Болезненная реакция: почему Дзюба не извинился за слова о матчах в Чечне

27 мая 2021, 15:21

После слов об «угнетающей атмосфере» и «враждебных болельщиках» во время матчей в Грозном игроку «Зенита» и капитану сборной России Артему Дзюбе предложили взять их обратно. Как настаивал на извинениях Дзюбе, почему Дзюбу поддержали болельщики и стоит ли за скандалом Рамзан Кадыров, - рассказывается в справке «Кавказского узла».

Грустная передача о футболе

Во время часового интервью 16 мая 2021 года ведущий спросил нападающего футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артема Дзюбу о том, «почему всегда тяжело матчи в «Ахмате» даже когда Кадыров не ходит на футбол?» . «Там какая-то такая атмосфера сама по себе такая — угнетает», — отвечает Дзюба. «Порохом пахнет? Сейчас придется извиняться, почему матчи в Грозном всегда проходят "с огоньком"», — шутит ведущий. Дзюба добавляет, что ощущал агрессию. «Враждебно настроено. Раньше, еще когда в микрофон кричали — заводятся моментально. Тяжело матчи там всегда даются почему-то», — заметил футболист.

Пресс-служба футбольного клуба «Ахмат» прокомментировала слова Дзюбы вполне адекватно? хотя и не без доли ревности. «Не видим в словах Дзюбы ничего иного, кроме как чего-то из личного. Ну, не может человек забить в Грозном. Вроде и голеадор, и персонаж известный, а в Грозном — ну никак. Да, у нас уважают гостей, в том числе болельщиков приезжих команд, но за свою команду болеют изо всех сил. Если это угнетает форварда — наши сочувствия», - заявили в пресс-службе .

Действительно, нападающий за всю историю встреч Зенита и Ахмата в Грозном не сумел забить ни разу, отдав лишь один голевой пас Халку в 2015 году . Притом, что Дзюба является лучшим бомбардиром за всю историю Российской Премьер-лиги .

За 16 лет «Зенит» и «Ахмат»/«Терек» провели 31 матч. 14 раз выиграла петербургская команда, 7 раз – грозненская, 10 -ничьих. Разница забитых и пропущенных мячей 48:26. Однако в Грозном «Зенит» выигрывал лишь 5 раз при 4 поражениях.

Склонить к извинениям не вышло

На следующий день на слова Дзюбы резко отреагировал Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, заявив, что не понимает, почему нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал угнетающей атмосферу в Грозном и Чечне.

«Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? У нас гостеприимная республика. Разве он слышал какие-то оскорбления в свой адрес? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит. <...> Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков», — сказал Айдамиров .

Через 4 дня бывший тренер «Ахмата» (в прошлом – «Терек») Вячеслав Грозный решил подлить масла в огонь и призвал Дзюбу извиниться. «У меня только самые приятные и хорошие ощущения от Грозного, когда я работал главным тренером «Терека». <...> Никогда за время работы в Грозном я ничего плохого и неприятного не слышал про город и стадион. <...> На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, если даже кто-то нашелся быть чем-то недовольным. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый город, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду, когда говорил про Грозный, а потом бы извинился», — сказал Грозный.

Бывший тренер грозненской команды призвал еще одного бывшего тренера «Терека», а ныне главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова склонить Артема Дзюбу к публичным извинениям. «Я бы на месте Артема публично бы извинился за свои слова. Тем более что впереди «Евро-2020», он лидер сборной и капитан команды. Станислав Черчесов — с Кавказа, он тренировал «Ахмат», он знает, насколько болезненно, когда ходят подобные разговоры. Быть может, сейчас Черчесов поговорит с Дзюбой, и он извинится за свои высказывания», - так попытался усилить свою позицию Грозный.

Высказывания Дзюбы также осудил депутат Госдумы, заслуженный тренер России, уроженец Северной Осетии Валерий Газзаев. «На мой взгляд, прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе всегда следовали принципам гостеприимства и уважения. Это касается всего, в том числе и футбола. В Чечне болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе или стране. Абсолютно непонятно, что не понравилось игроку», — возмутился Газзаев.

