Кадыров предложил Нурмагомедову поединок с бойцом "Ахмата"

13 мая 2021, 12:42

Глава Чечни объявил, что готов выплатить Хабибу Нурмагомедову любой гонорар за победу над бойцом клуба "Ахмат", упрекнув дагестанского бойца в выступлениях под эгидой Ultimate Fighting Championship, а не под флагом России или Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2020 года дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, так как пообещал матери.

Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. Объявление Нурмагомедова о завершении карьеры, сделанное им после боя с Гэтжи, официально было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, опубликованной на "Кавказском узле".

Фрагмент записи прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram опубликован сегодня в паблике "Дагестанские известия", насчитывающем 303 тысячи подписчиков.

"В UFC он стопроцентно порвал всех, а в "Ахмате" порвет [ли] – вопрос. Я готов выставить его вес (противника в соответствующей весовой категории. – Прим. "Кавказского узла") в "Ахмате" и любой гонорар. Если Хабиб выступит... Я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли в "Ахмате" он любого... В UFC он порвал всех, мы болели за него. А в "Ахмате" мы болеем за наших и посмотрим. Я готов платить больше гонорар, чем UFC", - усмехаясь, говорит на видео глава Чечни.

Кроме того, Рамзан Кадыров в своем прямом эфире назвал Хабиба Нурмагомедова "проектом UFC", сообщает сегодня РИА Новости.

"Хабиб - хороший спортсмен, но он проект UFC, он - 100% проект, потому что у них хорошие отношения с [главой UFC] Дэйной Уайтом, и хорошие бои там бывают. [...] Он тоже знает, что он проект UFC. Если он не проект, то я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, флагом Дагестана, или не знаю, как еще там. Поэтому он, четко зная, на что идет, стал чемпионом. И стал чемпионом, не допуская ошибок. Факт остается фактом, он проект UFC. Я так считаю, и я думаю, что и он тоже согласится. Я не говорю, что Хабиб не чемпион, он чемпион", - цитирует главу Чечни агентство.

Хабиб Нурмагомедов, по состоянию на 12.35 мск, не прокомментировал на своей странице в Instagram заявление Рамзана Кадырова.

Напомним, 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат". Бойцовский клуб "Ахмат" из-за санкций США не сможет привлекать спонсорские средства из-за рубежа и приглашать зарубежных бойцов, указали опрошенные "Кавказским узлом" спортивные обозреватели.

Рамзан Кадыров в свою очередь назвал абсурдными новые санкции, введенные в связи с нарушениями прав человека в республике, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют.