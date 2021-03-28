28 марта 2021, 12:35
Победа Абубакара Нурмагомедова на турнире UFC воодушевила его фанатов
Абубакар Нурмагомедов, брат Хабиба Нурмагомедова, победил американского бойца смешанных единоборств Джареда Гудена на турнире лиги UFC 260. Пользователей Instagram воодушевила первая победа Абубакара Нурмагомедова в UFC.
Как писал "Кавказский узел", Абубакар Нурмагомедов впервые выступил под эгидой UFC в ноябре 2019 года на турнире UFC Fight Night в Москве. Его бой с Давидом Завадой в полусреднем весе завершился победой выступающего за Германию борца уже в первом раунде: Абубакар попал под удушающий прием и досрочно сдался. Хабиб Нурмагомедов тогда поддержал двоюродного брата после поединка.
Сам Хабиб Нурмагомедов в апреле 2018 года стал первым в истории россиянином в UFC с чемпионским титулом. В начале 2019 года он был дисквалифицирован. 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и вернул титул чемпиона UFC в легком весе. Сразу после боя спортсмен объявил о завершении карьеры, официально оно было подтверждено 19 марта 2021 года, говорится в биографии Хабиба Нурмагомедова, опубликованной на "Кавказском узле".
В ночь на 28 марта Абубакар Нурмагомедов победил американца Джареда Гудена в бое в полусреднем весе на турнире лиги UFC 260 в Лас-Вегасе, сообщает сегодня РИА "Дагестан".
Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей. Для уроженца Дагестана эта победа стала первой под эгидой UFC, сообщает "Чемпионат".
Согласно данным сервиса "Яндекс.Время", время в Лас-Вегасе отстает от московского на 10 часов. Таким образом, по времени Лас-Вегаса бой прошел во второй половине дня 27 марта.
После первого боя на турнире UFC Абубакар Нурмагомедов "взял серьезную паузу", которая сначала была связана с операцией на руке, а затем с пандемией коронавируса, пишет сегодня "Спорт24".
27-летний Джаред Гуден в свою очередь за шесть лет профессиональной карьеры провел 22 боя. Хабиб Нурмагомедов присутствовал сегодня при поединке в роли секунданта Абубакара, информирует издание.
Бой с Джаредом Гуденом Абубакар Нурмагомедов прокомментировал сегодня на своей странице в Instagram. "К этому бою я постарался подойти максимально подготовленным, долго тренировался и старался выполнять все инструкции моей команды, надеюсь, я вас обрадовал. Я сам очень рад, все победы и поражения только от Всевышнего", - написал он, обращаясь к подписчикам.
Спортсмен добавил, что планирует в этом году ещё один бой. "Через неделю приступлю к тренировкам и начну улучшаться в каждом аспекте, я чувствую что у меня идет прогресс, и могу быть ещё лучше", - написал Абубакар Нурмагомедов, выразив также благодарность своей семье за поддержку.
На страницу Абубакара Нурмагомедова подписаны 739 тысячи пользователей соцсети, к 12.34 мск его запись набрала 34 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 511 комментариев.
Их авторы единодушно поздравили спортсмена с победой. Некоторые пользователи также выразили надежду на дальнейшие победы Абубакара Нурмагомедова. "У тебя получится", - написал, в частности, faizimatov_02. "Красавчик, жду следующий бой досрочно!" – обратился к Абубакару kanaman123.
"Давай теперь реванш с Завадой", - предложил saidmutalov. "Газуй, брат", - посоветовал kizlyrskie_noji_05. "Мы верим в тебя!" – написал muradsagitaev.
Напомним, 7 октября 2018 года Абубакар Нурмагомедов и спортсмен Зубайра Тухугов на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе вступились за Хабиба Нурмагомедова во время его драки с ирландцем Конором Макгрегором. После этого Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов были оштрафованы на 50 тысяч долларов каждый и дисквалифицированы на год. Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб заплатил штраф за себя, а также за партнеров по команде.