Победа Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC воодушевила его фанатов

28 марта 2021, 12:35

Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, победил американского бойца смешанных единоборств Джареда Гудена на турнире лиги UFC 260. Пользователей Instagram воодушевила первая победа Абубакара Нурмагомедова в UFC.

Как писал "Кавказский узел", Абубакар Нурмагомедов впервые выступил под эгидой UFC в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве. Его бой с Давидом Завадой в полусреднем весе завершился победой выступающего за Германию борца уже в первом раунде: Абубакар попал под удушающий прием и досрочно сдался. Хабиб Нурмагомедов тогда поддержал двоюродного брата после поединка.

Сам Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. В начале 2019 года он был дисквалифицирован. 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и вернул титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя спортсмен объявил о завершении карьеры, официально оно было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, опубликованной на "Кавказском узле".

В ночь на 28 марта Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена в бое в полусреднем весе на турнире лиги UFC 260 в Лас-Вегасе, сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для уроженца Дагестана эта победа стала первой под эгидой UFC, сообщает "Чемпионат".

Согласно данным сервиса "Яндекс.Время", время в Лас-Вегасе отстает от московского на 10 часов. Таким образом, по времени Лас-Вегаса бой прошел во второй половине дня 27 марта.

После первого боя на турнире UFC Абубакар Нурмагомедов "взял серьезную паузу", которая сначала была связана с операцией на руке, а затем с пандемией коронавируса, пишет сегодня "Спорт24".

27-летний Джаред Гуден в свою очередь за шесть лет профессиональной карьеры провел 22 боя. Хабиб Нурмагомедов присутствовал сегодня при поединке в роли секунданта Абубакара, информирует издание.

Бой с Джаредом Гуденом Абубакар Нурмагомедов прокомментировал сегодня на своей странице в Instagram. "К этому бою я постарался подойти максимально подготовленным, долго тренировался и старался выполнять все инструкции моей команды, надеюсь, я вас обрадовал. Я сам очень рад, все победы и поражения только от Всевышнего", - написал он, обращаясь к подписчикам.

Спортсмен добавил, что планирует в этом году ещё один бой. "Через неделю приступлю к тренировкам и начну улучшаться в каждом аспекте, я чувствую что у меня идет прогресс, и могу быть ещё лучше", - написал Абубакар Нурмагомедов, выразив также благодарность своей семье за поддержку.

На страницу Абубакара Нурмагомедова подписаны 739 тысячи пользователей соцсети, к 12.34 мск его запись набрала 34 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 511 комментариев.

Их авторы единодушно поздравили спортсмена с победой. Некоторые пользователи также выразили надежду на дальнейшие победы Абубакара Нурмагомедова. "У тебя получится", - написал, в частности, faizimatov_02. "Красавчик, жду следующий бой досрочно!" – обратился к Абубакару kanaman123.

"Давай теперь реванш с Завадой", - предложил saidmutalov. "Газуй, брат", - посоветовал kizlyrskie_noji_05. "Мы верим в тебя!" – написал muradsagitaev.

Напомним, 7 октября 2018 года Абубакар Нурмагомедов и спортсмен Зубайра Тухугов на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе вступились за Хабиба Нурмагомедова во время его драки с ирландцем Конором Макгрегором. После этого Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были оштрафованы на 50 тысяч долларов каждый и дисквалифицированы на год. Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб заплатил штраф за себя, а также за партнеров по команде.