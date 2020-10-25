Нурмагомедов заявил об окончании спортивной карьеры

25 октября 2020, 01:07

Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи заявил, что завершает бойцовскую карьеру, так как пообещал матери.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье. Последний поединок, состоявшийся в 2019 году, также прошел в Абу-Даби, указано в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом". Таким образом, сегодня Нурмагомедов будет отстаивать свой титул в третий раз.

После боя с Гэтжи Хабиб Нурмагомедов, все еще находясь в клетке, произнес речь, в которой заявил, что заканчивает спортивную карьеру, пишет сегодня sport.ru.

"Когда UFC позвонили по поводу боя, я разговаривал с моей матерью три дня. Она не хотела, чтобы я дрался без отца, но я пообещал, что это будет мой последний бой. Я пообещал, и я должен этому следовать. Сегодня (24 октября) был мой последний бой в UFC", - сказал он на английском языке.

Отец Хабиба Нурмагомедова, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов, воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, будущего чемпиона UFC он тренировал с детства. Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, впал в кому и 3 июля скончался в одной из московских клиник. Его похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района. Местные депутаты проголосовали за переименование села в честь тренера.

Нурмагомедов выразил надежду, что он окажется в сводном рейтинге UFC на первом месте вне зависимости от весовой категории.

После этого он обратился на русском к соотечественникам. "У вас всех есть родители. Заботьтесь о них. У меня осталась только мама. Я хочу больше времени проводить с ней", - сказал Нурмагомедов и оставил в центре клетки свои перчатки как знак завершения бойцовской карьеры.

Заявление Нурмагомедова прокомментировал ирландский боец UFC Конор Макгрегор. "Хорошее выступление, Хабиб. Я продолжу (выступать). Еще раз выражаю уважение и соболезнования вашему отцу. Тебе и семье. С уважением, Макгрегоры", - написал он в соцсети Twitter.

Тренер Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал решение российского бойца завершить карьеру достойным уважения. "Это было решение Хабиба, его нужно уважать. Он - величайший боец в истории ММА, этим все сказано", - цитирует его ТАСС.