Дзюба извиняться не стал, а когда Sport24 задал ему вопрос: «После твоих слов в «Грустной передаче о футболе», думаешь, тебя нормально примут, когда в следующий раз приедешь к "Ахмату"?», ответил, что спокоен и не реагирует. «Я очень хорошо все сказал, [описал] свои ощущения. По атмосфере там тяжело играть. Все, что дальше — люди хотят распиариться или, как бы это сказать мягко-то… угодить людям. Чуть не сказал лишнего», — процитировали слова Дзюбы журналисты .

Болельщики Дзюбу поддержали

Приезжие болельщики и футболисты игравших с «Ахматом» команд неоднократно сталкивались с агрессией на стадионе в Грозном, - указали читатели спортивных сайтов, раскритиковав слова Вячеслава Грозного о традиционном кавказском гостеприимстве в Чечне. Болельщики напомнили о конфликте из-за обнаженных торсов болельщиков «Зенита» на «Ахмат-арене» в марте 2020 года и избиении кубанского футболиста Спартака Гогниева в 2011 году.

Осенью 2020 года «Ахмат» принес извинения за избиение судьи Богдана Головко после матча молодежных команд «Ахмата» и «Спартака». Годом ранее за фразу «судья – козел» из дикторской кабины был уволен пресс-секретарь грозненского клуба. А в 2013 году «продажным» и «козлом» по громкой связи стадиона назвал судью Михаила Вилкова глава Чечни. Рамзан Кадыров тоже извинялся, но не перед судьей.

Помимо общей поддержки Дзюбе, футбольные болельщики отмечают, что в словах Дзюбы очень сложно найти оскорбления. «Вообще, если игрок соперника говорит, что играть неуютно — это как бы комплимент принимающей стороне, так как это значит, что трибуны помогают своей команде побеждать. Возмутившимся словами Дзюбы, стало быть, побеждать не надо?», - отметил один из комментаторов. «Дзюба никого не оскорбил, а просто поделился своими ощущениями. <...> А тут этот тренер, за ним Газзаев... Типа, давай, Дзюба, откажись от своих слов! А от ощущений он как откажется? И Газзаеву, например, какое дело до ощущений Дзюбы? Не нравится, пусть в суд подает. Только на что? Дзюба не так чувствует, как Газзаев?», - пишет другой.

Болельщики заметили, что именно тренеры Грозный и Газзаев, а не Дзюба, выставили Чечню в дурном свете. «А вот прочитает какой-либо путешественник этот бред тренера или Газзаева, и подумает: "Так, сейчас приеду в Грозный, что-то не понравится, и начнут требовать извинений". Так что тренер и Газзаев, по сути, своим выпадом просто подставили город Грозный и его жителей. Если бы не они, на слова Дзюбы и внимания никто бы не обратил», - сказано в комментарии.

Почему молчит Кадыров?

Нагнетание конфликта с Артемом Дзюбой не в интересах чеченских властей, а инициатива бывшего тренера «Ахмата» требовать извинений от футболиста за слова о Чечне вряд ли исходила от Кадырова, предположил политолог Алексей Малашенко.

Приближенные к Кадырову люди не смогли добиться от Артема Дзюбы извинений, поскольку власти Чечни не имеют рычагов влияния на футболиста, а угрозы спортивной звезде высокого уровня чреваты издержками и падением авторитета в глазах граждан, полагает глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина. «В головы высокопоставленных чеченских чиновников вшита иерархия. Они имеют единственное представление об обустройстве мира – иерархическое, и ничего не сделать не могут», - сказала Ганнушкина.

«Кадыров дифференцирует людей: если уроженцев Кавказа глава Чечни может "прижать" легко, то «федеральных» спортсменов предпочитает не трогать. Если Хабиб – кавказец, и это епархия Кадырова, то давить на Дзюбу он не станет», - считает «Кавказскому узлу» старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.. По его мнению, Кадыров предпочтет «спустить историю на тормозах», так как развитие скандала может повлечь издержки для имиджа «Ахмата».

Рамзан Кадыров, ярый футбольный болельщик, в своих публичных выступлениях касался Артема Дзюбы однажды. В конце 2020 года после пресс-конференции президента России, кода ему задали вопрос, связанный с публикацией в Сети интимного видео футболиста. «Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт», - саркастически отреагировал глава Чечни в своем канале в Telegram .

* - организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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