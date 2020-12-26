Боец Исмаилов оштрафован за драку на турнире ММА

26 декабря 2020, 19:23

Суд в Москве счел дагестанского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова виновным в массовой драке на турнире Fight Nights Global Winter Cup и назначил ему 10 тысяч рублей штрафа. Исмаилов утверждает, что боец Владимир Минеев провоцировал его.

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве между бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым произошла стычка, переросшая в массовую драку. Дерущихся разняли силовики, турнир был прерван. Исмаилов получил легкое повреждение носа. На видео запечатлено, как Исмаилов делает замах в сторону Минеева и в ответ получает микрофоном по лицу. Instagram-пользователи раскритиковали участников массовой драки.

Магомед Исмаилов указан в числе бойцов промоутерской компании Absolute Championship Akhmat, основанной в 2014 году на базе бойцовского клуба "Ахмат". На сайте компании указано, что "недопустимы взаимные оскорбления спортсменов или разборки за пределами клетки".

Кунцевский суд оштрафовал на 10 тысяч рублей бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова за провокацию массовой драки болельщиков на турнире в Москве. "Суд признал Магомеда Исмаилова виновным по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ ("Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния")", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы суда ТАСС.

По мнению бойца Александра Шлеменко, драку спровоцировал Владимир Минеев. "Минеев был там с целью того, чтобы спровоцировать конфликт с Магомедом. Это однозначно. Команда Исмаилова говорит в последнее время, что Минеев им не интересен", - привело слова Шлеменко издание.

Магомед Исмаилов рассказал, что Минеев сам подошел к нему перед боем с другим спортсменом, Александром Гребневым. "И говорит: "Ты драться-то будешь со мной?" Я говорю: "Ты что, драться хочешь?" - рассказал Исмаилов. По его словам, бойцы повторяли эти вопросы друг другу не один раз, но в перепалку это не перешло. После боя Минеев решил обратиться к Исмаилову по микрофону. "Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться. А то все люди думают, что ты испугался", - говорит Минеев на видео, включенном Исмаиловым в ролик, опубликованный им в собственном YouTube-канале "Лысый хищник".

Исмаилов признал, что конфликт мог и не перерасти в драку. "Просто он меня выбешивал. Отвратительное поведение, неуважительное", - пояснил Исмаилов. По его словам, он сделал ложный выпад вперед, которого Минеев испугался. Минеев сделал ответный выпад рукой с микрофоном. "Ему надо было реабилитироваться. Он думал, сейчас он потянется ко мне, и я тоже дернусь. А я не дернулся (то есть не уклонился от удара. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал Исмаилов. На видео на его носу виден след от удара.

При этом Магомед Исмаилов осудил поведение тех, кто принял участие в потасовке. "Люди, наверное, думали, что хотят мне помочь. Но они мне мешали, на самом деле. Моих ребят, которые не сдержали себя на эмоциональном фоне, я уже поругал. Когда был в клетке, не понимал, что Владимира [Минева] продолжают бить. Мне неприятно было видеть это - это очень плохо, нельзя так нападать на человека", — заключил Исмаилов.