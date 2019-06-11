Хабиб Нурмагомедов раскритиковал власти Дагестана из-за конфликта в Кизляре

11 июня 2019, 23:59

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов, известный дружескими отношениями с Рамзаном Кадыровым, возложил на власти Дагестана ответственность за противостояние на границе с Чечней близ Кизляра. Действия чеченской стороны спортсмен не покритиковал.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июня в сети было опубликовано видео сноса дорожного знака с надписью "Шелковской район", установленного на окраине Кизляра. Демонтированные знаки будут установлены вновь, заявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. К границе двух республик направили большое количество камуфлированной техники. Жители сегодня собрались на народный сход возле одного из указателей Чечни на окраине Кизляра, от 10 до 15 участников акции протеста были задержаны.

На встрече близ демонтированного указателя Даудов отчитал главу Кизлярского района Александра Погорелова. "Вчерашнего события бы не было, если бы (жителям района) объясняли это. Если бы вы сходы делали, если бы ваши депутаты сельских или районных советов встречались бы с молодежью, этой паники бы не было", – заявил Даудов. Также Даудов несколько минут пообщался с жителями Кизлярского района, один из которых предложил демонтировать дорожный указатель. "Ты (указатель) снимешь через мой труп", – возразил Магомед Даудов. "Через твой труп тоже снимем", – ответил житель Дагестана.

Комментарий о ситуации вокруг чечено-дагестанской границы Нурмагомедов опубликовал вечером 11 июня в своем Instagram. Спортсмен обратился ко "всем, обеспокоен ситуацией относительно земель на границе с Чечней".

Нурмагомедов задал вопрос, была ли когда-либо четко зафиксирована граница "между нашими братскими народами". "Как я знаю, проживающие там на границе земляки примерно знали, у кого какая территория. И теперь, когда нам начали ставить границы, соответственно разделяя нас, и на подсознательном уровне у нас пошел раскол, и в этом расколе я вижу виноватых с обеих сторон", – написал боец.

Говоря о виноватых "с обеих сторон", Хабиб Нурмагомедов указал на отсутствие диалога с между властями и жителями, фактически присоединившись к критике Магомеда Даудова в адрес главы Кизлярского района. "Надо с народом считаться, и надо народ собирать, и делиться с народом планами, а для этого у нас ведь есть власть, которая несет за это ответственность", – говорится в посте спортсмена.

Боец дал понять, что не поддерживает протестующих жителей Дагестана. "Мое мнение, что нужно всем вместе собраться, как политикам, так и старейшинам и жителям этого региона, и решить эту проблему, идя навстречу друг другу. [...] Всегда считал и буду считать чеченцев братьями", – добавил он.

Комментариев под публикацией Нурмагомедова нет – спортсмен закрыл возможность комментирования этой записи, хотя пост начинается словами "У меня вопрос ко всем, кто обеспокоен ситуацией относительно земель на границе с Чечней".

После победы над Конором Макгрегором Хабиб Нурмагомедов получил от фонда имени Кадырова автомобиль Mercedes W222 стоимостью не менее шести миллионов рублей. Ключи от машины вручил ему Рамзан Кадыров. Пользователи соцсетей высказывали сожаление по поводу близкого общения спортсмена с Кадыровым и Путиным.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". Соглашение о границе Чечни и Ингушетии осенью 2018 года вызвало массовые протесты в Магасе, "Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".