на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве.

Напомним, что опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты считают, что в Чечне показательно борются за нравственность, в том числе с хулиганством, к проявлению которого можно отнести драку бойцов ММА. Власти региона принуждают к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. В апреле власти региона вернули в республику трех молодых людей и убедили их за отказ оплатить поездку на такси в Москве публично попросить прощения.

Сразу 47 уроженцев республики были доставлены из Москвы в Грозный в марте. ЧГТРК "Грозный" назвала их в своем репортаже "наркоманами, хулиганами и ворами". А в октябре 2018 года глава Чечни Рамзан Кадыров жестко отреагировал на ролик с уроженцем Чечни, который бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила".

Позже молодой человек публично извинился за свой поступок и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где был направлен на уборку улиц. Рамзан Кадыров считает угрозой своему имиджу любые негативные события, в которых участвуют чеченцы, считают активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают нарушителей. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Во время действия режима самоизоляции силовики собирали нарушителей вместе и проводили с ними беседы, записывая происходящее на видео.

Запись о драке на на турнире Fight Nights Global Winter Cup была опубликована 24 декабря в Instagram-паблике grozny_inform, на который подписаны около 403 тысяч пользователей. К 13.55 мск 25 декабря публикация набрала около 33 тысяч просмотров и 86 комментариев. Большинство их авторов возмутились поведением бойцов. "Вы называете это спортом, но забываете, что спорт – это дисциплина и нормы поведения прежде всего. Это не война и не разборки на районе", – отметил в частности пользователь 95_magomedovich_95. "Стыд и позор тем кто заскочил в клетку и начал массовую драку", – поддержал пользователь с ником gornyi_kray_95.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".